Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 15:15

Можливо. Я не питав точно, по якій Програмі він подається, але він чекав саме терміну роботи двох років саме на стабільній посаді після магістратури канадського університету.
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 15:54

Як би там не було в тій Канаді - але там опинилося більше 300 000 українців - і нехай більшість з них в перші роки перебування досить сильно «плакали», але потім якось облаштувалися та намагаються вжитися в інший соціум.
Хоча не можна сказати, що він якийсь «інший».
Він звичайний. Просто з людськими відносинами між людьми.
Із своїми особливостями.
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 23:47

"Мамо, ми це зробили!" Ну що, Орбана ми зняли. Не знаю чи Мадяр буде кращим для України, але якісь зміни у відносинах між країнами мають бути. Бо по-перше, гірше Орбана вже не можна уявити, а по-друге після таких взаємних образ важко наладити хоч якусь конструктивну взаємодію між країнами.
П.с. Трохи голосів добавив і я своєю агітацією, так як в Угорщині сьогодні голосувала моя мама, а також декілька інших родичів
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 13:56

тим часом в далекій-далекій Галактиці, ой ВБ

Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 06:39

News from Canada

Поки панове вивчають - за порадою досвідчених дописувачів - що там відбувається в загадковій «далекій-далекій Галактиці» під загадковою назвою «ВБ», інші люди не хлопають вухами та не шукають пригод на свою дупу від інопланетян.

Один з адекватних послухав мою пораду не брати дурного в голову та важкого у руки, тобто не залишатися жити далі в Болгарії - дивній країні - але на мій погляд безперечно депресивній - та щось змінити кардинально.
Розглядали: Бельгію, Нову Зеландію і навіть Австралію.
Хлопець одружений, має дитину та ІТ-ну базову після університету в Україні - освіту. Тобто йому реально байдуже, з якої країни працювати.

А тоді вирішили, що варто скористатися тим, що вже є в кишені - раніше оформленою канадською візою за програмою CUAET.
Вибирали місто для прожиття між шикарним Ванкувером та працьовитим Торонто.
А зупинилися посередині - на місті, яке я особисто мацав руками влітку 2023 року - місто Calgary.

Початок досить скромний: оренда квартири НЕ в центрі міста - 2 bedroom - за 1700 CAD.
Вже місяць в Калгарі.
Дав пораду як орендувати авто всього за 26$ на добу - мені влалося тоді орендувати Ford Edge саме за 26 US $ за добу. Нехай пробує.
В добрий час!
Ну не всім же жити в «далекій - далекій Галактиці» (с)…
(з великої букви).
