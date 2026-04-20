Пан Роман Сидюк (Roman Sydіuk) - колишній мешканець Одеси. Переїхав з Одеси на прожиття в один із штатів США, який скоро стане столицею українців за кордоном - в США. Це штат Південна Кароліна. За природою дуже нагадує нашу Житомирщину: ліси, озера, річки. Ось шо він написав після того, як прочитав дописи на Фінансовому форумі України. Текст наведено мовою оригіналу без редагування та вставок. Все як є.
Покупать или не покупать дом в статусе TPS / U4U? Вокруг этой темы много страха, разговоров и даже хейта. Часто слышу: «Им пора домой» Но давайте уберём эмоции и посмотрим по фактам и цифрам. Сколько уходит на рент?
Южная Каролина сейчас: — Дом: $1800–2100/мес — Дуплекс: ~$1600/мес Берём базу: 👉 $1800 × 12 = $21,600 в год 👉 За 4 года = $86,400 (и это средний минимум) Эти деньги просто исчезают. Без возврата.
Мой реальный пример: Я в США не жил в ренте ни дня. 👉 5 лет назад купил дом за в общей сложности за $180K с чужой ипотекой 150к 👉 Сейчас продаю примерно за $290K Ипотека: — была ~150K — сейчас ~130K Что получилось по факту: ✔ Рост цены: +110K ✔ Долг уменьшился: –20K ✔ Капитал: около $130,000 Это не теория. Это реальность.
🔥 Главное За те же 4–5 лет: ❌ Кто-то отдал $80–100K в аренду ✅ Кто-то создал $100K+ капитала Разница — огромная.
Но да, есть риски — статус временный — политика может измениться — нет гарантий на 10 лет Но давай честно: 👉 ты уже здесь 2–4 года 👉 ты уже платишь деньги 💥 Суть не в том, останешься ты или нет
Суть в том: 👉 ты просто платишь или строишь актив Покупка дома в статусе TPS / U4U — это не про “навсегда”
Это про: ✔ контроль над деньгами ✔ стратегию ✔ возможность не выйти с нулём
Самая дорогая ошибка — прожить здесь несколько лет и просто всё отдать за аренду.
Хомякоид написав:Долар то обесцениться. А если такой вариант, работи тупо нет никакой как в 30-е годи ? Ни за 50 тис. в год, ни за минималку. У вас кредит которій обесценился в два раза а то и в три а денег нет вообще. Есть только работа за похлебку на государственніх проєктах.
И тут человек котрій накопил немножко золота виходит а дамки. На рінке милионі залоговіх квартир Цена на квартири упала в 10 раз, а все равно никто купить не может.
Це так не працює, впадуть квартири - впадеуть і стоки і золото. Тим паче, золото вже зараз на історичних хаях - і щось не видно, щоб його масово скидували щоби прикупити нерухомість. При будь-якому шухері побіжать всі.
При найжорстокіших кризах є люди які володіють ліквідними грошима та підбирають найкращу нерухомість. В Вінниці середини 90х була реальна криза. Заводи масово закрились, народ ще не їздив як сьогодні на заробітки. Ще до того виїджали по єврейських лініях багато людей і вивалювалась купа нерухомості на продаж. Можна було купити трикімнатну чешку за 6 тис.дол. І знаходились люди які купували квартири і діставали долар який тоді був потрібний всім. Да і роботи фактично не було ніякої.
"Семёныч", а тот "Сюдюк" это ваше альтерэго или приглашённый "мальчик в трусиках" на интервью(с финансовым вампиром)? что то невероятен рост в 60% в ж0ne прерий ниггроштата за гипсокаркасник непонятного состояния(может там полы в первую очередь надо было от термитов спасать). Там работа есть только на СТО, проезжающих тракерв дёшево обслуживать, ну и с/х-во наверное(но уже без дармовой рабсилы мексов)
Щодо літаків F—16 над Анталію: сам не один раз спостерігав чудове авіашоу прямо над пляжем Konyaaltı в Анталії: зазвичай проводять 1-2 рази на рік. Шоу вражаюче: літаки дають такий шум, що пальми хочуть вирватися та відлетіти у вирій. Раніше не думав, що винищувачі такий шум дають. Зараз іде репетиція до чергового авіашоу, яке відбудеться 23 квітня. Панам дописувачам краще слідкувати за відвідувачами супермаркетів в тих містах, де вони мешкають.
барабашов написав:"Семёныч", а тот "Сюдюк" это ваше альтерэго или приглашённый "мальчик в трусиках" на интервью(с финансовым вампиром)? что то невероятен рост в 60% в ж0ne прерий ниггроштата)
«Аааронович», того пана Романа я особисто не зустрічав, але зовсім випадково ми майже зустрічалися, бо їздили одними дорогами по містах Spartanburg та Greenville під час мого відвідування штатів Південна Кароліна (я прилетів в Charlotte з Atlanta та взяв авто в прокат на 2 тижня) Потім відлітав із Charlotte в Європу) та Південна Кароліна. Такий висновок я зробив, дивлячись його канал на YouTube.
З приводу другої фрази у вашому дописі: ви як завжди помиляєтеся. І це відчули на собі: як ми всі знаємо з «Київської гілки», ваша гаряча спроба продати жалюгідний гнидник в занедбаному місці біля СІЗО в 450 км від Києва та прийняти в дар від «дурноголових» - на вашу думку - киян дворівневу квартиру на Оболонській набережній в Києві закінчилася повним фіаско: різниця перевищує 60%, в тому числі за рахунок суттєвого здорожчання з/б паралелепіпедів, обмежених зверху та знизу з/б плитами, а з боків чимось незрозумілим, що не витримує реалій нашого буремного життя.
P.S. Наскільки я знаю з його особистого блогу «мальчик в трусиках» виявився на сьогодні зовсім не хлопчиком, а батьком 4-х дітей і саме мале народилося на території США (!). Так що сміється з «Аароновича» ось так: https://youtu.be/h0vbPAfSfD4?is=59d522NIHGWWimHX
