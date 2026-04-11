Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 21:30

  flyman написав:
  Сибарит написав:
  Frant написав:Кляті сталіністи, вже в орудують в США:

"У США після 18 років чоловіків автоматично ставитимуть на військовий облік — відмова загрожує штрафом до $250 тисяч або до 5 років ув’язнення, — Business Insider"

Офигеть!
Как можно отказаться от АВТОМАТИЧЕСКОЙ постановки на учёт?

автоматично

Понятно. Всем автоматически 5 лет штрафа 😁
Сибарит
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 05:09

  Сибарит написав:
  Frant написав:Кляті сталіністи, вже в орудують в США:

"У США після 18 років чоловіків автоматично ставитимуть на військовий облік — відмова загрожує штрафом до $250 тисяч або до 5 років ув’язнення, — Business Insider"

Офигеть!
Как можно отказаться от АВТОМАТИЧЕСКОЙ постановки на учёт?


Раньше ВСЕ резиденты в возрасте от 18 до 26 лет ОБЯЗАНЫ были стать на учет.
И невыполнение этого требования могло иметь административные последствия.
Теперь это будет происходить автоматичнски.
Ничего делать не надо.
"Ужос-ужос".
rjkz
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 16:52

На ловця - і звір біжить!
(Або «Розумний мисливець правильно вибирає місце для засідки!»)

Можливо, комусь треба на Філіппіни, так приємна акція: Business Class from Athens, Greece to Manila, Philippines for only €1335 roundtrip (lie-flat seats).
DEPART: Athens, Greece
ARRIVE: Manila, Philippines
RETURN: Athens, Greece
DATES: Availability from April to June 2026.
STOPS: Abu Dhabi AIRLINES: Etihad Airways
P.S. Дуже непогана авіакомпанія: я летів з Абу Дабі на Індію, так всім роздали Меню харчування в літаку: реально шикарний вибір був і надруковано з позолотою. Великий життєвий шлях почнеться на «5 балів»! Написано ж вчора на цій гілці: «Португалія подорожчала»… хто б міг подумати: до цього автор цього словосполучення 365*3 рази на цьому форумі написав, що дорожчає все тільки в тій країні, де він ніколи в житті не був… в ось так песимістично - про Португалію… у нас тут фахівці суворі!

P.P.S. Останніми днями дивує Укрзалізниця.
Запускають нові потяги:
- «Київ - аеропорт Кишинів» - перший тестовий рейс до станції «Ревака» 13.04.26, на станції пасажирів чекатиме безкоштовний шатл до аеропорту столиці Молдови.
- «Київ - Сучава (Румунія, аеропорт Sucheava) - Бухарест (Аеропорт Otopeni) - Варна» - з початку червня.
З Кишинева зараз найдешевші квитки на Анталію за ціною в 82…92$ в один бік. Це при тому, що квитки на автобуси з України на Анталію доволі суттєво здорожчало, та й сидіти по 40 годин - це ще той квест…
Востаннє редагувалось akurt в Суб 11 кві, 2026 17:15, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 17:12

akurt


Київ - аеропорт Кишинів» - перший тестовий рейс вже через декілька днів;


Нажаль це не ще один рейс, а продовження існуючого на одну зупинку ЩЕ, тобто майже до самого аеропорту. Але там все одно ще треба трішки в автобусі доїхати .
Практична цінність мізерна, думаю експеримент не вдасться.
З «руминським» додатковим потягом теж треба щось робити. Це не діло їхати з Києва в Румунію (а тепер і Болгарію) через Львів.
Щодо мрійника філіппінського.
Поки на острови не буде ШРТ по 34 грн 28 коп і жменя горіхів входить в цю суму, буде мріяти ще 12 років.
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 17:18

Я теж здивувався, що поїзд їде через Львів, але там мабуть є якісь залізничні «нюанси», чого саме так (потяги на Чернівці також їдуть через Львів).
Але в цілому це великий позитив: зараз і аеропорт Кишинів, і аеропорт Бухареста, і аеропорт Сучава, і аеропорт Ясси стали досить великими авіахабами - можна відлітати ледве не у всі частини світу. Часто дуже дешеві квитки (наприклад, а/к FlyOne під час акції продавала квитки з Бухареста в міста Європи реально по 1 або 2 € в один бік).
akurt
