Додано: Сер 15 кві, 2026 06:39

Поки панове вивчають - за порадою досвідчених дописувачів - що там відбувається в загадковій «далекій-далекій Галактиці» під загадковою назвою «ВБ», інші люди не хлопають вухами та не шукають пригод на свою дупу від інопланетян.



Один з адекватних послухав мою пораду не брати дурного в голову та важкого у руки, тобто не залишатися жити далі в Болгарії - дивній країні - але на мій погляд безперечно депресивній - та щось змінити кардинально.

Розглядали: Бельгію, Нову Зеландію і навіть Австралію.

Хлопець одружений, має дитину та ІТ-ну базову після університету в Україні - освіту. Тобто йому реально байдуже, з якої країни працювати.



А тоді вирішили, що варто скористатися тим, що вже є в кишені - раніше оформленою канадською візою за програмою CUAET.

Вибирали місто для прожиття між шикарним Ванкувером та працьовитим Торонто.

А зупинилися посередині - на місті, яке я особисто мацав руками влітку 2023 року - місто Calgary.



Початок досить скромний: оренда квартири НЕ в центрі міста - 2 bedroom - за 1700 CAD.

Вже місяць в Калгарі.

Дав пораду як орендувати авто всього за 26$ на добу - мені влалося тоді орендувати Ford Edge саме за 26 US $ за добу. Нехай пробує.

В добрий час!

Ну не всім же жити в «далекій - далекій Галактиці» (с)…

(з великої букви).