«Семёныч», не будь злобным охранником такого же муравейника в Газиатепе, не злорадствуй, а вдруг там тоже кризис как и в нашей с тобой любимой Османиё и по 450куе такое уже не берут(потенциала роста вдвое как в Анталии до нашей СВО уже нема)? И потом - а с какого 2куе жэк берёт? За двор такой? Или там горничная с консьержкой 102-61-89 и 22года от силы??? Не из-за жэка ли такая цена(199000)??? Янки жлобы ещё те. Да и в такой дом «семёныча» знакомые литературоо-фантазмовые, шо в 23 по 500куе лопатят с Гейтсом и Брином на пару, вряд ли заедут ( а им этот НОА по карману вместе с 3300 ипотеки)
rjkz написав:Публикую тут, чтобы Прохожий не плакался.
та Я и не плачусь) увидел https://www.trulia.com/home/555-north-a ... -452024900 насколько понял это еще не готовый дом, в процессе постройки, площади не нашел(подскажите?) вид дома ИМХО аццкий, похож на социальное жилье в фильмах про Омерику НОА(это +)??? и 2к/мес с кучей ограничений судя по карте таки над трассой "вишенЬка на торт" - потолки 2.10-2.20? бомжстайл)
и да, по совокупности похоже на "бриллиант", надабрать!!!
Нет, это давно построенный дом. 1975 год. Если я правильно понял 2026 - это рефрешинг, то есть, были проведены/проводятся какие-то косметические работы по фасаду и террасам. Тому подтверждением является вид сверху на тн бридж (конструкция, которой защищается придомовая территория при фасадных работах. В НЙ это обязательно, судя по всему и в НДЖ тоже) Нет, не над трассой. Дорога (не трасса) недалеко, но и не над дорогой. Посмотрите внимательно на карту. U-line примерно 1030 сквфит, это примерно 95-96 кв.м. Высота потолков в домах такого рода - 8 фит, это приблизительно 2,45-2,5 м. Да, невысокие потолки, такие потолки были в самом первом нашем жилье, в котором мы оказались по приезду. На самом деле, ничего дискомфортного нет в этом. Я сейчас живу в квартире с потолками примерно 2,80, что приятней, но не скажу что как-то влияет на качество жизни. НОА - да, это кооператив, который имеет свои правила, которые соблюдаются или нет в зависимости от строгости правления и менеджмента. Не в курсе как там. Например, в Трамп виллидж, насколько я слышал, вполне либеральные условия, хотя слова Трамп и либеральные выглядят смешно в одном предложении. И к социальному жилью коопы не имеют никакого отоношения. Даже в кондо могут быть социальные квартиры, как например в типа лухури Авалон Бруклин Бэй. Это местные власти так грузят застройщиков. Но не в коопах.
Мейнтаненс (НОА) платеж включает в себя абсолютно все расходы (конкретно в этом комплексе) - вода, электричество, газ, вывоз мусора, обслуживание, содержание и пользование всеми дополнительными удобствами - корты, спортплощадки, бассейн, фитнес зал. Не могу сказать или в данном билдинге в эту сумму входит гараж. (нашел, паркинг 55-60 долларов в месяц отдельно от НОА, но все равно это - шара).Есть коопы где это входит и где нет. Еще в это-же входит налог на собственность (праперти такс) и обязательная страховка. Я понимаю, для вас сумма в почти 2 куе кажется огромной, это понимаемо. На самом деле, эта сумма отнюдь небольшая, учитывая площадь и дополнительные удобства комплекса. Кроме того, в такого рода комплексах существует довольно большой штат обслуживающего персонала - уборщики, хэндимены, суперинтендент, дормены, охрана. У меня есть знакомый суперинтендент на пенсии, когда он работал в Квинсе в такого рода билдинге, смена состояла из 24 человек. В общем, в таком доме фактически свой собственный ЖЭК и зарплаты там не в гривнах. Но как раз такие билдинги содержатся на довольно высоком уровне обычно. Ну как для США. В чистом рентал все намного печальней. Для понимания, мои знакомые в НДЖ за довольно скромный дом платят сейчас 14 куе в год только праперти такс. Все расходы связанные с проживанием в доме - это отдельно. Владеть собственным жильем в США - недешево, даже без мортгиджа. Но надо понимать, что уровень доходов в США в разы и на порядки выше украинских. Соответствено и услуги стоят дорого. Скажем так, я не шокирован уровнем месячного платежа, он хоть и не минимальный, но полностью финансово оправдан. Я знаю один билдинг, там квартиры стоят 1+ млн, мейнтанес 5+ куе в месяц. Шопаделать - "НЬЮ ЙОРК - город контрастов"(с).
Вопрос подразумевался в другом - сколько должны стоить квартиры в Киеве, особенно в данное время, если в 20 минутах на машине от Манхеттена (финансового центра мира) почти 100м2 стоят 200 куе. Грубо 2куе за м2. То что нет позолоты и прочих атрибутов киевских вкусов - не обессудьте, американцы очень неприхотливы в этом. Мне показалось или в вашем посте было раздражение? Оно и понятно. Кстати, во время ковида я на обвальную ветку выкладывал 2 бдрм в Авалоне южного Бруклина. Это типа по ихнему лухури, но конечно на лухури оно не тянет. Но честный бизнес класс точно. Это комплекс 2018 года, со всеми необходимыми причиндалами - МОПЫ, бассейн, фитнес, паркинг и тп. И на 24 этаже была квартирка с видом на Атлантический океан (до которого от дома пешком минут 20), с ремонтом и балконом. И этто было 755 куе за 96 кв м. И это очень недешевый дом, автопарк в паркинге барабашову зашел-бы. Помимо обычных лухусов и мерсов - бентли, ролсы, один феррари (красный), ламбы. И цена за метр в нем и в новостройках Киева того времени. Помниться, в Линдене голый бетон был по 8 куе за м2 в то время.
А меня чего-то сразу резанула строчка "Примерный мортгидж 3295 $/мес". Учитывая типичный срок того мортгиджа в 30 лет получается почти 1,2 миллиона баксов за квартиру стоимостью 200к. Это такая нормальная переплата за мортгидж в тех краях, или там что-то ещё?
Это мортгидж+НОА+страховка. Не пугайтесь. Другое дело, что такое брать в мортгидж не имеет смысла. Такую сумму проще наскирдовать. А в целом, повторюсь, владеть недвигой в США финансово нецелесообразно.