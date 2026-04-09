Пане BIGor! Беріть приклад з мeне: я НЕ заважаю нашим дописувачам виправляти законодавство інших країн: ну хочеться людям змінити закони в усіх 197 країнах світу - так "зелене світло".
Он ці дурнуваті великобританці також з"іхали з глузду:
З 12 квітня мандрівникам з Європейського Союзу заборонено в'їжджати до Сполученого Королівства з м'ясними або молочними продуктами в багажі.
Мабуть треба поставити Його Величність короля Чарльза Третього на місце.
А хто ж поставить, крім наших людей? Кмітливі та активні: хочу везу 3 кіло сала, а хочу 45 кіло наркоти у вигляді порошку ціною в мільйони доларів - як на днях заарештований в штаті Іллінойс (неподалік Чикаго) наш українець - далекобійник.
Бо що ж це робиться: з 12 квітня мандрівники, які в'їжджають до Сполученого Королівства, більше не можуть провозити продукти харчування (Сендвічі, сир, м'ясні делікатеси, сире м'ясо, молочні продукти) для особистого (!) споживання, незалежно від того, чи вони упаковані, вакуумно упаковані чи придбані в безмитній зоні.
I ми не зможемо пояснити, що цей захід був ужитий урядом Великої Британії для захисту сільськогосподарського сектору на тлі випадків ящура, які зросли в Європі. Ось хочеться везти кілограмами сало, заражене ящуром та вирощеного на страшних хімікатах - і все!
Виправляти їх та виправляти: на початку 2025 року вже було запроваджено обмеження на особистий імпорт м’ясних та молочних продуктів з Німеччини, Угорщини, Словаччини та Австрії.
Збоченці. Виправляти їх та виправляти. Вчити та вчити.