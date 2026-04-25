По другим вопросам возражений нет,тем более это самое несущественное из замечаний?
|
|
|
Додано: Суб 25 кві, 2026 15:35
Додано: Суб 25 кві, 2026 15:41
Додано: Суб 25 кві, 2026 15:49
Повторю та додам:
Питання 1: дайте нам звіт про свій с аикм в Ізраїлі; це ваше зауваження до жінки з Харкова. Вона надала докладну інформацію;
Питання 2. Чи є ваша особиста дезінформація учасників форуму на сумму 1 000 000-300 000=700 000 $ дійсно несуттєвою?
Питання 3. Зможете навести власні цифри та досвід купівлі житла в Ізраїлі?
Додано: Суб 25 кві, 2026 16:05
Модерація усіляко підтримує ухилянтів, дезертирів і брехунців.
Означеного пана Мюнхаузена - не можна критикувати, чомусь
Додано: Суб 25 кві, 2026 16:08
А який статус у пана бувшого турецькопідданого? Чому він не живе спокійно на свою пенсію, а все строчить і строчить про чужі квартири? Він безхатченко?
Додано: Суб 25 кві, 2026 16:19
Во-первых, вы не прокурор,а я не подследственный и вы так и не ответили ни на одно мое замечание кроме того,что я не разобрал дом где они арендовали и который купили.
Во-вторых, я всё-таки удовлетворю ваше любопытство
Я гражданин Израиля с 2018 г хотя никогда не собирался здесь жить понимая неизбежное понижение своего социального статуса в таком возрасте.
Но живу я тут почти 4 года из-за болезни жены которая умерла от рака 1г2мес назад - приехали слишком поздно по настоянию сына когда это обнаружили.
Ничего в Израиле или в Австралии куда уеду через полтора месяца по родительской визе к сыну покупать не собираюсь.
Наоборот,продал две квартиры на Печерске в Киеве и чувствую себя ничуть не хуже - с годами ценности меняются,причем очень сильно
По замечанию по видео есть ещё пару :
1) на машине женщины заметил на номере штат Джорджия хотя она говорит о Атланте.
2) Женщина долго говорит о преимуществах Кеша при покупке жилья в США.
Мне это немного странно и надеюсь вы развеете мои сомнения относительно хождения наличных в США.
В Израиле и в Австралии за кеш вы не купите не только дом,но и подержанную машину,в Израиле ввели даже ограничение на сумму нала которую можно держать дома.
А легализовать привезенный из-за границы нал практически невозможно,только потратить.
Хотя,конечно,есть две категории граждан которые на это плюют - религиозные и арабы связанные с криминалом.
В Австралии даже на базаре рассчитываются картой
Да даже в Казахстане в Алма-Ате наличные практически перестали ходить хотя на высшем уровне как-то берут взятки.
И ещё
Из опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в Израиле
Самые дерьмовые это русскоязычные.
Наверное,в США совсем по-другому
Додано: Суб 25 кві, 2026 16:31
Ну ось бачите. Можете ж по-людскі писати.
Цікаві спостереження. Я на номер авто не звернув уваги.
В США обовʼязкова зміна водійського посвідчення та номера авто при переїзді жити в інший штат.
Харківʼянка на момент запису звіту ще нікуди не переїхала.
Бачите: розібралися. Ваш текст вище видає розумну досвідчену людину, що приємно.
Я дуже радію, що ви подивилися відео: це не від ділетанки, а від людини, яка реально купила.
А це - на вагу золота.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 кві, 2026 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 кві, 2026 16:36
А хто и ЗАЧЕМ ее покупают, почему такая дорогая цена?
Додано: Суб 25 кві, 2026 16:52
