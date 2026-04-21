Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 кві, 2026 22:02
Но реально стройка дорожает как и рабочие(!!! не кнопочконажимательные) руки и поэтому метр в не депрессивном регионе растёт.
Растёт ли в этом регионе гипсокаркасник на отшибе - вопрос.
Но в депрессивном и кирпичный(металлосайдинговый или как он там) новострой не растёт. Нет базы пр убывании населения и сокращении рабочих мест.
Хлам под капремонт падает.
барабашов
- Повідомлень: 5857
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 385 раз.
Додано: Пон 20 кві, 2026 22:35
барабашов написав:
Но реально стройка дорожает как и рабочие(!!! не кнопочконажимательные) руки и поэтому метр в не депрессивном регионе растёт.
Растёт ли в этом регионе гипсокаркасник на отшибе - вопрос.
Но в депрессивном и кирпичный(металлосайдинговый или как он там) новострой не растёт. Нет базы пр убывании населения и сокращении рабочих мест.
Хлам под капремонт падает.
Hotab
- Форумчанин року
- Повідомлень: 18686
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2603 раз.
Додано: Вів 21 кві, 2026 06:03
Хомякоид написав:
Не, ну если бакс начнет обесцениваться, то и мортгидж будет обесцениваться.
Не в этом дело.
Тут надо смотреть не с чисто математической точки зрения.
Что будет происходить в стране и не станет-ли эта недвига просто ненужной.
Сколько на обвальной ветке молилось на ппцовый ппц.
Ну вот он пришел.
Дождались?
И шо? пачками квартиры скупают?
Сейчас времена такие, что в принципе лучше не обзаводиться своей недвигой.
В Украине этого пока нет, но в США есть механизмы, позволяющие эффективно работать свободным деньгам и это позволяет быть мобильным.
Если в Украине можно либо бетон накупить либо баксы под матрас и это как-то будет тормозить инфляцию, то в США более развитая финансовая система.
И недвигу стоит рассматривать только как одну из инвестиционных позиций, но не самую лучшую.
С точки зрения "Ну пусть это тоже будет".
Скажем так, на лонг терм имеет смысл зайти в какой-то удачный момент (на мой взгляд, такой был в начале ковида) именно в мортгидж. В начале ковида еще были низкие цены и появились низкие ставки. Потом цены выросли и низкие ставки уже не имели такого смысла, а потом и ставки поднялись и цены пошли вниз за исключением ограниченного количества локаций.
И тут смысл именно в мортгидже, как плече, которое даст при низком % относительно высокий уровень прироста эквити.
В случае покупки без мортгиджа, стокмаркет однозначно более прибылен.
Вопрос о синдроме гнездования в США так не стоит как в Украине.
После заключения лиза, вспоминаешь о лендлорде только если что-то надо починить и раз в месяц когда платишь онлайн, что можно поставить на автомат и даже это не будет напрягать. Если платишь вовремя (да хоть и не вовремя, но платишь), то вопроса о твоем выселении помимо твоего решения не стоит в принципе.
Это не Украина, где в любой момент тебе лендлорд может или цену задрать или "ко мне родственники приезжают, будут жить в этой квартире, вам надо выселиться". Тут у арендатора намного больше прав чем у лендлорда, никакой ответственности кроме оплаты. По факту, ни экономической ни практической выгоды во владении "своим" нет если сравнивать с арендой плюс инвестиции в стокмаркет.
Долар то обесцениться.
А если такой вариант, работи тупо нет никакой как в 30-е годи ?
Ни за 50 тис. в год, ни за минималку.
У вас кредит которій обесценился в два раза а то и в три а денег нет вообще. Есть только работа за похлебку на государственніх проєктах.
И тут человек котрій накопил немножко золота виходит а дамки. На рінке милионі залоговіх квартир
Цена на квартири упала в 10 раз, а все равно никто купить не может.
И тут на поверность выходит американская реальность.
Что делать с квартирами/домами, упавшими в 10 раз?
Работы, как сказано в задачнике, нет никакой, но есть мейнтаненс, есть налог на недвижимость.
Если ж)па будет в течении короткого промежутка времени, то и цены на недвигу сильно не упадут. Они довольно инертны.
А если это будет долгий и устойчивый тренд, как во времена Великой депрессии, то нафиг та недвига нужна?
Она будет тянуть налоги и мейнтаненс, в случае неуплаты которых будет конфискована, но не будет приносить дохода.
Сдавать кому? Те, у кого будет на что купить, тогда купят.
Те, у кого не на что - не смогут даже арендовать.
Те кто уже арендует, в большинстве своем, при таком сценарии, будут жить не платя аренду и выселить их можно будет только через суд, а так как суды будут завалены миллионами таких дел, то они там будут жить долгие годы.
