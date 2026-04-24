Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:47
Vadim_ написав: rjkz написав:
Нет, вы не поняли.
В США не так.
В США если есть что забирать, то заберут если есть право забрать.
А если аренда - то что забирать?
Мортгидж - это ипотека, залог.
Залоговое забрать - как 2 пальца.
Выгнать из аренды - проблемно и дорого.
Поэтому я после многих лет изучения вопроса и откинул вариант покупки под аренду. По крайней мере в НЙ лендлорд - практически бесправное существо.
А переезжать в республиканские штаты только лишь для того, чтобы иметь чуть больше прав в качестве лендлорда - того не стоит.
Может быть ,
но , если не будет хватать зарплаты на аренду, где жить? а если не будет хватать на платежи по кредиту? а если купить за свои то их надо суметь заработать и где то до того времени жить , замкнутый круг.
Вы не поверите, но в каждом штате есть большое кол-во социального жилья.
От условно бесплатного (надо немного работать и немного оплачивать) до абсолютно бесплатного...
Додано: П'ят 24 кві, 2026 21:17
Саме так. Є і інші варіанти.
Мій колишній шеф після переїзду в США отримав не соціальне житло, а отримав пожиттєво гроші на оренду житла. Штат Коннектікут десь в 160 миль від Нью Йорка. Мабуть така Програма для переселенців з України діяла: гроші на оренду, вони перераховуються на рахунок орендодавця:
- держава під назвою США сплачує щомісяця на рахунок орендодавця 1000$;
- все інше доплачує наша людина із власної кишені (на практиці доплата 200$ на місяць).
Строго кажучі, це житло не соціальне, а звичайне.
За 25 років його життя в США один раз його дуже обережно попросили змінити житло на таке саме, але меншої площі.
Щоби не дуже по-панські було. Змінив, чого ж там «випендрюватися».
Тим більше, що першу квартиру вони взяли з урахуванням сина та його жінки.
Але син виявився розумним: 25 років тому взяв в іпотеку кондомінімум (квартира в ЖК) та вже давно його виплатив.
