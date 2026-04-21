Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 21 кві, 2026 19:22
Прохожий написав:
например как мухе получить справку для разрешения импортировать филипинку?
Недайбох.. занапастить ще одну жінку..
він матері свого сина за 10 років сімейного життя купив один раз крем для ухода. Ну вона і пішла.
Hotab
- Форумчанин року
- Повідомлень: 18701
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2603 раз.
Додано: Вів 21 кві, 2026 19:27
сработал таки крем
Прохожий
Bolt написав: flyman написав:
там трохи по іншому тема
Dlaczego nie chcesz 18 letniej Azjatyckiej żony ? (якщо тобі 60..75 років)
коментарі:Lepsza 18 letnia filipinka co sie nie odzywa jak nie trzeba niz podstarzala gwiazda z europy co wszystkie rozumy pozjadala mam 40 lat, ciekawe czy moja Filipinka już się urodziła
Але йшлося в основному про філіпінок.
але ж: "є один ньюанс" (с)(тм)
flyman
Додано: Вів 21 кві, 2026 20:42
Hotab написав:Прохожий
формируется через Дию в течении ПЯТИ минут если все Ок)
зазвичай хочуть на англ . Або мові країни де вимагають
Так в Дії начебто є на англійською, чи щось плутаю?
Та й перекладачів ніхто ще не відмінив. Так, додаткові витрати, а що робити?
Але моя думка була такою, що у випадку відкриття кримінальної справи "за неповернення" ніхто ж довідку не дасть, в тому числі "Дія".
Хоча я так думаю, що навіть в цій постановці питання не йдеться про те, що "Всі повинні повернутись, як тільки Батьківщина покличе". В контексті незаконного виїзду неповернення, скоріш за все, мається на увазі з боку тих, хто законно виїхав під зобов'язання повернутись і не повернувся (згадати сумнозвісний "Шлях").
M-Audio
Додано: Вів 21 кві, 2026 20:53
прокрутити фарш назад, ввести кримінальну відповідальність заднім числом після прийняття відповідного ЗУ?
flyman
Додано: Вів 21 кві, 2026 21:05
flyman написав:
прокрутити фарш назад, ввести кримінальну відповідальність заднім числом після прийняття відповідного ЗУ?
А що ви зробите, якщо "так"? Тим більше з-за кордону? Он всіх раніше виключених з військового обліку записали назад, і хто що може з цим вдіяти? "Записали", а не "поставили" саме тому, що постановка на облік передбачає якісь визначені законодавством процедури, а "записали" - це додали до бази даних ваше призвіще, і ось ви вже на обліку. Без процедур, бо немає такої законної процедури для постановки на облік осіб, що з нього виключені.
Ось цікаво, чи Залужний теж опинився на обліку?
M-Audio
Додано: Вів 21 кві, 2026 21:09
M-Audio
постановка на облік передбачає якісь визначені законодавством процедури,
Так а вони , ці процедури, не проведені чому? Тобто умовний Флайман насправді не розказував тут всім на форумі «ви мене другий раз не прокрутите, не спіймаєте», а благочинно прийшов в ТЦК і каже «ви там тойво, не просто «запишіть» мене на облік, а «поставте» як положено. ВЛК мені! Дєло нове!»
Так все було, але його все одно просто «вписали»?
Залужний теж опинився на обліку?
Залужний, як військовий пенсіонер ЗСУ, ніяк не може НЕ опинитись на обліку. Його особова справа , по якій оформлювали пенсійну справу, в обласному ТЦК і він автоматично на обліку.
А от що там написано, непридатний чи ще щось - то хз. Якщо залишив ряди ЗСУ саме по здоровʼю, то очевидно непридатний саме по здоровʼю.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 21 кві, 2026 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
- Форумчанин року
- Повідомлень: 18701
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2603 раз.
Додано: Вів 21 кві, 2026 21:12
M-Audio написав:
Але моя думка була такою, що у випадку відкриття кримінальної справи "за неповернення" ніхто ж довідку не дасть, в тому числі "Дія".
Неправильная думка. Я в соседней ветке подробно написал:
Довидку выдают в любых вариантах и судимость этому не помеха.
Есть полная и сокращенная форма.
В справке (а точнее "витяг із інф-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості")
указывается:
- наличие или отсутствие судимостей;
- привлекалось ли лицо к уголовной ответственности, является ли обвиняемым или находится ли в розыске по линии МВД.
В сокращенной форме данные о привлечении и розыске не указываются
TUR
-
- Повідомлень: 303
- З нами з: 05.04.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 65 раз.
Додано: Вів 21 кві, 2026 21:47
А хто виїхав, отримав паспорт ЄС і вирішив завязати з Україною ?
Будуть подавати в Інтерпол ? Не віриться, декілька мільйонів кейсів.
Тут міндича з Ізраїля не можуть витягнути
Хомякоид
-
- Повідомлень: 2884
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3230 раз.
- Подякували: 500 раз.
Додано: Вів 21 кві, 2026 21:50
Наскільки я зрозумів, такої процедури для виключених з обліку просто не їснує. Тобто в ідеальному світі якщо я виключений, и прийшов з вимогою поставити мене на облік як військовозобов'язаного, мені повинні відмовити. Я не про можливість піти добровольцем, контрактником, чи ще якось, це про дотримання процедур.
M-Audio
-
- Повідомлень: 3664
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 547 раз.
