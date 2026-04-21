Хомякоид написав: rjkz написав:
Не, ну если бакс начнет обесцениваться, то и мортгидж будет обесцениваться.
Не в этом дело.
Тут надо смотреть не с чисто математической точки зрения.
Что будет происходить в стране и не станет-ли эта недвига просто ненужной.
Сколько на обвальной ветке молилось на ппцовый ппц.
Ну вот он пришел.
Дождались?
И шо? пачками квартиры скупают?
Сейчас времена такие, что в принципе лучше не обзаводиться своей недвигой.
В Украине этого пока нет, но в США есть механизмы, позволяющие эффективно работать свободным деньгам и это позволяет быть мобильным.
Если в Украине можно либо бетон накупить либо баксы под матрас и это как-то будет тормозить инфляцию, то в США более развитая финансовая система.
И недвигу стоит рассматривать только как одну из инвестиционных позиций, но не самую лучшую.
С точки зрения "Ну пусть это тоже будет".
Скажем так, на лонг терм имеет смысл зайти в какой-то удачный момент (на мой взгляд, такой был в начале ковида) именно в мортгидж. В начале ковида еще были низкие цены и появились низкие ставки. Потом цены выросли и низкие ставки уже не имели такого смысла, а потом и ставки поднялись и цены пошли вниз за исключением ограниченного количества локаций.
И тут смысл именно в мортгидже, как плече, которое даст при низком % относительно высокий уровень прироста эквити.
В случае покупки без мортгиджа, стокмаркет однозначно более прибылен.
Вопрос о синдроме гнездования в США так не стоит как в Украине.
После заключения лиза, вспоминаешь о лендлорде только если что-то надо починить и раз в месяц когда платишь онлайн, что можно поставить на автомат и даже это не будет напрягать. Если платишь вовремя (да хоть и не вовремя, но платишь), то вопроса о твоем выселении помимо твоего решения не стоит в принципе.
Это не Украина, где в любой момент тебе лендлорд может или цену задрать или "ко мне родственники приезжают, будут жить в этой квартире, вам надо выселиться". Тут у арендатора намного больше прав чем у лендлорда, никакой ответственности кроме оплаты. По факту, ни экономической ни практической выгоды во владении "своим" нет если сравнивать с арендой плюс инвестиции в стокмаркет.
Долар то обесцениться.
А если такой вариант, работи тупо нет никакой как в 30-е годи ?
Ни за 50 тис. в год, ни за минималку.
У вас кредит которій обесценился в два раза а то и в три а денег нет вообще. Есть только работа за похлебку на государственніх проєктах.
И тут человек котрій накопил немножко золота виходит а дамки. На рінке милионі залоговіх квартир
Цена на квартири упала в 10 раз, а все равно никто купить не может.
И тут на поверность выходит американская реальность.
Что делать с квартирами/домами, упавшими в 10 раз?
Работы, как сказано в задачнике, нет никакой, но есть мейнтаненс, есть налог на недвижимость.
Если ж)па будет в течении короткого промежутка времени, то и цены на недвигу сильно не упадут. Они довольно инертны.
А если это будет долгий и устойчивый тренд, как во времена Великой депрессии, то нафиг та недвига нужна?
Она будет тянуть налоги и мейнтаненс, в случае неуплаты которых будет конфискована, но не будет приносить дохода.
Сдавать кому? Те, у кого будет на что купить, тогда купят.
Те, у кого не на что - не смогут даже арендовать.
Те кто уже арендует, в большинстве своем, при таком сценарии, будут жить не платя аренду и выселить их можно будет только через суд, а так как суды будут завалены миллионами таких дел, то они там будут жить долгие годы.
И еще такой момент. Лендлорд, подавая в суд, фиксирует сумму задолженности.
Например, человек не платил 3 месяца 2 куе в месяц. Это 6 куе. Лендлорд подает в суд. Суд происходит на сейчас к примеру во Флориде в течении 3 месяцев, а в НЙ примерно через год. И суд постановляет уплатить задолженность на момент обращения в суд, а если нет возможности ее оплатить, то выселить и дальше взымать эту задолженность со всего до чего можно дотянуться. А если нифига нет, то с чего это взять? Никакой платы за прожитое с момента подачи в суд начисляться не будет.
А если суды будут завалены, то, условно, подает через 3 месяца, а рассмотрение через 3-5-10 лет. То НИКТО не будет платить аренду, потому что пока суд дойдет до этого, он проживет на многократно превышающую сумму и потом или заплатит или съедет.
Арендатор в США в более выигрышной позиции нежели лендлорд или собственник.
И еше.
Почему дендрофекальные дома в США стоят намного дороже, чем кирпичные добротные дома в Украине?
Потому что в США есть возможность зарабатывать.
А тут ситуация при которой этого не будет на протяжении многих лет.И это потянет за собой цепочку изменений, которая превратит жизнь в США в не такое уж и приятное занятие.
И тогда у многих возникнет желание жить в какой-то другой локации.
И зачем тогда недвига в США?
Опять приходим к тому, что во время пппцового ппца недвига да упадет, только она уже и не нужна.
СОвсем другой аспект, что в случае резкого ослабления мировой валюты, золото сохранить свою ценность и даст возможность нормально жить и в этих условиях.
Если не с доходами, то хоть с необесценивавшимися сбережениями.
Это уже другой аспект.
Но тут наступает такой еще момент - я слышал, что когда-то был принят закон, запрещающий иметь золото в качестве именно драгметалла. Сейчас таких ограничений нет. Есть некоторые формы отчетности, которые необходимо предоставлять в налоговую если сумма ценностей превышает 10 куе.
Но не факт, что какие-то ограничения снова введуться.
А жить с физическим золотом на руках как-то стремновато в условиях, когда у остальных ППЦ.
Так может окажется что жить лучше в какой-то другой локации, но тут возникает вопрос - а как путешествовать с золотыми слитками. Может статься ситуация финальной сцены фильма Золотой теленок.
В опчем, вопрос выбора формы хранения сбережений столь-же актуален как и выбор места под Солнцем на случай ППЦа. В обычных условиях это один расклад, в ином случае - другой.
И тут надо для себя делать ставку как оно пойдет.