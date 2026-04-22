Як ШІ змінює світ

У Німеччині 41-річний чоловік вперше виграв у судовому процесі за допомогою підказок штучного інтелекту.

Давід Гінц який час був безробітним та офіційно був зареєстрований у службі зайнятості. У липні 2023 року він отримав роботу, але сталося це на тиждень раніше, ніж планувалося.



Служба зайнятості не знала про це, тож чоловік отримав ще один тиждень виплат у сумі 242 євро 34 центи. За словами самого Гінца, він «цього взагалі не помітив».

Далі окружний суд Лейпцига відкрив провадження за підозрою у неправомірному отриманні виплат і надіслав йому штрафний припис.



Розгляд справи був призначений на березень 2025 року.Спочатку чоловік планував «захищатися» за допомогою адвоката, але пізніше вирішив робити все через чат-бот ChatGPT.



Протягом кількох місяців Гінц голосовими повідомленнями розповідав ШІ про перебіг справи та відповідав на уточнювальні запитання.



Після тривалого обговорення ChatGPT підготував для нього 18-сторінкове клопотання про відвід судді - документ, у якому сторона просить усунути суддю через сумніви в його неупередженості. У тексті, зокрема, йшлося про можливі порушення принципу поділу влади та суддівської нейтральності.ШІ порадив чоловікові подати клопотання.



Попри значні помилки в тексті та посилання на неіснуючі закони, справу таки закрили, а сам Гінц уникнув штрафу в розмірі 500 євро.



У суді пояснили, що справу припинили «зрештою на підставі принципу доцільності» — тобто у випадках незначних правопорушень провадження можуть закривати, якщо подальше переслідування вважають недоцільним.