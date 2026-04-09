RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3248324932503251
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 23:32

  BeneFuckTor написав:
  Faceless написав:пхати сало і кубасу в спідн


Це питання потрібно задавати бабусям які везуть це сало онукам. Хочеться їм, хоть трісни, я їх не осуджую, і по трусах їх не лажу.
Знакомый жаловался на пограничников что забрали у его 17 летней дочери самогон :mrgreen:
Альтернативщик
 
Повідомлень: 193
З нами з: 20.01.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 04:45

  Альтернативщик написав:
  BeneFuckTor написав:
  Faceless написав:пхати сало і кубасу в спідн


Це питання потрібно задавати бабусям які везуть це сало онукам. Хочеться їм, хоть трісни, я їх не осуджую, і по трусах їх не лажу.
Знакомый жаловался на пограничников что забрали у его 17 летней дочери самогон :mrgreen:

До 21 года проводить самогон нельзя? 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9444
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6523 раз.
Подякували: 21766 раз.
 
Профіль
 
136
84
39
2
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 07:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  Альтернативщик написав:его 17 летней дочери самогон

Ну літру можна, а нахіба в 17 більше) Хоча з тим що там перевіряють то і за літр могли докопатись.

Хотаб, мотивація 100% вірна. Причому самі ті 'правильні' коли отримуюють якусь передачку, скачуть до 4х метрового потолка. Але люди звичайні і прикордонник нажаль як ручка і карандаш.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 472
З нами з: 21.11.19
Подякував: 273 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 08:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  BeneFuckTor написав:Просто політика, і якщо між нами трішки поляки зажрались, може і не трішки. Пилять гранти європейські, в тому числі які дають на українців, і пижатьсья і на перших і на других. Сало вони у жіночки відібрали, там що кабан в трусах був? отож.

Чим вони зажрались? Кордон же ЄС - Україна, і правила одні за всіх. А щоб пиляти гранти - то треба було щоб наш нарід голосував за про-європейських політиків.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10617
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1508 раз.
Подякували: 1930 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 10:09

Еміграція, заробітчанство
(Або події в стані емігрантів з України під час 2-о тижневого перепочинку перед Апокаліпсисом...)

Що мене здивувало в ці дні?
1. Двотижневий перепочинок. Подивимося...

2. "Шахові ходи" моєї приятельки з Анталії, яка раптом і несподівано "Приземлилася" в Канаді.
Точніше вона вже була в Канаді - в’їзд разом із сином за Програмою CUAET - потім виїхала з Канади, побувши там десь 3 місяці.
Син хоч і має "морську освіту" і певну кваліфікацію але за фахом влаштуватися на роботу не зміг. Але якщо врахувати що в силу різних причин ця неповна родина приземлилася в найдорожчому місті Канади - то влаштувався на роботу в ресторан офіціантом. Здивував мене до безтями, але і так буває...
Мама хлопця помандрувала своєю рідною Україною, провідала всіх родичів та однокласників, потім відвідала Анталію - в якій прожила майже 20 років - і ось несподівано для мене надіслала відео, де вона знову у Ванкувері...
В квартирі разом із сином...
Я задав не скромне питання: "В мене враження, що ви вдало позбулися нерухомості в Україні чи в Туреччині?"
- Нєєєє))) в мене нічого немає на жаль… осьо 3 коти тільки. В Туреччині нічого так і не вдалося заробити відкласти. Подивимось як тут складеться. Шкода звичайно але як є((... Але Ванкувер шикарєн❤️❤️

Ну що ж, пані має рацію: реально нічого втрачати, крім своїх ланцюгів...
З ланцюгами в останні 3 місяці розібралася...
Як говорить українська приказка: "Незнайко на печі лежить, а знайко по дорозі біжить"

3. "Італійські канікули", які завершилися...
Ех, були часи: нормальна хороша самодостатня родина українців: якийсь там маленький бізнес, шикарна квартира в одному обласному центрі, дуже непогана дача на річці... ну що треба для гарного життя... Але інколи карколомні зміни приходять несподівано: саме перед початком війни реально несподівано помер чоловік - от просто взяв та помер. Вчора був здоровий такий, що хоч до дівчат вивчати формули відпускати... і - немає... А тут ще й війна...
Жінка його з дочкою евакуйовані та опинилися в Італії.
Італія прийняла українських біженців напрочуд чудово, безкоштовна (!) квартира, якісь там виплати грошові, приносять італійці пакунки з харчами... Дочку навіть вдалося влаштувати на роботу. Гріх жалітися: українську квартиру здали нашим українцям за хороші гроші.
Але італійці виявилися підступними - підступні італійці фактично відібрали квартиру в Італії, попередивши, що тепер за неї прийдеться платити італійцям італійські гроші.
Чим фактично підвісили за ноги мешканців.
Ну що робити: склали "манатки" у валізи та поїхали з Італії.
В Болгарію...
Взяли квартиру в оренду в гарному місці всього за 200 євро.
Правда сусіди лякають що це ціна в несезон, а в сезон буде вся 1000...