И еще такой момент. Лендлорд, подавая в суд, фиксирует сумму задолженности.
Например, человек не платил 3 месяца 2 куе в месяц. Это 6 куе. Лендлорд подает в суд. Суд происходит на сейчас к примеру во Флориде в течении 3 месяцев, а в НЙ примерно через год. И суд постановляет уплатить задолженность на момент обращения в суд, а если нет возможности ее оплатить, то выселить и дальше взымать эту задолженность со всего до чего можно дотянуться. А если нифига нет, то с чего это взять? Никакой платы за прожитое с момента подачи в суд начисляться не будет.
А если суды будут завалены, то, условно, подает через 3 месяца, а рассмотрение через 3-5-10 лет. То НИКТО не будет платить аренду, потому что пока суд дойдет до этого, он проживет на многократно превышающую сумму и потом или заплатит или съедет.
Арендатор в США в более выигрышной позиции нежели лендлорд или собственник.
И еше.
Почему дендрофекальные дома в США стоят намного дороже, чем кирпичные добротные дома в Украине?
Потому что в США есть возможность зарабатывать.
А тут ситуация при которой этого не будет на протяжении многих лет.И это потянет за собой цепочку изменений, которая превратит жизнь в США в не такое уж и приятное занятие.
И тогда у многих возникнет желание жить в какой-то другой локации.
И зачем тогда недвига в США?
Опять приходим к тому, что во время пппцового ппца недвига да упадет, только она уже и не нужна.
СОвсем другой аспект, что в случае резкого ослабления мировой валюты, золото сохранить свою ценность и даст возможность нормально жить и в этих условиях.
Если не с доходами, то хоть с необесценивавшимися сбережениями.
Это уже другой аспект.
Но тут наступает такой еще момент - я слышал, что когда-то был принят закон, запрещающий иметь золото в качестве именно драгметалла. Сейчас таких ограничений нет. Есть некоторые формы отчетности, которые необходимо предоставлять в налоговую если сумма ценностей превышает 10 куе.
Но не факт, что какие-то ограничения снова введуться.
А жить с физическим золотом на руках как-то стремновато в условиях, когда у остальных ППЦ.
Так может окажется что жить лучше в какой-то другой локации, но тут возникает вопрос - а как путешествовать с золотыми слитками. Может статься ситуация финальной сцены фильма Золотой теленок.
В опчем, вопрос выбора формы хранения сбережений столь-же актуален как и выбор места под Солнцем на случай ППЦа. В обычных условиях это один расклад, в ином случае - другой.
И тут надо для себя делать ставку как оно пойдет.
rjkz
- Повідомлень: 18399
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8880 раз.
- Подякували: 5631 раз.
Додано: Вів 21 кві, 2026 06:05
Faceless написав:
rjkz написав:Что будет происходить в стране и не станет-ли эта недвига просто ненужной.
Сколько на обвальной ветке молилось на ппцовый ппц.
Ну вот он пришел.
Дождались?
Так ціни все одно вище, ніж до повномасштабного:)
Сколько участников ветки обвалистов, призывавших тотальный ппц купили квартиры?
rjkz
- Повідомлень: 18399
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8880 раз.
- Подякували: 5631 раз.
Додано: Вів 21 кві, 2026 06:06
Faceless написав:
Хомякоид написав: И тут человек котрій накопил немножко золота
... на орендованій хаті - знахідка для крадіїв і шахраїв
В США не имеет значения - в своей или арендной.
Физические драгметаллы имеет смысл хранить только в банковской ячейке.
Вопрос или будет к ней доступ.
rjkz
- Повідомлень: 18399
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8880 раз.
- Подякували: 5631 раз.
Додано: Вів 21 кві, 2026 06:42
rjkz написав: Faceless написав:
Хомякоид написав: И тут человек котрій накопил немножко золота
... на орендованій хаті - знахідка для крадіїв і шахраїв
В США не имеет значения - в своей или арендной.
Физические драгметаллы имеет смысл хранить только в банковской ячейке.
Вопрос или будет к ней доступ.
закопать в частном доме в подвале ?
Хомякоид
- Повідомлень: 2879
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3228 раз.
- Подякували: 499 раз.
Додано: Вів 21 кві, 2026 07:01
Хомякоид написав: BIGor написав: Хомякоид написав:
Долар то обесцениться.
А если такой вариант, работи тупо нет никакой как в 30-е годи ?
Ни за 50 тис. в год, ни за минималку.
У вас кредит которій обесценился в два раза а то и в три а денег нет вообще. Есть только работа за похлебку на государственніх проєктах.
И тут человек котрій накопил немножко золота виходит а дамки. На рінке милионі залоговіх квартир Цена на квартири упала в 10 раз, а все равно никто купить не может.
