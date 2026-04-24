Додано: Чет 23 кві, 2026 21:37

Ментівське керівництво починає масово розповідати про "недобори" і нестачу людей. Робиться все, щоб цих тренованих биків не відправили воювати, а тільки знущатись із людей і займатись рекетом для керівництва, щоб були царська охранка, пси режиму, не дивлячись на те, що давали присягу народу, а не ур**.

​​Не воюють ті менти, 90% офіційно заброньовані, а в містах всі 100. В Лють не можуть навіть 6000 набрати із 141 тис. ментів (а реально більше, бо зараз йде набір і цифру засекретили), шлють СМСки дітям і бабусям, то ганьба.

А ще муніципальна охорона, яка на кожному кроці вже казали буде телефони заряджати., абсурд, а ще купа приватних охоронців, всі заброньовані тільки хворі люди винні, які, мабуть, найбільш "треновані", навідміну від ментів, що проходять прискіпливі огляди, здають нормативи на швидкість реакції, підтягування, користування зброєю і т.д., і все це, щоб хапати хворих на вулицях, воювати з алкашами, заповнювати документи - мабуть, це складніше, ніж воювати з озброєним до зубів і переважаючим за чисельністю ворогом із тренованих контрактників, що пішли воювати самі за гроші, тому на війну гребуть після 2-хвилинної формальної комісії, а в менти - тренованих і повністю здорових.

Кожні 2 хвилини навіть в комендантську годину, коли на вулицях порожньо, їде патруль. Навіщо? На Троєщині по суботах все чорне від тих ментів! За даними вікіпедії, їх 356 на 100 тис. населення, в середньому по світу 165, а як врахувати більше 10 мільйонів виїхавших за кордон людей і відняти окуповані території, то різниця вийде в 4 рази. А як деккриміналізувати кришувальні статті, які в цивілізованому світі декриміналізовані, а то і взагалі, скасовані, як, наприклад, порнографія, за яку в нас можна отримати строк як за вбивство, то це суттєво розвантажить поліцію. Але ж ні, все, що пов'язано з проституцією, наркоманією і порнографією - це годівниця для покидьків і добровільно вони від цього не вдмовляться!

Он двірник закрив собою дитину, а менти не навчені

Навіть у 2 Світову половина НКВДстів була відправлена на фронт!