Подивимося... Як ми всі побачили та відчули, в наш час і на добу вперед не вгадаєш нічого...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11980
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4257 раз.
Подякували: 1550 раз.
 
Профіль
 
2
2
7
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 17:19

І яка мораль цієї байки?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23340
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1813 раз.
Подякували: 2589 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 18:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Чим вони зажрались? Кордон же ЄС - Україна, і правила одні за всіх. А щоб пиляти гранти - то треба було щоб наш нарід голосував за про-європейських політиків.


Ну добре вам подобаються пиляння грантів і одночасне скиглення на німців. Доречі, як гранти до політиків відносяться, якщо он в нас на форумі і то є пилялка 2х грантів.
Візьмемо до уваги інше - промисловіть. Як з 22го року пішов розвиток. Можливо Ви не помітили, але до 22го року заводи зачинялись. А зараз скрізь інвестори підсипають - там будуємо, там розбудовуємо, там оновлюємо.

Кордон один - а от погранці різні, це Ви дуже вдало підмітили, я до речі про це 2 рази написав)
Не розумію до чого Ви мені це написали, чи Ви вважаєте що ситуація на кордоні ок, включно з тим що розмова почалась з труханів?
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 472
З нами з: 21.11.19
Подякував: 273 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 04:48

  BeneFuckTor написав:
  BIGor написав:Чим вони зажрались? Кордон же ЄС - Україна, і правила одні за всіх. А щоб пиляти гранти - то треба було щоб наш нарід голосував за про-європейських політиків.


Ну добре вам подобаються пиляння грантів і одночасне скиглення на німців. Доречі, як гранти до політиків відносяться, якщо он в нас на форумі і то є пилялка 2х грантів.
Візьмемо до уваги інше - промисловіть. Як з 22го року пішов розвиток. Можливо Ви не помітили, але до 22го року заводи зачинялись. А зараз скрізь інвестори підсипають - там будуємо, там розбудовуємо, там оновлюємо.

Кордон один - а от погранці різні, це Ви дуже вдало підмітили, я до речі про це 2 рази написав)
Не розумію до чого Ви мені це написали, чи Ви вважаєте що ситуація на кордоні ок, включно з тим що розмова почалась з труханів?

В Грецію, що з Македонії, що з Албанії заїжджати, митники навіть не виходять з буди, вези хоч слона. Хоча формально такий самий кордон ЄС, як польсько-український.
Bolt
 
Повідомлень: 3892
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 07:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:"Італійські канікули", які завершилися...
Ех, були часи: нормальна хороша самодостатня родина українців: якийсь там маленький бізнес, шикарна квартира в одному обласному центрі, дуже непогана дача на річці... ну що треба для гарного життя... Але інколи карколомні зміни приходять несподівано: саме перед початком війни реально несподівано помер чоловік - от просто взяв та помер. Вчора був здоровий такий, що хоч до дівчат вивчати формули відпускати... і - немає... А тут ще й війна...
Жінка його з дочкою евакуйовані та опинилися в Італії.
Італія прийняла українських біженців напрочуд чудово, безкоштовна (!) квартира, якісь там виплати грошові, приносять італійці пакунки з харчами... Дочку навіть вдалося влаштувати на роботу. Гріх жалітися: українську квартиру здали нашим українцям за хороші гроші.
Але італійці виявилися підступними - підступні італійці фактично відібрали квартиру в Італії, попередивши, що тепер за неї прийдеться платити італійцям італійські гроші.
Чим фактично підвісили за ноги мешканців.
Ну що робити: склали "манатки" у валізи та поїхали з Італії.
В Болгарію...
Взяли квартиру в оренду в гарному місці всього за 200 євро.
Правда сусіди лякають що це ціна в несезон, а в сезон буде вся 1000...

дуже дивне рішення з Італії емігрувати в Болгарію. Притому що в Італії їм дали дуже солідний старт.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10617
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1508 раз.
Подякували: 1930 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 08:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:В Грецію, що з Македонії, що з Албанії заїжджати, митники навіть не виходять з буди, вези хоч слона. Хоча формально такий самий кордон ЄС, як польсько-український.

Але напевно все-таки не такий кордон? Польща-Україна проходять мільйони людей, і кожен другий хоче провезти 5 л горілки, цигарки і кілограм сала. Думаю що з Албанії/Пн. Македонії в Грецію не їздять мільйони людей.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10617
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1508 раз.
Подякували: 1930 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 3248324932503251
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11223)
09.04.2026 10:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.