Це так не працює, впадуть квартири - впадеуть і стоки і золото. Тим паче, золото вже зараз на історичних хаях - і щось не видно, щоб його масово скидували щоби прикупити нерухомість. При будь-якому шухері побіжать всі.
При найжорстокіших кризах є люди які володіють ліквідними грошима та підбирають найкращу нерухомість.
В Вінниці середини 90х була реальна криза. Заводи масово закрились, народ ще не їздив як сьогодні на заробітки. Ще до того виїджали по єврейських лініях багато людей і вивалювалась купа нерухомості на продаж.
Можна було купити трикімнатну чешку за 6 тис.дол.
І знаходились люди які купували квартири і діставали долар який тоді був потрібний всім.
Да і роботи фактично не було ніякої.
В середине 90-х и в Киеве были такие цены.
Самые дешевые квартиры в районе 4 куе можно было купить.
Но не все меряется квартирами.
Надо отходить от этих догм.
rjkz
- Повідомлень: 18399
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8880 раз.
- Подякували: 5631 раз.
Додано: Вів 21 кві, 2026 07:10
rjkz написав:
Но не все меряется квартирами.
Надо отходить от этих догм.
Які інструменти інвестування европейському понаєху без права подачі голосу (максимум ВНЖ) можна розглянути , якщо не нерухомість?
Залазити в крипту? Щось мені здається там стільки рифів..
Я трохи погрався з Бінанс , вивід 10-15к USDT мій Аліор (Польща) ще стерпів. Але збудився на значно скромніший переказ від приятеля з Португалії . І перевіряти далі мені якось не хочеться. Надто важливий для мене європейський евровий рахунок..
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 21 кві, 2026 07:36, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
- Повідомлень: 18686
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2603 раз.
Додано: Вів 21 кві, 2026 07:50
Прохожий написав:
Пан Роман Сидюк (Roman Sydіuk
) - колишній мешканець Одеси.
Переїхав з Одеси на прожиття в один із штатів США, який скоро стане столицею українців за кордоном - в США.
Це штат Південна Кароліна.
За природою дуже нагадує нашу Житомирщину: ліси, озера, річки.
Ось шо він написав після того, як прочитав дописи на Фінансовому форумі України.
Текст наведено мовою оригіналу без редагування та вставок. Все як є.Покупать или не покупать дом в статусе TPS / U4U
?
Вокруг этой темы много страха, разговоров и даже хейта.
Часто слышу:
«Им пора домой»
Но давайте уберём эмоции и посмотрим по фактам и цифрам.
Сколько уходит на рент?
Южная Каролина сейчас:
— Дом: $1800–2100/мес
— Дуплекс: ~$1600/мес
Берём базу:
👉 $1800 × 12 = $21,600 в год
👉 За 4 года = $86,400 (и это средний минимум)Эти деньги просто исчезают. Без возврата.
Мой реальный пример:
Я в США не жил в ренте ни дня.
👉 5 лет назад купил дом за в общей сложности за $180K
с чужой ипотекой 150к
👉 Сейчас продаю примерно за $290K
Ипотека:
— была ~150K
— сейчас ~130K
Что получилось по факту:
✔ Рост цены: +110K
✔ Долг уменьшился: –20K
✔ Капитал: около $130,000
Это не теория. Это реальность.
🔥 Главное
За те же 4–5 лет:
❌ Кто-то отдал $80–100K в аренду
✅ Кто-то создал $100K+ капитала
Разница — огромная.
Но да, есть риски
— статус временный
— политика может измениться
— нет гарантий на 10 лет
Но давай честно:
👉 ты уже здесь 2–4 года
👉 ты уже платишь деньги
💥 Суть не в том, останешься ты или нет
Суть в том:
👉 ты просто платишь или строишь актив
Покупка дома в статусе TPS / U4U —
это не про “навсегда”
Это про:
✔ контроль над деньгами
✔ стратегию
✔ возможность не выйти с нулём
Самая дорогая ошибка —
прожить здесь несколько лет и просто всё отдать за аренду.
(Кінець оригінального тексту)
ПРОДАВАТЬ можно хоть за 999к
вот когда продаст
тогда математика и сложится
и "вишенка на торт")))
оказывается в Омерике работает "правило 100 аренд"
, бинго!
где массовые кейсы "арендаторы оплатили полную стоимость дома за ВОСЕМЬ лет"?
где Коля из НЮ????????
У акурта странные "знакомства" с блогерами из ЮТуба.
Или он думает, что никто другой не смотрит ютуб?
Это риелтор из Каролины.
Он может что угодно говорить о недвиге, я могу привести пример другого риелтора из Флориды, который говорит абсолютно противоположное.
Слушать можно всех, только надо и свою голову иметь на плечах и уметь ей пользоваться. А с этим, судя по всему не у всех складывается.
