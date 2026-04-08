#<1 ... 3248324932503251 Додано: Вів 07 кві, 2026 23:32 BeneFuckTor написав: Faceless написав: пхати сало і кубасу в спідн пхати сало і кубасу в спідн



Це питання потрібно задавати бабусям які везуть це сало онукам. Хочеться їм, хоть трісни, я їх не осуджую, і по трусах їх не лажу. Знакомый жаловался на пограничников что забрали у его 17 летней дочери самогон Альтернативщик Повідомлень: 193 З нами з: 20.01.16 Подякував: 10 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2026 04:45 Альтернативщик написав: BeneFuckTor написав: Faceless написав: пхати сало і кубасу в спідн пхати сало і кубасу в спідн



Це питання потрібно задавати бабусям які везуть це сало онукам. Хочеться їм, хоть трісни, я їх не осуджую, і по трусах їх не лажу. Знакомый жаловался на пограничников что забрали у его 17 летней дочери самогон

До 21 года проводить самогон нельзя? 😁 До 21 года проводить самогон нельзя? 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9444 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6523 раз. Подякували: 21766 раз. Профіль 136 84 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2026 07:31 Re: Еміграція, заробітчанство Альтернативщик написав: его 17 летней дочери самогон его 17 летней дочери самогон

Ну літру можна, а нахіба в 17 більше) Хоча з тим що там перевіряють то і за літр могли докопатись.



Ну літру можна, а нахіба в 17 більше) Хоча з тим що там перевіряють то і за літр могли докопатись.Хотаб, мотивація 100% вірна. Причому самі ті 'правильні' коли отримуюють якусь передачку, скачуть до 4х метрового потолка. Але люди звичайні і прикордонник нажаль як ручка і карандаш. BeneFuckTor Повідомлень: 472 З нами з: 21.11.19 Подякував: 273 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2026 08:34 Re: Еміграція, заробітчанство BeneFuckTor написав: Просто політика, і якщо між нами трішки поляки зажрались, може і не трішки. Пилять гранти європейські, в тому числі які дають на українців, і пижатьсья і на перших і на других. Сало вони у жіночки відібрали, там що кабан в трусах був? отож.

Чим вони зажрались? Кордон же ЄС - Україна, і правила одні за всіх. А щоб пиляти гранти - то треба було щоб наш нарід голосував за про-європейських політиків. Чим вони зажрались? Кордон же ЄС - Україна, і правила одні за всіх. А щоб пиляти гранти - то треба було щоб наш нарід голосував за про-європейських політиків. BIGor

Повідомлень: 10614 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1508 раз. Подякували: 1930 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2026 10:09 Еміграція, заробітчанство

(Або події в стані емігрантів з України під час 2-о тижневого перепочинку перед Апокаліпсисом...)



Що мене здивувало в ці дні?

1. Двотижневий перепочинок. Подивимося...



2. "Шахові ходи" моєї приятельки з Анталії, яка раптом і несподівано "Приземлилася" в Канаді.

Точніше вона вже була в Канаді - в’їзд разом із сином за Програмою CUAET - потім виїхала з Канади, побувши там десь 3 місяці.

Син хоч і має "морську освіту" і певну кваліфікацію але за фахом влаштуватися на роботу не зміг. Але якщо врахувати що в силу різних причин ця неповна родина приземлилася в найдорожчому місті Канади - то влаштувався на роботу в ресторан офіціантом. Здивував мене до безтями, але і так буває...

Мама хлопця помандрувала своєю рідною Україною, провідала всіх родичів та однокласників, потім відвідала Анталію - в якій прожила майже 20 років - і ось несподівано для мене надіслала відео, де вона знову у Ванкувері...

В квартирі разом із сином...

Я задав не скромне питання: "В мене враження, що ви вдало позбулися нерухомості в Україні чи в Туреччині?"

- Нєєєє))) в мене нічого немає на жаль… осьо 3 коти тільки. В Туреччині нічого так і не вдалося заробити відкласти. Подивимось як тут складеться. Шкода звичайно але як є((... Але Ванкувер шикарєн❤️❤️



Ну що ж, пані має рацію: реально нічого втрачати, крім своїх ланцюгів...

З ланцюгами в останні 3 місяці розібралася...

Як говорить українська приказка: "Незнайко на печі лежить, а знайко по дорозі біжить"



3. "Італійські канікули", які завершилися...

Ех, були часи: нормальна хороша самодостатня родина українців: якийсь там маленький бізнес, шикарна квартира в одному обласному центрі, дуже непогана дача на річці... ну що треба для гарного життя... Але інколи карколомні зміни приходять несподівано: саме перед початком війни реально несподівано помер чоловік - от просто взяв та помер. Вчора був здоровий такий, що хоч до дівчат вивчати формули відпускати... і - немає... А тут ще й війна...

