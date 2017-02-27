Як бачу, що АБСОЛЮТНО недостатньо
Це очевидно.
dimo_0n написав:Имея миллиард баффета, достаточно его вложить в трежеря под 4 годовых и получать около 4 млн в месяц.... Думаю на эти деньги можно жить... в любой точке мира... Но жизнь будет скучной и неинтересной. Поэтому они и занимаются не только инфестициями, но и благотварительностью... Но это вообще другая тема.
Маючи мільярд можна взагалі нікуди його не вкладати, і жити в будь який точці світу
Навіщо вкладати його кудись, шоб потім боліла голова як його не про:?бати.
А мільярд +40мільйонів ЧЕРЕЗ рік - це зовсім не ті самі гроші, що мільярд ЗАРАЗ.
Ви так само можете брати по 4 мільйони на місяць прям з того мільярду, навіть не помітите що сильно менще стало. Бо це дуже грубо, так рахувати...
Ви на серйозних щах вважаєте, що будівельник такий тупий, що не додумався покласти гроші в банк під 12% і не заморочуватись із підприємницькою діяльністю ?
т.е. +/- 12% в год с ненулевой вероятностью прилета шахеда по товару, потери производства, складских помещений? и это же в гривне? ммм... тоже не очень выглядит, когда ОВДП дают 15-16.
По перше, 2% * 12 міс = 24%, а не 12%
По друге, ви порівнюєте мух із котлетами.
бо 2% з обороту, і 2% на капітал це небо і земля.
Маючи 100к грн КАПІТАЛУ (оборотних коштів), ви можете за місяць набрати 10/20/30 замовлень (чи зробити продажів) на 100к, виконати їх та отримати оплату 1/2/3 мільйони ОБОРОТУ, і це буде 20/30/40 тис прибутку, а не 2к, як ви рахуєте...
А оборот залежить від того, який ви успішний підприємець і як швидко працюєте, і як вам постачальники дають відтермінування оплат і т.д.