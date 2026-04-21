Чоловік, який виїхав до Польщі й не з’явився за повісткою, програв суд щодо зняття з розшуку – що стало причиною https://sud.ua/uk/news/sudebnaya-prakti ... -prichinoy Позивач повідомив, що ще до повномасштабного вторгнення РФ виїхав на постійне місце проживання за кордон (Польща)... Суд наголосив, що чинне законодавство зобов’язало позивача з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк та місце, зазначені в повістці для уточнення своїх персональних даних.
Для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, діють додаткові вимоги під час оформлення закордонного паспорта. Разом із пакетом документів необхідно подати електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+». https://news.finance.ua/ua/rezerv-stav- ... a-kordonom
Якщо отримуєте через консульство - так, якщо через ДП Документ - ні.
slonomag написав:В Испании просят справку о несудимости за последние 2-5 лет (в зависимости для чего она нужна). Тоесть например если я завтра пойду подаваться на номада (тип ВНЖ), мне будет достаточно взять эту справку в самой Испании, так как последние 2 года я тут и жил.
Думаю так же и в других странах, есть какой-то период Х лет, и если ты эти года уже прожил в новой стране, то тебе достаточно взять эту справку в местной полиции, а не выпрашивать у Украины.
П.С. Паспорт конечно да, уже сложнее. В новой стране его так просто не получишь, а продлить старый может быть проблемой.
треба брати за правило, якщо пробув у якій державі 6 і більше місяців (тобто підпадає під критерій резиденства), то при планах отримати в іншій країні ПМЖ/ВНЖ/громадянство, взяти при виїзді довідку про несудимість
а если справка нужна за 5 лет а вы прожили только 2?
и кстати да, для информации, ВЫПРАШИВАТЬ у Украины не нужно, формируется через Дию в течении ПЯТИ минут если все Ок)