Роман купил по сабжект ту себе недвигу еще будучи в Украине.
Не вопрос - его выбор.
Я сам еще с 2016 года смотрел блогера который только и делал бизнес на сабжект ту. Он покупал дома у тех, кто оказался в безвыходном положении и кроме как переуступить свой мортгидж, который останется до конца на ЕГО ССН!!!!! не имел другого выхода.Только я помимо большого объема полезной инфы еще и вынес уроки как не стать "клиентом" такого человека.
Что касается выплаченных за 8 лет арендой объектов?
Такое наверняка есть.
Например, один скупает в обоих Кэролайнах мобильные дома по 20-40 куе, которые сдаются по 1000-1200 в месяц.
Есть варианты покупок на аукционах в зажопьях, где куча гемора за относительно небольшие деньги. Оно имеет интересные %% но не очень интересные цифры.
Что касается таких локаций как НЙ, ближнее к НЙ НДж, то ту очень высокая конкуренция за интересные объекты и фактически трудно выцепить что-то финансово интересное. Особенно под аренду. Я отслеживал один дом, он продавался за 425 куе. Никто не брал, дом требовал еще около 150 куе вложений, а за эти деньги можно было уже брать дом без проблем. Рынок тогда стоял, это был ковид. Но потом рынок попер и буквально перед этим хозяйка дома умерла. Дом так и не выщел опять на маркет. Сразу как только наследники вступили в права, дом был продан за кэш местным перекупам-флипперам за 375 куе.
Дом был снесен и построен новый, который был продан за 1,2 млн.
Еще один дом в том городке внезапно появился за ...саупадения...тоже 375 куе, но за 2 дня было около 200 просмотров и было получено 56 офферов. Был продан за 550 куе кэшем. Я уже не интересовался что было дальше, но скорей всего тоже под снос.
Тут вот так зарабатывают. Не на аренде. Время - деньги.
Теперь давайте подумаем что такое 100 аренд?
100 аренд - это, учитывая простои на ремонт и пересдачи примерно 9 лет.
Примерно 11% годовых.
Это очень круто на недвиге, но американская дендрофекальная недвига требует много денег на поддержание технического состояния (мейнтаненс) и налоги (до 2% в год от стоимости объекта)
Принято считать, что доходность в среднем по стране -4-5% годовых, учитывая все затраты.
У меня менее чем через месяц заканчивается депозит в самом крупном и надежном банке США, в долларах ессесено и под гарантиями FDIC (местный ФГВФЛ). 4% годовых. И это он снизился. Я долго держал под 5% годовых и потом он плавал 4.8, 4.7,4.5. Но еще есть стоки. Один из самых консервативных СП500 в прошлом году вырос на 18 % и еще принес около 2% годовых дивидендами. Есть стоки, которые выросли в разы (МИкрон), есть которые я поздно заметил, но за несколько месяцев все таки они выросли на примерно 80% Сандиск и 40+% Вестерн Диджитал.
Есть широкие индексные фонды, которые растут на порядка 30% в год.
Для того, чтобы это иметь, достаточно иметь комп и ССН. Легко купить, легко продать и никакого гемора. Не течет крыша, нет проблем с арендаторами, есть формы аккаунтов, открывая которые можно получить несколько куе налоговых возвратов. А есть аккаунты, кэпитэл гейн по которым не облагается налогами.
Владение арендной недвигой - это анахронизм в американском инвестиционном пространстве.
Есть формы ведения арендного бизнеса с очень высокой ...."прибылью".
Это уже крупный бизнес.
Почему слово "прибыль" в кавычках?
Потому что это не совсем прибыль.
Это получение кэщфлоу с бесконечным оттягиванием выплаты налогов, перефинансированием и дальше передачей этой модели по наследству.
Но это бизнес. Это не пассивный доход. И в общем-то это устаревшая модель.
На моих глазах из бизнеса вышла очень крупная и старая компания.
Кингз энд Квинс. У них были десятки доходных билдингов в 2-х боро НЙ.
В Бруклине (Кингз каунти) и Квинсе.
Почти все они были проданы другой компании, с офисом в небоскребе в центре Манхеттена. Я там был.
В СШа деньги могут делать деньги без какого-либо физического процесса.
И это доступно как крупным компаниям так и простым обывателям.
Кстати, вопрос, я там выше выкладывал квартиру за 199 куе.
Шо думаете?
rjkz
- Повідомлень: 18399
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8880 раз.
- Подякували: 5631 раз.
Додано: Вів 21 кві, 2026 07:55
Hotab написав:
Які інструменти інвестування европейському понаєху без права подачі голосу (максимум ВНЖ) можна розглянути , якщо не нерухомість?
Акції компаній, або ETF.
Water
- Повідомлень: 4152
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 273 раз.
