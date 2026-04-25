rjkz написав:А те ю4юшники ...ну не все кто имеет канал на ютубе имеют мозги. Акурт такими восхищается, как турЫст не понимающих реалии. А реалии таковы, что Ю4Ю - ВРЕМЕННАЯ гуманитарная программа, которую продлевают все с бОльшим скрипом и уже не всем. И многие ю4юшники столкнулись с большими задержками (до года) в продлении разрешения на работу. В то время когда у них истек срок действия старого и не получили новое - они НЕ ИМЕЮТ ПРАВА РАБОТАТЬ. МНогие не вытягивают и уезжают, теряя право даже въехивания в США. Взять в таких условиях неопределенности и тупиковости практически ю4ю мортгидж - верх глупости
akurt написав:Знімаємо капелюха перед rjkz! Чудова неперевершена здатність доводити та обґрунтовувати свою нездатність/неможливість купити для своєї родини житло, та так само - для своєї родини - автівку. Я це говорю не жартуючи, а високо оцінюючи таку здатність. Тому що раніше говорив та підтверджую: практично всі ті, з ким я контактую в США, мешкають в орендованому житлі. І в кожному випадку мають певні обґрунтування. Вони бувають різними: - один .. ще не наколядував на власний будинок. Молодий ще: все попереду; як «тільки» - так відразу візьме гніздечко в іпотеку. - інший .. має щорічний дохід в 10 раз більше, але йому комфортно віддавати 4000$ на місяць лендлорду та не мати клопоту з обладнанням та ремонтом досить великої квартири. Крім того відверто говорить, що його «жаба душить» платити щорічний податок в сумі близько 50 000$, який би він платив за власне житло.
Пане akurt, не забувайте, що rjkz прибув до США у віці 40+, коли починати нове життя в іншій країні значно важче, ніж у 20+, а ще й із двома дітьми та дружиною "на шиї". Судячи з його дописів, він весь час ретельно зважує оренду і купівлю житла та враховує свої можливості, що є розумно. Купувати житло, якщо не впевнений, що завтра матимеш стабільний дохід, мабуть, не варто.
akurt написав: Але... 2/3 мешканців США мешкають у власних оселях. Нове дихання внесли в США наші 250 000 українців, які прибули в США за останні 5 років. ..Вони купують та купують житло для себе та своїх родин.
Для мене це означає, що вони не бідні люди, які мають достатні доходи та впевненість у завтрашньому дні. Принаймні з моїх знайомих українців, з тих, які "внесли нове дихання", не знаю жодного навіть із середнім доходом - всі з великими грошима (сім'ї бізнесменів та чиновників). До речі, одна сім'я переїхала з США до Європи, бо тато-бізнесмен порахував, що так йому вигідніше з огляду на вартість їхнього життя там, яке забезпечується доходами від його бізнесу в Україні.
akurt написав:І називати їх ідіотами зміг тільки один квартирант на світі - а rjkz - класичний квартирант.
Він доволі чітко пояснив вище, чому не вигідно купувати житло в США (зростанням вартості його утримання). Важко судити, тому що для прогнозування трендів ринку нерухомості в США, треба багато знати і враховувати. Те, що є прийнятним для rjkz, не завжди підходить іншим, наприклад, родинам багатіїв, які знаходяться на утриманні та не збираються працювати чи часто переїжджати.
Бинго! Это то, что я пытаюсь донести публике уже сколько лет. В США невыгодно владеть своей недвигой. В НЙ реально из-за роста цен на комуналь и страховки вырос мейнтаненс. А из-за регулейшнс аренда не может так быстро расти в 90% жилового фонда. В результате сложилась ситуация, когда собственники квартир платят сопоставимые суммы с теми, кто такие-же квартиры снимает. Только если комуналь и дальше будет дорожать, то мейнтаненс обгонит аренду. Поэтому очень трудно сейчас продать квартиру в НЙ. Дома тоже дороже становится содержать - страховки растут от десятков процентов в год до раз в некоторых локациях. Энергоносители растут, стройматериалы очень растут, услуги сильно дорожают из-за роста себестоимости. И владение домом становится все дороже и дороже. Теперь для сравнения. Следующие 2 года я буду платить на 80 долларов в месяц больше. Фсе. Больше лендлорд не имеет права мне поднять рент. Кроме рента я плачу за ЭЭ и газ. Это 150-200 долларов в месяц. Некоторые экономят и у них чуть меньше, как по мне это того не стоит. Отопление, вода и все коммунальные расходы включены в аренду. Поэтому я и говорю, что аренда по месячным расходам сопоставима с месячным мейнтаненсом "ЗА СВОЕ". И синдром гнездования уходит в прошлое. Люди понимают, что могут эти самые 200К не платить на покупку квартиры, а засунуть на стокмаркет, который минимум им даст 10% в первый-же год, которые покроют почти год аренды. Если они не будут их вытаскивать, то на второй год это уже будет 11% от начальной суммы, на третий год12+% по сценарию сложного процента и тд. И это консервативный сценарий. В США НЕ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ НЕДВИГУ. И это сценарий, когда покупаешь за свои вс аренда. Если покупать в мортгидж, то математика еше печальней.
Есть стоимость покупки и есть стоимость владения. Из Украины не видят стоимость владения и не хотят видеть. ТО же самое касается машин. В НЙ средняя страховка на машину около 3 тысяч в год. Но еще обслуживание, парковки, штрафы (без них никак), толлы, паркинг, бенз и тд. Один мой коллега купил бушный Джип Гранд Чероки за 9куе. Но выяснилось, что он по законам НЙ считается новым водителем, тк как только получил права после приезда в страну. И месячная страховка у него была 540 долларов. 540 долларов в месяц только страховка за БУ машину.
К счастью, Нью-Йорк - это далеко не вся Америка. В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже. И даже в разных районах одного городишка...
Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и Херсон А про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает...
Тоже думал написать. Коля жил в Америке только в Нью Йорке. Так как он описывает действительно невыгодно покупать жилье. Но остальная Америка ето не Нью Йорк. То же и в Германии. В некоторых городах и землях дома стартуют от 500 тыс.у.е. В других можна найти за 50 тыс. Самое главное, как тут уже писали, и в Берлине медсетра будет получать 2500 евро так и в условном Франкфурте на Одере на границей с Польшей те же 2500.
Я поставив за цей допис плюс. Але дещо викликає заперечення, наприклад: "не вигідно купувати житло в США (зростанням вартості його утримання)" Тобто вартість утримання житла падає тільки в Україні - і всі з гиканнєм та криками несуться купувати для себе житло - так виходить? А ще виходить, що 2/3 мешканців США пошилися в дурні та купили собі ОСНОВНЕ надбання людини - нерухомість. Наіваживіше в житті! Чи можете навести мені факт, де утримання житла дешевшає з кожними роком? Наприклад, я власник квартири у Львові - ще 10 років тому платив в ОСББ 400 гривень а зараз плачу 700 - то стало дешевше чи дорожче? То можливо не варто мені було оновлювати свою нерухомість у Львові та купувати 10 років тому по 650$ квадрат, щоби купити в 2026 по 1300?
А ось це - геніальна фраза: "Те, що є прийнятним для rjkz, не завжди підходить іншим..." Ми ж про це мову і вели: наші люди, які перселилися в США, вважають, що як віддавати 1500 доларів за оренду "чужому дядькові", то краще віддавати за свою іпотеку ті самі 1500 та жити у своєму власному житлі. І не тільки вважають, а показують конкретні реальні розрахунки та конкретні реальні цифри.
Цю думку також висловив колишній мещканець Івано-францківська, а зараз власник чудового будинку, взятого в іпотеку, де живе його жінка та його дочка, і де він організував бізнес, який приносить родині достаток. Саме цьому Володимиру було надане почесне звання: "Он - идиот!"
P.S. Той Володимир в своєму останньому репортажі розказав, що будинок навпроти його ВИКУПИЛА в іпотеку родина теж наших українців. В черговому ролику обіцяв з дозволу хазяїв-українців (вже 2 тижня роблять відновлювальний ремонт) показати як получилося в середині.
Тобто сміливо можна сказати, що в полку ідіотів є додатки і суттєві!