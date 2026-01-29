барабашов Ну добре хантер постійно вмикає дурня... або такий по життю А тобі то невже не зрозуміло чому в США -0,2% ухилянтів а в Україні - більше ( при чому цифра 20% висмоктана з пальця) В США цих 0,2% -це по СУДОВИМ РІШЕННЯМ а у нас СКІЛЬКИ судових рішень по ухилянтам? 5-10-нехай 200 000 ( це якщо всіх хто побував с СЗЧ туди приписати) Але навіть 200 000 - це 0,5%...
Тепер з Другого боку Є потреба в мобілізації до війська в 1,5 млн осіб Є Держава 40 000 000 і є Держава 130 000 000 В якій з цих Держав яка буде кількість ухилянтів при умові що в кожній є 2% Патріотів які йдуть в Збройні Сили БЕЗ ПРИМУСУ 2% від 130млн - це 2,6 млн..... Тобто ухилянт в США це такий собі невловимий ДЖО а невловимий він тому що його НІХТО не ловить Навіщо тобі когось ловити , якщо стоїть черга в 1 млн бажаючих?
Ввімкни залишки сірої речовини , навіть якщо вона наскрізь отруєна алкоголом - все одно тиж тут пишеш а значить і читати вмієш.
барабашов написав:даже не принимая сторону зелёногнидной власти и до тех пор, пока близких ему людей не привезут в пакете(как мы смеялись над расеянцами с белой ладой в 22м), и он не начнет тратить те 15млн, который этот близкий ему человек "в силу своей никчёмности и непрофессиональности никогда б не заработал/отложил/инвестировал(20%) за своё никчёмное существование"(вольный перевод частых постов на эту тему от ректора ЕШБ)
Ти мені неприємний... але я все одно ПРОТИ того щоб в пакеті привезли тебе або твоїх родичів... По тій простій причині, що 15 млн платити треба буде МЕНІ. От така собі економічна закавика.... Але ж ти не займався економікою... бо так вкрав-випив-в тюрму - це ж не економіка....
Два самолета Eurofighter Typhoon британских Военно-воздушных сил были подняты в воздух в два часа ночи с авиабазы в Фетеште. Самолеты зафиксировали радарный контакт с целью на расстоянии 1,5 км от Рени, над территорией Украины, и пилоты получили разрешение на поражение дронов.
ЛАД написав:... Поэтому и на мои 2 прямых вопроса вы так и не ответили. Чтобы вам не искать, повторю: 1. Что мы (Украина) должны сегодня делать? Каким образом можно добиться мира? 2. Когда лично вы пойдёте в армию? При каких условиях? Когда надо будет защищать Львов? (Такого, конечно, не будет).
треба закривати гештальт
й що ж треба робити. по-перше розкриємо чергову маніпуляцію зрадофілів, якщо ми не домовимось завтра - це означає вічна війна. називаються цифри 10 років, 20 років, деякі довбні згадують сторічну війну, яка відбувалась більш ніж півтисячі років тому. це все маячня, й ті хто це пишіть насправді це розуміють. чому маячня?
головне - зараз закінчення війни залежить лише від Раші, від її влади. схоже, що путін дійсно готовий воювати до останнього. але чи готова Раша? диктатура з одного боку не дуже залежить від думок населення, а з іншого - якщо диктатура втратить свою легітимність в очах населення - то довго вона не протримається. приклад Румунії.
Тому готовність Раші до РЕАЛЬНИХ перемовин залежить навіть не від її реального стану, а від того, як це сприймається в країні. тому зрадофіли й уникають розмов про стан справ на Раші, типу їх це не цікавить, бо там й криється ключ до заключення миру.
якщо казати про поточний стан справ - то ця війна кожен день приносить Раші набагато більше втрат, чим здобутків. тому з раціональної точки зору її треба закінчувати вже. але що на Раші показують - "ура, мы наступаем ". ціною величезних втрат, але типу є результат - так біло в 2025 році. в цьому році з наступом щось не заладилось, здобутки мізерні. якщо фронт стабілізується - то суспільна думка на Раші швидко зміниться, навіть вже зараз є розмови, що треба це згортати, успіху немає. але боронитися у війні дронів з кілзоною на кілька десятків кілометрів набагато простіше, ніж наступати.
для цього наступу в стилі зерг-рашу потрібен постійний потік людей. а на Раші вже закінчуються й гроші, й бажаючі за них воювати - вже великий відсоток людей підписує контракт під тиском. всі цифри оціночні, але вже в цьому році кажуть, що ми вбиваємо більше руських, ніж вони мобілізують. вислів "чим більше руських вб'ють зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям" - актуальний, хоч й не подобається русофілам... єдине, що треба відмітити - я навіть не розумію, що коїться в руській армії, як вони змушують людей на ці самовбивчі атаки...
а з точки економіки два фактори - дефіцит бюджету й експорт нафти. з дефіцитом бюджету все зрозуміло - йде емісія. але ситуація до стану 90х не дійде, бо гадаю там не настільки непритомні люди, й до путіна доведуть думку про НЕОБХІДНІСТЬ перемовин. й другий фактор - це експорт нафти. вже коли США впровадили свої санкції восени 2025, руські застогнали та зарухалися. після початку війни в Ірані Україна почала відкрито бомбити руські нафтові об'єкти - бо це дуже прості об'єкти для атаки. й як виявилось, ми ще до Балтики достаємо - а разом з Чорним морем це 60% експорту нафти. й скільки вони протримаються в цьому режимі - питання. неважливо, скільки коштує нафта, якщо ти не можеш її продати. деякі зрадофіли постійно шукають як вони відновлюють роботу - але це не означає, що не буде наступної атаки, й що вони працюють на повну потужність. а нафта просто згорає...
підсумовуючи - Раші вже зараз має сенс сідати за стіл перемовин. але з цими двома факторами тиск на Рашу буде постійно зростати. тому ніяких 3-5-10 років війни не буде. йде війна на виснаження, й Раша втрачає більше ніж ми... але закінчення війни залежить ЛИШЕ від Раші, не від нас. тому ход за ними.
й запам'ятайте - найкращі умови з червоною доріжкою в путіна були в 2025 році. але він їх відкинув...
а на друге питання ЛАД - а чого я повинен вам відповідати? ви спочатку на мої питання відповідайте. а розповідати, чого я не пішов добровольцем - це не таким людям, як ви. ви краще запитайте в ухилянтів/бігунцев. ви там кажете з ними все зрозуміло. нічого не зрозуміло ЛАД - жоден не написав - я ухиляюсь, бо я боягуз - в кожного є якийсь підстави. з них й почніть - мобілізувати в першу чергу будуть саме ухилянтів
Нє, ну ти канєшно великий міфорозвінчувач. Але скажи мені будь-ласка, о великий економісте, коли з ринку пропадає 20% продукту, що відбувається з цінами? ще скажи мені будь-ласка, що відбувається з рсоійським бюджетом, коли з світового ринку зникає 20% нафти? Звісно, нічого суперкритичного не буде, світ пережив нафтову кризу 73го, переживе і поточну. Більше того, внаслідок цього буде черговий стрибок зниження споживання нафти. Інвестиції в зелену енергетику. Інвестиції в атомну, може навіть токамак нарешті економічно вигідний збудують. Але все ж варто відзначити кілька негативних моментів. З глобальних - це в першу чергу рецесія. Бо світова економіка внаслідок зменшення кількості енергоносіїв і підвищення їх ціни буде просідати. Мабуть то не є добре. Безробіття, як наслідок черговий виток зростання популярності популістів))) Ще з мінусів варто відзначити те, що в Європи явно стане менше грошей, щоб нас підтримувати. А ти за свої кровні хоча б пару ракет не спішиш купити чомусь. Ну і в русня отримала фінансовий буст щоб ще певний період повоювати. Але тебе це теж не хвилює, бо ти не тут - ти там. Єдиний плюс, який я бачу - довбойоба, який все це затіяв, скоріш за все в листопаді стриножать.
по-перше питання не до мене, а до автора
по-друге, основна думка статті - хто довше протримається світ, в якого заблокували 20% енергоносіїв, чи Іран, в якого заблокували 100% експорту? щось ви про іран взагалі нічого не сказали. й ще момент - блокада Ормузької протоки - це проблема ВСЬОГО світу. через деякий час коаліція з розблокування стане дуже великою.
що отримає бюджет Раші коли ціни зросли, але експорт скоротився через атаки України - подивимось. в будь-якому разі це лише скоротить дефіцит, але не ліквідує його. а що стане, коли з Іраном домовляться, й вся ця нафта повернеться? хтось стане зайвим...
Shaman написав:.............. знову за рибу гроші. але витратимо час. така капітуляція - як ви бачите владу в Україні за цих умов? проросійські партії в Україні не оберуть, а проукраїнські не визнає Раша. як призначати владу в Україні? бачення Раші - при владі ОПЗЖ на чолі з Медведчуком, а вибори вони малюють. тобто нав'язана окупантами колабораційна влада. як Віші у Франції. чи як ви бачите?
що з українською мовою? факультатив? що з тими, хто воював? що з українською церквою, яку Раша взагалі не визнає - на окупованих територіях гадаю заборонені й ПЦУ, й УГКЦ. до речі, а яка ваша думка з цього приводу? чи РПЦ достатньо?
що з історією ОУН-УПА? російсько-радянська трактовка? чи маємо право на власну?
Раша нападає на країни Балтії - якою має бути реакція України?
ви не розумієте ЛАД одного. в нас не буде фінського варіанту, бо його не допустить Раша. поточна ідеологія Раші - українців та української мови не існує, тотальна русифікація (але з вашої точки зору це не проблема). або знищення. помилку срср вони не повторять. про те, щоб без обіцянки окремої республіки може й срср не стався б взагалі - це інше питання.
чекаю ваших відповідей.
Слишком много вопросов. Какой смысл всё это обсуждать, если вы априори называете это капитуляцией и отвергаете. Я вам сегодня задавал один-единственный вопрос: что мы должны делать, по вашему мнению?, - и вы не ответили. Не в первый раз...
відповів. не відразу? тепер ваша черга?.. чи як завжди?
бо знаєте що? а фінський варіант це й є наші умови - території віддаємо? віддаємо. в НАТО не вступаємо? не вступаємо? про мову й церкву мовчу, в фінів й близько таких умов не було. що ще? що ми ще маємо запропонувати Раші? назвіть хоч щось. наша історія Раші не подобається? так у фінів Маннергейм все одно був національним героєм, й ми зі своїми розберемося.
так ЛАД, що ще треба запропонувати Раші? схоже вашу фінську карту ми теж побили
й про тариф на еенергію - дуже простий розрахунок, але не для тих, хто не хоче визнавати
якщо спрощено ціна еенергії = вартість виробника + тариф на передачу Укренерго + тариф на розподіл обленерго.
перейдемо до цифр - все за 1 кВт*г. ціна еенергії - 4,32 грн з ПДВ тариф Укренерго - 0,69 грн БЕЗ ПДВ тариф Харківобленерго - 2,01 грн БЕЗ ПДВ
самі порахуєте бех економічної освіти?
підкажу - виробник еенергії для населення Енергоатом отримує від умовного лада - ТАДАМ - 90 коп без ПДВ. з вашими ж цифрами собівартості порівняєте самі. чи коректне твердження, що населення купує нижче собівартості?
риторичне питання, відповіді не буде. навіть хунтер інколи визнає, коли лоханувся з цифрами. ЛАД на моїй пам'яті - ніколи
ЛАД написав:Не отменяет. Но и мобилизацию не проводит. Во всяком случае, пока.
Ошибаетесь. Проводит по полной программе, но использует другие методы для этого.
було 3 методи: -стимуляція великими грошима -УДО -контр УДО (коли за будь-яку "провину", чи надуману погрожували тюремним строком, або підписуй контракт (як для строчників, так само остарбайтерів)
зараз залишився тільки третій варіант, бо грошей немає, а з зони майже все вичистив ще пригожин
В бюджете Ленинградской области не хватает почти 8,5 млрд рублей — из этой суммы 97% (около 8,2 млрд) приходится на выплаты за подписание контракта с Минобороны РФ, заявил первый вице-губернатор региона Роман Марков. Ещё 235 млн рублей требуется на выплаты военным, которые получили государственные награды.
Hotab написав:Президент виконує запит суспільства. Статистику ви прекрасно знаєте: більша половина населення не бажає поступок «віддамо все що скажуть, аби кінець».
Ну так. В древньо-римському суспільстві також більша половина населення була за рабство. Тільки чогось раби були проти, але хто ж їх питав...
Згідно статистики , рабів в Римі була меншість ... десь 30% населення При цьому НЕ ВСІ раби -хотіли бути вільними ... бо це накладало на них певні зобовязання.. Таким чином чисто Демократично більшість суспільства була за рабство... бо це було ЕКОНОМІЧНО вигідно всім ( і рабам, яких можна було вбити , але НЕ МОЖНА морити голодом)
Вони не хотіли бути вільними зовсім не через зобов'язання а через те що могли не вижити як вільні, а так хазяїн рабі хоча б годував. Але думаю таких була мізерна кількість. І тут повна аналогія з нашими реаліями - не усі хочуть бути ухилянтами, деякі розуміють що ухлилянтами їм бути не вигідно і добровільно мобілізуються.
"Рабові було вигідно бути рабом" - новий перл від будівельника.