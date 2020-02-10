Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3269327032713272 Додано: Чет 23 кві, 2026 23:23 Faceless написав: LEXX написав: Например, 2000 долл. в мес - услуги ЖЕКа, Например, 2000 долл. в мес - услуги ЖЕКа,

До чого тут послуги ЖЕКу до мортгіджа?

За 30 років при ставці 9% переплата разів в 6 не є чимось дивним, є емпіричне правило 70, для 9% кожні 8 років буде подвоєння До чого тут послуги ЖЕКу до мортгіджа?За 30 років при ставці 9% переплата разів в 6 не є чимось дивним, є емпіричне правило 70, для 9% кожні 8 років буде подвоєння



ОК!

Пусть будет Эйч-О-Эй, так понятнее? 1966 долл. в мес.

Проц. ставка 6,17 !

И чтобы больше не ссориться, переходим по ссылке, смотрим и охреневаем



Principal & Interest $972

Property Taxes $280

Home Insurance $75

HOA $1,966

Додано: П'ят 24 кві, 2026 00:22

та Я и не плачусь)

увидел

https://www.trulia.com/home/555-north-a ... -452024900

насколько понял это еще не готовый дом, в процессе постройки, площади не нашел(подскажите?)

вид дома ИМХО аццкий, похож на социальное жилье в фильмах про Омерику

НОА(это +)??? и 2к/мес с кучей ограничений

судя по карте таки над трассой

"вишенЬка на торт" - потолки 2.10-2.20? бомжстайл)



Нет, это давно построенный дом.

1975 год.

Если я правильно понял 2026 - это рефрешинг, то есть, были проведены/проводятся какие-то косметические работы по фасаду и террасам. Тому подтверждением является вид сверху на тн бридж (конструкция, которой защищается придомовая территория при фасадных работах. В НЙ это обязательно, судя по всему и в НДЖ тоже)

Нет, не над трассой. Дорога (не трасса) недалеко, но и не над дорогой. Посмотрите внимательно на карту.

U-line примерно 1030 сквфит, это примерно 95-96 кв.м.

Высота потолков в домах такого рода - 8 фит, это приблизительно 2,45-2,5 м.

Да, невысокие потолки, такие потолки были в самом первом нашем жилье, в котором мы оказались по приезду. На самом деле, ничего дискомфортного нет в этом.

Я сейчас живу в квартире с потолками примерно 2,80, что приятней, но не скажу что как-то влияет на качество жизни.

НОА - да, это кооператив, который имеет свои правила, которые соблюдаются или нет в зависимости от строгости правления и менеджмента. Не в курсе как там.

Например, в Трамп виллидж, насколько я слышал, вполне либеральные условия, хотя слова Трамп и либеральные выглядят смешно в одном предложении.

И к социальному жилью коопы не имеют никакого отоношения.

Даже в кондо могут быть социальные квартиры, как например в типа лухури Авалон Бруклин Бэй. Это местные власти так грузят застройщиков.

Но не в коопах.



Мейнтаненс (НОА) платеж включает в себя абсолютно все расходы (конкретно в этом комплексе) - вода, электричество, газ, вывоз мусора, обслуживание, содержание и пользование всеми дополнительными удобствами - корты, спортплощадки, бассейн, фитнес зал. Не могу сказать или в данном билдинге в эту сумму входит гараж. (нашел, паркинг 55-60 долларов в месяц отдельно от НОА, но все равно это - шара).Есть коопы где это входит и где нет. Еще в это-же входит налог на собственность (праперти такс) и обязательная страховка.

Я понимаю, для вас сумма в почти 2 куе кажется огромной, это понимаемо.

На самом деле, эта сумма отнюдь небольшая, учитывая площадь и дополнительные удобства комплекса.

Кроме того, в такого рода комплексах существует довольно большой штат обслуживающего персонала - уборщики, хэндимены, суперинтендент, дормены, охрана. У меня есть знакомый суперинтендент на пенсии, когда он работал в Квинсе в такого рода билдинге, смена состояла из 24 человек.

В общем, в таком доме фактически свой собственный ЖЭК и зарплаты там не в гривнах. Но как раз такие билдинги содержатся на довольно высоком уровне обычно. Ну как для США. В чистом рентал все намного печальней.

Для понимания, мои знакомые в НДЖ за довольно скромный дом платят сейчас 14 куе в год только праперти такс. Все расходы связанные с проживанием в доме - это отдельно.

