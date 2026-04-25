там же ж онлайнвалютообмін ще(?) коміс 0,25% = оверпрайс зазвичай
Додано: Чет 05 лют, 2026 12:48
Додано: Пон 09 лют, 2026 13:52
Додано: Чет 12 лют, 2026 16:28
Додано: Суб 11 кві, 2026 11:26
Подскажите по опыту, если RadaCard открыли без КЛ, стоит ждать пока нальют или тут такого нет?
Додано: Суб 11 кві, 2026 16:51
Додано: Нед 12 кві, 2026 16:03
Додано: Нед 12 кві, 2026 17:27
Додано: Нед 19 кві, 2026 22:18
Вітаю!
Хтось недавно заходив у Раду? Як це правильно робити? Які картки треба, щоби максимально безготівково обслуговуватися? Які входи/виходи є безоплатні? Поділіться, будьте ласкаві.
Зацікавив депозит для нових клієнтів. Чи правильно, що на 6 місяців зі щомісячною виплатою буде 17%?
Дякую наперед!
Додано: Суб 25 кві, 2026 16:42
Re: Радабанк
Панове а підкажіть будь ласка по особливостям 92-денного грейсу Радакард. В тарифах формулювання досить розпливчате:
10 Пільговий період діє з моменту виникнення заборгованості (першої транзакції за рахунок кредитних коштів) до кінця календарного місяця, що йде через один після місяця в якому виникла заборгованість, при умові погашення в повному обсязі заборгованості за календарний місяць, в якому вона виникла.
Нібито схоже на стандартний відновлювальний грейс, але написано заковиристо.. З іншого боку натикнувся на таку сторінку
В самому додатку при поточній сумі боргу 5к+ (перше використання за рахунок кредитних було в лютому) пише що картка в пільговому періоді до 30.04.2026. Також вказана сума близько 500 грн. (якраз дорівнює непогашеній заборгованості за витрати в лютому) коло якої якщо тапнути на (і) - пишеться що це сума для погашення щоб залишитись у пільговому періоді.
І тут в мене виникає "розрив шаблону" а тому потребую допомоги практиків :
То як таки воно тут практично - чи діє револьверний принцип, чи для запуску нового 92 денного пільгового періоду необхідно обов'язково виводити картку в нуль?
Наперед дякую.
