Попытки "протолкнуть" язык - без которого добрая половина страны все рокы Нэзалэжности вполне спокойно обходилась?..
До моменту, поки роССія, на підставі того що населення ,яке користується російською мовою - не заявила про те ,що це населення буде нею захищене ,на територіях де це населення проживає - до того росіяни користувались своїм нарєчьєм скільки хотіли... Але після заявок і дій педерації в України зявився ворог, який заявив що території проживання російськомовних є російськими - то для України залишилось два шляхи віддати території перетворити російськомовних на нейтральномовних...
Що ми зробили не правильно? Адже не всі російськомовні погоджувались з частиною Мукачева чи Києва -переселитись в росію....
_hunter написав:Проблема в том, что на ровном месте для миллионов иноязычных граждан возникают дополнительные сложности.
Тобто, у Німеччині для російськомовних та турецькомовних возніклі додаткові сложності і шо, почались протести зі зверненням до Ердогана та х...йла за защітой турецько та кацапо мовного населення?
А не вы ли, случайно, где-то неделю/две назад вспоминали (в контексте Берлинской Стены) , что Германия - моноязычная?
Я такого не чув, це по-перше, по-друге, звісно я такого не міг казати, бо дивись по-перше. У Німеччині тебе кацапомовного повинні вислухать та відповісти на пошті кацапською? Може турецькою чи арабською? А як на рахунок хінді, тігрінья?
Water написав:Університети не скажу чи всі, але школи точно не всі, деякі викладали українською. Який відсоток- не знаю.
в Одесі к 1985 залишилось 4 українські школи
У 1985 році Одеса, як і більшість великих міст півдня УРСР, була переважно російськомовним освітнім середовищем. Процеси русифікації, що посилилися після постанов 1970-х та початку 1980-х років (зокрема, щодо стимулювання вивчення російської мови), призвели до критичного скорочення кількості шкіл з українською мовою викладання.
Станом на 1985 рік ситуація з українськими школами в місті виглядала так: Кількість шкіл: В Одесі на той час діяло лише кілька суто українських шкіл. За різними історичними даними, їхня кількість у мільйонному місті не перевищувала 4–6 закладів (наприклад, школи № 121, № 2, № 24). Більшість інших шкіл були російськомовними. Мовний режим: Навіть у школах, які вважалися «українськими», значна частина спілкування на перервах та в адміністративній роботі часто відбувалася російською мовою. Російська мова та література викладалися як основні предмети, а українська нерідко сприймалася як «другорядна». Право на відмову: Діяло законодавство, за яким батьки могли писати заяву про звільнення дитини від вивчення української мови. Це ще більше звужувало сферу використання української в міських закладах освіти.
у нас в класі одна дівчина була звільнена від вивчення української(мови і літератури), бо батько був литовець (хоч вона народилась в Одесі)
в Одесі зникли українські школи, а 3-5км від міста вони залишились : Недубайське, Усатого, Прилиманське, Крижанівка і тд
Water написав:Тобто, у Німеччині для російськомовних та турецькомовних возніклі додаткові сложності і шо, почались протести зі зверненням до Ердогана та х...йла за защітой турецько та кацапо мовного населення?
А не вы ли, случайно, где-то неделю/две назад вспоминали (в контексте Берлинской Стены) , что Германия - моноязычная?
Я такого не чув, це по-перше, по-друге, звісно я такого не міг казати, бо дивись по-перше. У Німеччині тебе кацапомовного повинні вислухать та відповісти на пошті кацапською? Може турецькою чи арабською? А як на рахунок хінді, тігрінья?
Смотри: в стране - с момента Нэзалэжности - официально ходило ДВА языка. На всякий случай повторю: ДВА - не ОДИН. При чем тут ТРЕТИЙ (турецкий и т.д.)?