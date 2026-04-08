Знакомый жаловался на пограничников что забрали у его 17 летней дочери самогон
Додано: Вів 07 кві, 2026 23:32
Додано: Сер 08 кві, 2026 04:45
До 21 года проводить самогон нельзя? 😁
Додано: Сер 08 кві, 2026 07:31
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну літру можна, а нахіба в 17 більше) Хоча з тим що там перевіряють то і за літр могли докопатись.
Хотаб, мотивація 100% вірна. Причому самі ті 'правильні' коли отримуюють якусь передачку, скачуть до 4х метрового потолка. Але люди звичайні і прикордонник нажаль як ручка і карандаш.
Додано: Сер 08 кві, 2026 08:34
Re: Еміграція, заробітчанство
Чим вони зажрались? Кордон же ЄС - Україна, і правила одні за всіх. А щоб пиляти гранти - то треба було щоб наш нарід голосував за про-європейських політиків.
Додано: Сер 08 кві, 2026 10:09
Еміграція, заробітчанство
(Або події в стані емігрантів з України під час 2-о тижневого перепочинку перед Апокаліпсисом...)
Що мене здивувало в ці дні?
1. Двотижневий перепочинок. Подивимося...
2. "Шахові ходи" моєї приятельки з Анталії, яка раптом і несподівано "Приземлилася" в Канаді.
Точніше вона вже була в Канаді - в’їзд разом із сином за Програмою CUAET - потім виїхала з Канади, побувши там десь 3 місяці.
Син хоч і має "морську освіту" і певну кваліфікацію але за фахом влаштуватися на роботу не зміг. Але якщо врахувати що в силу різних причин ця неповна родина приземлилася в найдорожчому місті Канади - то влаштувався на роботу в ресторан офіціантом. Здивував мене до безтями, але і так буває...
Мама хлопця помандрувала своєю рідною Україною, провідала всіх родичів та однокласників, потім відвідала Анталію - в якій прожила майже 20 років - і ось несподівано для мене надіслала відео, де вона знову у Ванкувері...
В квартирі разом із сином...
Я задав не скромне питання: "В мене враження, що ви вдало позбулися нерухомості в Україні чи в Туреччині?"
- Нєєєє))) в мене нічого немає на жаль… осьо 3 коти тільки. В Туреччині нічого так і не вдалося заробити відкласти. Подивимось як тут складеться. Шкода звичайно але як є((... Але Ванкувер шикарєн❤️❤️
Ну що ж, пані має рацію: реально нічого втрачати, крім своїх ланцюгів...
З ланцюгами в останні 3 місяці розібралася...
Як говорить українська приказка: "Незнайко на печі лежить, а знайко по дорозі біжить"
3. "Італійські канікули", які завершилися...
Ех, були часи: нормальна хороша самодостатня родина українців: якийсь там маленький бізнес, шикарна квартира в одному обласному центрі, дуже непогана дача на річці... ну що треба для гарного життя... Але інколи карколомні зміни приходять несподівано: саме перед початком війни реально несподівано помер чоловік - от просто взяв та помер. Вчора був здоровий такий, що хоч до дівчат вивчати формули відпускати... і - немає... А тут ще й війна...
Жінка його з дочкою евакуйовані та опинилися в Італії.
Італія прийняла українських біженців напрочуд чудово, безкоштовна (!) квартира, якісь там виплати грошові, приносять італійці пакунки з харчами... Дочку навіть вдалося влаштувати на роботу. Гріх жалітися: українську квартиру здали нашим українцям за хороші гроші.
Але італійці виявилися підступними - підступні італійці фактично відібрали квартиру в Італії, попередивши, що тепер за неї прийдеться платити італійцям італійські гроші.
Чим фактично підвісили за ноги мешканців.
Ну що робити: склали "манатки" у валізи та поїхали з Італії.
В Болгарію...
Взяли квартиру в оренду в гарному місці всього за 200 євро.
Правда сусіди лякають що це ціна в несезон, а в сезон буде вся 1000...
Подивимося... Як ми всі побачили та відчули, в наш час і на добу вперед не вгадаєш нічого...
Додано: Сер 08 кві, 2026 18:01
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну добре вам подобаються пиляння грантів і одночасне скиглення на німців. Доречі, як гранти до політиків відносяться, якщо он в нас на форумі і то є пилялка 2х грантів.
Візьмемо до уваги інше - промисловіть. Як з 22го року пішов розвиток. Можливо Ви не помітили, але до 22го року заводи зачинялись. А зараз скрізь інвестори підсипають - там будуємо, там розбудовуємо, там оновлюємо.
Кордон один - а от погранці різні, це Ви дуже вдало підмітили, я до речі про це 2 рази написав)
Не розумію до чого Ви мені це написали, чи Ви вважаєте що ситуація на кордоні ок, включно з тим що розмова почалась з труханів?