Владеть собственным жильем в США - недешево, даже без мортгиджа.

Но надо понимать, что уровень доходов в США в разы и на порядки выше украинских.

Соответствено и услуги стоят дорого.

Скажем так, я не шокирован уровнем месячного платежа, он хоть и не минимальный, но полностью финансово оправдан.

Я знаю один билдинг, там квартиры стоят 1+ млн, мейнтанес 5+ куе в месяц.

Шопаделать - "НЬЮ ЙОРК - город контрастов"(с).



Вопрос подразумевался в другом - сколько должны стоить квартиры в Киеве, особенно в данное время, если в 20 минутах на машине от Манхеттена (финансового центра мира) почти 100м2 стоят 200 куе. Грубо 2куе за м2.

То что нет позолоты и прочих атрибутов киевских вкусов - не обессудьте, американцы очень неприхотливы в этом.

Мне показалось или в вашем посте было раздражение?

Оно и понятно.

Кстати, во время ковида я на обвальную ветку выкладывал 2 бдрм в Авалоне южного Бруклина. Это типа по ихнему лухури, но конечно на лухури оно не тянет.

Но честный бизнес класс точно.

Это комплекс 2018 года, со всеми необходимыми причиндалами - МОПЫ, бассейн, фитнес, паркинг и тп.

И на 24 этаже была квартирка с видом на Атлантический океан (до которого от дома пешком минут 20), с ремонтом и балконом. И этто было 755 куе за 96 кв м.

И это очень недешевый дом, автопарк в паркинге барабашову зашел-бы. Помимо обычных лухусов и мерсов - бентли, ролсы, один феррари (красный), ламбы.

Додано: П'ят 24 кві, 2026 00:26

насколько понял это еще не готовый дом, в процессе постройки, площади не нашел(подскажите?)

А меня чего-то сразу резанула строчка "Примерный мортгидж 3295 $/мес". Учитывая типичный срок того мортгиджа в 30 лет получается почти 1,2 миллиона баксов за квартиру стоимостью 200к. Это такая нормальная переплата за мортгидж в тех краях, или там что-то ещё?



Это мортгидж+НОА+страховка.

Не пугайтесь.

Другое дело, что такое брать в мортгидж не имеет смысла.

Такую сумму проще наскирдовать.

Додано: П'ят 24 кві, 2026 00:28

До чого тут послуги ЖЕКу до мортгіджа?

Все правильно, в данном случае в сумме мортгиджа "сидят" все расходы связанные с владением. Включая лустричество, воду, отопление и пр.

2000 дол. комунальніе только.

2000 дол. комунальніе только.
Мда, воистину большое яблоко город контрастов. Хомякоид Додано: П'ят 24 кві, 2026 08:25
В Европе наверное вообще таких цен нет на комуналку. Максимум что я видел это у брата 800евро в месяц в Швеции, тоже в шоке был.



Даже если все включено, пусть 100 ээ + 30 вода + 60 обслуживание дома/урбы + 50 охрана + 30 всякие бассейны/спорт площадки = меньше 300евро в месяц. Ну конечно электрик/сантехник 24/7 в доме не сидят, обычно они на 2-3 урбы, тоесть в случае чего надо пару часов подождать. Но как по мне лучше 300евро и пара часов ожидания, чем 2к в месяц.



Даже с учетом разницы в зп, зп в США врядли в 7 раз выше чтобы все было настолько дороже. slonomag Додано: П'ят 24 кві, 2026 09:18

Хто довго шукав - той таке й знайшов.

Що і треба було довЕсти.



Поки rjkz шукає черговий «дендрофекальний» будинок - один як ми всі бачимо вже знайшов - зверніть увагу: тій «прєлєсті» більше 50 років, так ось, чергова наша українська родина, яка перебуває в США за Програмою U4U, купила для себе будинок.

Це родина Бондаренків. Харківʼяни. Будинок купили в іпотеку після того, як прожили в США 2 роки - тобто дії осмислені та прораховані. Більше того: перші 2 роки в США жили в будинку, який дав прихисток нашим українцям, і коштував той будинок більше за 1 000 000$.

Не послухали вони rjkz. Не послухали…

Рекомендую для ознайомлення. Чисто для повноти картини:

Повідомлень: 12019 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4280 раз. Подякували: 1556 раз.

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор