Як ШІ змінює світ

У Німеччині чоловік використав ChatGPT замість адвоката й уникнув покарання у справі про соцвиплати
У Німеччині 41-річний чоловік вперше виграв у судовому процесі за допомогою підказок штучного інтелекту. Давід Гінц який час був безробітним та офіційно був зареєстрований у службі зайнятості. У липні 2023 року він отримав роботу, але сталося це на тиждень раніше, ніж планувалося.
Служба зайнятості не знала про це, тож чоловік отримав ще один тиждень виплат у сумі 242 євро 34 центи. За словами самого Гінца, він «цього взагалі не помітив». Далі окружний суд Лейпцига відкрив провадження за підозрою у неправомірному отриманні виплат і надіслав йому штрафний припис.
Розгляд справи був призначений на березень 2025 року.Спочатку чоловік планував «захищатися» за допомогою адвоката, але пізніше вирішив робити все через чат-бот ChatGPT.
Протягом кількох місяців Гінц голосовими повідомленнями розповідав ШІ про перебіг справи та відповідав на уточнювальні запитання.
Після тривалого обговорення ChatGPT підготував для нього 18-сторінкове клопотання про відвід судді - документ, у якому сторона просить усунути суддю через сумніви в його неупередженості. У тексті, зокрема, йшлося про можливі порушення принципу поділу влади та суддівської нейтральності.ШІ порадив чоловікові подати клопотання.
Попри значні помилки в тексті та посилання на неіснуючі закони, справу таки закрили, а сам Гінц уникнув штрафу в розмірі 500 євро.
У суді пояснили, що справу припинили «зрештою на підставі принципу доцільності» — тобто у випадках незначних правопорушень провадження можуть закривати, якщо подальше переслідування вважають недоцільним.
Ну поки це виглядає, як просто цікава новина на тему, яка в тренді, але якщо задуматись, дійсно по таких справах ШІ може допомогти, особливо якщо подивитись плату адвокатам. І вже зараз ШІ може конкурувати з дизайнерами, копірайтерами, відео-монтажерами, перекладачами, операторами підтримки і навіть з бухгалтерами на початковому рівні. Тобто зараз початківцям буде дуже важко зайти, особливо, якщо ми говоримо про фріланс
Это пока судьи наконец не озвереют от разгребания нейрослопа и не начнут за "значні помилки в тексті та посилання на неіснуючі закони" жёстко штрафовать такого "адвоката". Тогда может оказаться, что человеческий был дешевле.
А що заважає поставити ШІ суддю як попереднє слухання перед Людиною-суддею? Я взагалі вважаю , що всі проблеми вартістю менше 0,1 млн грн ( цифра до дискусії) треба передати в СТРАХОВЕ судочинство , бо давати можливість судді з зарплатою 1000 грн/година - пару годин розглядати питання з кінцевим вердиктом 800 грн штрафу - це вже не має нічого спільного з справедливістю..
ПС а додатки або зміни до існуючого законодавства у ВР нехай вносять страхові компанії , які швидко розберуться де просто ЗАКОН по ДЕБІЛЬНОМУ написаний.... БО чим дебільніший закон - тим вищі збитки страховиків....
В смысле, чтобы ИИ вынес приговор, а с ним или все согласились или эскалировали к человеку? Такое. Можно, но не уверен, что сильно разгрузит человека. Проблема была в том, что, когда дойдёт до человека, ему нужно изучать тома дела, которые раньше хотя бы люди писали, а теперь робот за секунды генерирует. Вот тут помощь робота нужна. Но это будет не робот-судья перед человеком и не нынешняя галюцинирующая LLM, которая из мусора в деле сделает такую же мусорную выжимку, а (уже забытое в нынешнем хайпе слово) экспертная система, которая только проверяет, что её не мусором кормят. Вот только сделать эту систему без перевода, как законов, так и судопроизводства на формальный язык, близкий к математике, ХЗ как.
А реалистичное решение: если на вход суду гонят мусор, то при его обнаружении жёстко карать, скажем, "за неуважение к суду". Тогда проблема валидации ляжет на тех, кто подаёт материалы и количество слопа уменьшится само собой.
Без возможности эскалации? Спорно. Мне больше нравится вариант, как сделано с нарушениями ПДД: при небольшом ущербе быстрый европротокол и дальше страховики разбираются. Но у субьектов остаётся право на передать в классический суд. То, что там судья дорогой, не вижу проблемы, если время судьи оплатит проигравший дело. Разве оно не справедливо?
Перша частина- типу європротокол це саме те що я й описував А от ДРУГА частина - класичний Суд... це виключно за ГРОШІ тих ХТО ПОДАЄ , виграють -оплачують ті хто програв, програють -вже оплатили..
І про ШІ Судова практика -це ЯК ПРАВИЛО СТАНДАРТНІ РІШЕННЯ , є стаття, є опис проблеми , є рішення... Як на мене - ідеальне місце для дій ШІ , особливо попередній розгляд, який дуже легко провести в кінцевий... А так як по моїй пропозиції людина-суддя підключається тільки тоді коли ХТОСЬ ХОЧЕ ОПЛАТИТИ ШОУ - то яка мені різниця ... хай оплачують
Бо мене якось заколєбала боротьба за мій рахунок. Я в суди не звертаюсь (до речі так само які за безкоштовною медициною) але з мене беруть по повній програмі, бо якийсь умнік типу андріяМ вирішив подискутувати про свої конституційні права.....
ПС при цьому ясно що якісь речі повинні залишатись в Судовій системі (насильство над особистістю чи ще там щось) А от економічні питання ( а сварка між сусідами з кінцевим вироком адмінштраф це ЕКОНОМІЧНЕ бо штраф менший 0,1 млн грн ) - повинні вирішуватись виключно страховими ( як в європротоколі, твоя страхова проти його страхової) а Ви оба курите бо оплатили страховку.