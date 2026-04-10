Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 09:52

Пане BIGor! Беріть приклад з мeне: я НЕ заважаю нашим дописувачам виправляти законодавство інших країн: ну хочеться людям змінити закони в усіх 197 країнах світу - так "зелене світло".

Он ці дурнуваті великобританці також з"іхали з глузду:
З 12 квітня мандрівникам з Європейського Союзу заборонено в'їжджати до Сполученого Королівства з м'ясними або молочними продуктами в багажі.
Мабуть треба поставити Його Величність короля Чарльза Третього на місце.
А хто ж поставить, крім наших людей? Кмітливі та активні: хочу везу 3 кіло сала, а хочу 45 кіло наркоти у вигляді порошку ціною в мільйони доларів - як на днях заарештований в штаті Іллінойс (неподалік Чикаго) наш українець - далекобійник.

Бо що ж це робиться: з 12 квітня мандрівники, які в'їжджають до Сполученого Королівства, більше не можуть провозити продукти харчування (Сендвічі, сир, м'ясні делікатеси, сире м'ясо, молочні продукти) для особистого (!) споживання, незалежно від того, чи вони упаковані, вакуумно упаковані чи придбані в безмитній зоні.

I ми не зможемо пояснити, що цей захід був ужитий урядом Великої Британії для захисту сільськогосподарського сектору на тлі випадків ящура, які зросли в Європі. Ось хочеться везти кілограмами сало, заражене ящуром та вирощеного на страшних хімікатах - і все!

Виправляти їх та виправляти: на початку 2025 року вже було запроваджено обмеження на особистий імпорт м’ясних та молочних продуктів з Німеччини, Угорщини, Словаччини та Австрії.
Збоченці. Виправляти їх та виправляти. Вчити та вчити.
akurt
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 10:45

  BIGor написав:дуже дивне рішення з Італії емігрувати в Болгарію. Притому що в Італії їм дали дуже солідний старт.

Я би не писав про таке дивне рішення - але ж ми обговорюємо "Еміграцію та заробітчанство" - а тут багато дивних речей відбувається.
Якщо було б не дивно - то й обговорювати не було б що...
akurt
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 20:02

  akurt написав:З 12 квітня мандрівникам з Європейського Союзу заборонено в'їжджати до Сполученого Королівства з м'ясними або молочними продуктами в багажі.


ООО, покажіть нашим керманичам, то може додумаються таке і в нас зробити.
Тільки уявіть бедрьонки біля кордонів мінус покажуть. Дивись, і зерно почнуть пропускати.

Або напишіть куди потрібно, писати Ви любите.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 474
З нами з: 21.11.19
Подякував: 273 раз.
Подякували: 31 раз.
 
  BeneFuckTor написав:
  akurt написав:З 12 квітня мандрівникам з Європейського Союзу заборонено в'їжджати до Сполученого Королівства з м'ясними або молочними продуктами в багажі.


ООО, покажіть нашим керманичам, то може додумаються таке і в нас зробити.
Тільки уявіть бедрьонки біля кордонів мінус покажуть. Дивись, і зерно почнуть пропускати.

Або напишіть куди потрібно, писати Ви любите.

Так, що берлінки я не зможу з польскієго привезти?!
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 20:20

  Bolt написав:Так, що берлінки я не зможу з польскієго привезти?!


Так взагалі-то, там нові правила на посилочки і каву звичайну 500г не відправити. Так що як будете відправляти то потрібно вже уважніше бути.

законопроєкт №15112
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 09:23

(або "Навчи дурня Богу молитися - він і лоба розіб"є")

Як відомо, всі країни Європи - крім, мабуть Румунії та Болгарії - почали скорочувати Програми екстреної допомоги українцям у війні, яка затягнулася вкрай і невідомо коли буде закінчуватися.
Багато країн вже активно думають, як їм позбутися таких кмітливих та вкрай активних прибульців із зачарованої території, де живуть сміливі люди, які повчають, як треба жити іншим народам та іншим країнам.

Все дуже добре починалося у Франції: в 2022 та в 2023 роках активно приймали українців, на сьогодні у Франції осіли близько 55 000 українців. Це зовсім небагато у порівняння з іншими країнами - де Польщя та Німеччина прийняли по мільйону людей, а такі країни як Іспанія, Чехія, Румунія та Болгарія - 1/4 мільйона та більше.
З 2023 року уряд Франції почалв активно скорочувати витрати на прийом, звівши їх практично до нуля.
Сьогодні, коли кількість бажаючих переселитися саме у Францію почала збільшуватися - практично не надають ніякої допомоги та преференцій.

Історія нижче викликала вчора під час наради в українській діаспорі Франції спочатку сльози. А потім - несприйняття та роздратованість.

Все починалося чудово: у Францію і саме в Париж прибула родина українців біженців з України, а точніше з Польщі, де родина жила до 2023 року.
Не сподобалося в Польщі: поки це вимовиш "Rzeczpospolita Polska" - так вся Psia krew витече... w ogóle... ochewidshe...

Прибули - яке і більшість наших українців - в Париж. Як відомо, найкращі умови життя в Луврі або у Версалі. Ну, ще люди казали в Сен-Жерменському палаці непогано, або в Булонському замку...
Через 2 місяці очікування з"ясувалося, що там вже немає вільних спальних місць і треба шукати щось на периферії.

На периферії за допомгою нашої діаспори дійсно знайшлося відносно непогане житло: отримали безкоштовно 4-к квартиру в триповерховому будинку.
Вселилися: мама (голова рдини), старший син років 25-ти та молодший син років 15. Пізніше викликали з Харкова і маму мами - всім місця знайшлося.
Містечко менше за Париж, але непогане: є навіть Арена для бою биків.

Старший син знайшов роботу в Пункті видачі продуктової допомоги іноземним біженцям - то голодним не був.
Наші люди підказали, що він зробив невелику помилку: до роботи їхати треба автобусом або на авто - десь 20 км. То оформив себе як "окрема родина", та отримав безкоштовно ще одну квартиру - окрему - тільки для себе - вже поруч з роботою.

Пропрацював рік на продуктах - жалівся що приходиться дуже багато кожен день викидати у смітник - і не тільки банани, яблука та помаранчі, а й сметану, сардини та Фуа-гра (без жартів) - невдячні іноземні біженці не все, виділене на день роботи, забирали - прийшлося витрачати сили, щоби все викидати на смітник - та щось здоров"я підвело: розкабанів вдвічі.

А тут ще одна біда прийшла - саме вчора і обговорювали - невдячна жорстка нелюдська компанія, яка є постачальником електричної енергії, взяла та відключила електрику в його квартирі. Причому дуже підступно та якось хитро: може загорятися тільки одна лампочка та і та - сміятися будете - в туалеті.
Без жартів.
А все чому - борг за останній рік склав 1 200 (одна тисяча двісті) євро.
Ну забула людина платити за електрику, так що...

Коротше, наш герой, ображений однією лампочкою в туалеті, вчора звернувся до наших українців якось допомгти подзвонити/поїхати/накричати/натопати ногами в ту нелюдську енергокомпанію та домовитися, щоби борг за спожиту електричну енергію скасували.

Невже прийдеться робити так, як сказано класиком 5 (п"ять!) років тому:
  flyman написав:Вобщем собираєм дальше активи на філіпінок на Філіпінах, або просто на Португалію.
5-6 кавалірок в Києві біля ШРТ мають дати засоби.
Ще можна пару в Битомі, чи Ченстохові або Щецині.

Джерело: viewtopic.php?p=5259878
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