Жінка його з дочкою евакуйовані та опинилися в Італії.

Італія прийняла українських біженців напрочуд чудово, безкоштовна (!) квартира, якісь там виплати грошові, приносять італійці пакунки з харчами... Дочку навіть вдалося влаштувати на роботу. Гріх жалітися: українську квартиру здали нашим українцям за хороші гроші.

Але італійці виявилися підступними - підступні італійці фактично відібрали квартиру в Італії, попередивши, що тепер за неї прийдеться платити італійцям італійські гроші.

Чим фактично підвісили за ноги мешканців.

Ну що робити: склали "манатки" у валізи та поїхали з Італії.

В Болгарію...

Взяли квартиру в оренду в гарному місці всього за 200 євро.

Правда сусіди лякають що це ціна в несезон, а в сезон буде вся 1000...



Подивимося... Як ми всі побачили та відчули, в наш час і на добу вперед не вгадаєш нічого... akurt

Повідомлень: 11980 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4257 раз. Подякували: 1550 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2026 17:19 І яка мораль цієї байки? Frant

Повідомлень: 23340 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1813 раз. Подякували: 2589 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 кві, 2026 18:01 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Чим вони зажрались? Кордон же ЄС - Україна, і правила одні за всіх. А щоб пиляти гранти - то треба було щоб наш нарід голосував за про-європейських політиків. Чим вони зажрались? Кордон же ЄС - Україна, і правила одні за всіх. А щоб пиляти гранти - то треба було щоб наш нарід голосував за про-європейських політиків.



Ну добре вам подобаються пиляння грантів і одночасне скиглення на німців. Доречі, як гранти до політиків відносяться, якщо он в нас на форумі і то є пилялка 2х грантів.

Візьмемо до уваги інше - промисловіть. Як з 22го року пішов розвиток. Можливо Ви не помітили, але до 22го року заводи зачинялись. А зараз скрізь інвестори підсипають - там будуємо, там розбудовуємо, там оновлюємо.



Кордон один - а от погранці різні, це Ви дуже вдало підмітили, я до речі про це 2 рази написав)

Ну добре вам подобаються пиляння грантів і одночасне скиглення на німців. Доречі, як гранти до політиків відносяться, якщо он в нас на форумі і то є пилялка 2х грантів.Візьмемо до уваги інше - промисловіть. Як з 22го року пішов розвиток. Можливо Ви не помітили, але до 22го року заводи зачинялись. А зараз скрізь інвестори підсипають - там будуємо, там розбудовуємо, там оновлюємо.Кордон один - а от погранці різні, це Ви дуже вдало підмітили, я до речі про це 2 рази написав)Не розумію до чого Ви мені це написали, чи Ви вважаєте що ситуація на кордоні ок, включно з тим що розмова почалась з труханів? BeneFuckTor Повідомлень: 472 З нами з: 21.11.19 Подякував: 273 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2026 04:48 BeneFuckTor написав: BIGor написав: Чим вони зажрались? Кордон же ЄС - Україна, і правила одні за всіх. А щоб пиляти гранти - то треба було щоб наш нарід голосував за про-європейських політиків.



Ну добре вам подобаються пиляння грантів і одночасне скиглення на німців. Доречі, як гранти до політиків відносяться, якщо он в нас на форумі і то є пилялка 2х грантів.

Візьмемо до уваги інше - промисловіть. Як з 22го року пішов розвиток. Можливо Ви не помітили, але до 22го року заводи зачинялись. А зараз скрізь інвестори підсипають - там будуємо, там розбудовуємо, там оновлюємо.



Кордон один - а от погранці різні, це Ви дуже вдало підмітили, я до речі про це 2 рази написав)

Не розумію до чого Ви мені це написали, чи Ви вважаєте що ситуація на кордоні ок, включно з тим що розмова почалась з труханів? Ну добре вам подобаються пиляння грантів і одночасне скиглення на німців. Доречі, як гранти до політиків відносяться, якщо он в нас на форумі і то є пилялка 2х грантів.Візьмемо до уваги інше - промисловіть. Як з 22го року пішов розвиток. Можливо Ви не помітили, але до 22го року заводи зачинялись. А зараз скрізь інвестори підсипають - там будуємо, там розбудовуємо, там оновлюємо.Кордон один - а от погранці різні, це Ви дуже вдало підмітили, я до речі про це 2 рази написав)Не розумію до чого Ви мені це написали, чи Ви вважаєте що ситуація на кордоні ок, включно з тим що розмова почалась з труханів?

В Грецію, що з Македонії, що з Албанії заїжджати, митники навіть не виходять з буди, вези хоч слона. Хоча формально такий самий кордон ЄС, як польсько-український. Bolt Повідомлень: 3892 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 302 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата

