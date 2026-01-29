RSS
Finance.UA
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17552175531755417555
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 22:02

  _hunter написав:Ну кто бы мог подумать? :shock:
Про проблеми із забезпеченням 14-ї ОМБр було відомо ще до публічного розголосу, а втрутилися, коли ситуація вже стала критичною, - військова омбудсманка

Ольга Решетилова наголосила, що критичний стан виник значно раніше і потребує окремого аналізу – зокрема рішень щодо ротацій, відведення підрозділів і логістики.

Решетилова також додала, що подібні проблеми не обмежуються одним підрозділом і часто є наслідком несвоєчасних або помилкових управлінських рішень. За її словами, трапляються і випадки надтривалого перебування військових на позиціях.

Дружини військових розповіли в етері Свобода Live, що до публічного розголосу їхні скарги ігнорували. За їхніми словами, ситуація почала змінюватися лише після уваги в соцмережах і медіа.
Кто бы мог подумать, что так тяжело давать ссылки на цитаты.
Гугл такую цитату не находит.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39953
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 23:09

  АндрейМ написав:............
  andrijk777 написав:Частково так, але в 1940-х не була американська армія прям така "добре профінансована і всім забезпечена", все-таки воювали за тисячі кілометрів від дому.
І це точно не пояснює такий великий розрив в відсотках.

Пояснення необхідно шукати не в Україні, а в часі. Подивіться як після протестів провалився законопроєкт про повернення обовʼязкової служби в Німеччині і замість нього прийняли щось про «добровільних резервістів». Якби зараз хтось напав би на іншу європейську країну, кількість небажаючих воювати була б такою самою, які в Україні, якщо не вищою. Люди змінились, суспільства змінились, ось, і усі пояснення.

Кстати, это существенный фактор.
80 лет без войны расслабили Европу. Да и Украину тоже. А после развала Союза и окончания холодной войны так и вообще все самоуспокоились и решили, что войны не может быть в принципе. Удивительно, что НАТО просто не распустили.
Путину тоже не один год пришлось возрождать милитаризм в РФ и то не уверен, насколько успешно, - мобилизацию объявить он так и не решается.

P.s. Андрей, вы не заметили мой пост viewtopic.php?p=5950922#p5950922?
Интересен ваш ответ.
ЛАД
  #<1 ... 17552175531755417555
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11334)
24.04.2026 22:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.