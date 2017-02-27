RSS
Finance.UA
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12082120831208412085
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 22:47

  dimo_0n написав:
  Shaman написав:"Кормово-выробныча" теж термін явно не з лексикона економіста..

А я нигде и не говорил про то, что я экономист. Я просто владею школьной математикой начальных классов. Этого вполне достаточно чтобы понимать


Як бачу, що АБСОЛЮТНО недостатньо :)

  dimo_0n написав:Баффет и я - на разных уровнях развития.

Це очевидно.

  dimo_0n написав:Имея миллиард баффета, достаточно его вложить в трежеря под 4 годовых и получать около 4 млн в месяц.... Думаю на эти деньги можно жить... в любой точке мира... Но жизнь будет скучной и неинтересной. Поэтому они и занимаются не только инфестициями, но и благотварительностью... Но это вообще другая тема.

Маючи мільярд можна взагалі нікуди його не вкладати, і жити в будь який точці світу :)
Навіщо вкладати його кудись, шоб потім боліла голова як його не про:?бати.
А мільярд +40мільйонів ЧЕРЕЗ рік - це зовсім не ті самі гроші, що мільярд ЗАРАЗ.
Ви так само можете брати по 4 мільйони на місяць прям з того мільярду, навіть не помітите що сильно менще стало. Бо це дуже грубо, так рахувати...

  dimo_0n написав:
Если сравнивать бизнесс будивельника с текущими 12%\год в грн

Ви на серйозних щах вважаєте, що будівельник такий тупий, що не додумався покласти гроші в банк під 12% і не заморочуватись із підприємницькою діяльністю ? :)

  dimo_0n написав:
  budivelnik написав:А якщо я напишу що маржа в середньому по торговій точці 15% , а чистий прибуток 2%, бо 8% це податки , а 5% це оплата працівників ... і це ще дуже добре....
Правда маленькі уточнення-це в місяць а не в рік

т.е. +/- 12% в год с ненулевой вероятностью прилета шахеда по товару, потери производства, складских помещений? и это же в гривне? ммм... тоже не очень выглядит, когда ОВДП дают 15-16.


По перше, 2% * 12 міс = 24%, а не 12%

По друге, ви порівнюєте мух із котлетами.
бо 2% з обороту, і 2% на капітал це небо і земля.

Маючи 100к грн КАПІТАЛУ (оборотних коштів), ви можете за місяць набрати 10/20/30 замовлень (чи зробити продажів) на 100к, виконати їх та отримати оплату 1/2/3 мільйони ОБОРОТУ, і це буде 20/30/40 тис прибутку, а не 2к, як ви рахуєте...
А оборот залежить від того, який ви успішний підприємець і як швидко працюєте, і як вам постачальники дають відтермінування оплат і т.д.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2358
З нами з: 19.02.14
Подякував: 665 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 06:32

  sergey_sryvkin написав:
  Дюрі-бачі написав:В результаті бюджетники, пенсіонери, мобілізовані можуть купити менше продукції, наймані працівники можливо стільки ж саме, власник - більше

Ага, клієнти купляють МЕНШЕ, найманим працівникам треба платити БІЛЬШЕ, але власник, що з цим стикається, чомусь у вас тут в шоколаді за цим розкладом :)

Залежить від рівня і напрямку бізнесу:
Андрій Новак
експортери та їхні представники, які зацікавлені у знеціненні гривні хоч до 100 гривень за долар. Тому що, продаючи за валюту певний обсяг продукції, наприклад, за мільярд доларів, п’ять років тому вони мали 8 мільярдів гривень, а зараз, нічого не роблячи, не збільшуючи виробництво, за той самий обсяг продукції на той самий мільярд доларів, вони мають 27 мільярдів гривень. Причому витрати у них – гривневі, і вони не зросли в 3,5 рази, тому, звісно, їм вигідніше, аби курс був 30, 50 або й більше. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 87948.html

В разі стрімкої девальвації в першу чергу страждають бюджетники та отримувачі соціалки, найманим працівникам швидше підганяють зарплати, щоб їх стримати, а власники відповідно залежить від бізнесу, можуть і виграти.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7337
З нами з: 19.04.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
 
2
4
  #<1 ... 12082120831208412085
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11306)
22.04.2026 00:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.