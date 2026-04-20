rjkz написав:Что будет происходить в стране и не станет-ли эта недвига просто ненужной.
Сколько на обвальной ветке молилось на ппцовый ппц.
Ну вот он пришел.
Дождались?
Так ціни все одно вище, ніж до повномасштабного:)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 кві, 2026 08:16
Re: Еміграція, заробітчанство
Так ціни все одно вище, ніж до повномасштабного:)
Додано: Пон 20 кві, 2026 08:18
Re: Еміграція, заробітчанство
... на орендованій хаті - знахідка для крадіїв і шахраїв
Додано: Пон 20 кві, 2026 08:27
Re: Еміграція, заробітчанство
Це так не працює, впадуть квартири - впадеуть і стоки і золото. Тим паче, золото вже зараз на історичних хаях - і щось не видно, щоб його масово скидували щоби прикупити нерухомість. При будь-якому шухері побіжать всі.
Додано: Пон 20 кві, 2026 08:41
Спитаємо людину досвідчену.
А не квартиранта, яким є rjkz.
Пан Роман Сидюк (Roman Sydіuk) - колишній мешканець Одеси.
Переїхав з Одеси на прожиття в один із штатів США, який скоро стане столицею українців за кордоном - в США.
Це штат Південна Кароліна.
За природою дуже нагадує нашу Житомирщину: ліси, озера, річки.
Ось шо він написав після того, як прочитав дописи на Фінансовому форумі України.
Текст наведено мовою оригіналу без редагування та вставок. Все як є.
Покупать или не покупать дом в статусе TPS / U4U?
Вокруг этой темы много страха, разговоров и даже хейта.
Часто слышу:
«Им пора домой»
Но давайте уберём эмоции и посмотрим по фактам и цифрам.
Сколько уходит на рент?
Южная Каролина сейчас:
— Дом: $1800–2100/мес
— Дуплекс: ~$1600/мес
Берём базу:
👉 $1800 × 12 = $21,600 в год
👉 За 4 года = $86,400 (и это средний минимум)
Эти деньги просто исчезают. Без возврата.
Мой реальный пример:
Я в США не жил в ренте ни дня.
👉 5 лет назад купил дом за в общей сложности за $180K с чужой ипотекой 150к
👉 Сейчас продаю примерно за $290K
Ипотека:
— была ~150K
— сейчас ~130K
Что получилось по факту:
✔ Рост цены: +110K
✔ Долг уменьшился: –20K
✔ Капитал: около $130,000
Это не теория. Это реальность.
🔥 Главное
За те же 4–5 лет:
❌ Кто-то отдал $80–100K в аренду
✅ Кто-то создал $100K+ капитала
Разница — огромная.
Но да, есть риски
— статус временный
— политика может измениться
— нет гарантий на 10 лет
Но давай честно:
👉 ты уже здесь 2–4 года
👉 ты уже платишь деньги
💥 Суть не в том, останешься ты или нет
Суть в том:
👉 ты просто платишь или строишь актив
Покупка дома в статусе TPS / U4U —
это не про “навсегда”
Это про:
✔ контроль над деньгами
✔ стратегию
✔ возможность не выйти с нулём
Самая дорогая ошибка —
прожить здесь несколько лет и просто всё отдать за аренду.
(Кінець оригінального тексту)
Додано: Пон 20 кві, 2026 08:48
При найжорстокіших кризах є люди які володіють ліквідними грошима та підбирають найкращу нерухомість.
В Вінниці середини 90х була реальна криза. Заводи масово закрились, народ ще не їздив як сьогодні на заробітки. Ще до того виїджали по єврейських лініях багато людей і вивалювалась купа нерухомості на продаж.
Можна було купити трикімнатну чешку за 6 тис.дол.
І знаходились люди які купували квартири і діставали долар який тоді був потрібний всім.
Да і роботи фактично не було ніякої.
Додано: Пон 20 кві, 2026 09:00
Паливо
Турція, Shell, Total Energies
A95- 74 ліри
Diesel 64 ліри
Газ 36 лір.
Додано: Пон 20 кві, 2026 09:09
Додано: Пон 20 кві, 2026 09:50
Antalya ціна сьогодні:
Джерело:
Tl-€: 52,58. A95: 1,234€/l
Інша велика мережа АЗС в Туреччині ціни такі самі:А95 64,96 TL, ДП 73,99 TL.
Франція, позавчора заливав А95 чистий без спирту: 1,99€ за літр.
А98 - 2,19€ за літр. ДП не дивився, здається 2,29€ за літр.
|