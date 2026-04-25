RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Радабанк

Радабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Радабанк 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 12:48

  NDV написав:

там же ж онлайнвалютообмін ще(?) коміс 0,25% = оверпрайс зазвичай
flysoulfly
 
Повідомлень: 6066
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1945 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 13:52

А Ви через депозит там без комісії і курс завжди слдодкий
ihorsic
 
Повідомлень: 1507
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 16:28

та ну
Через депо не було ж коміс за зняття. але була така ж коміс за валютообмін =0,5% . (наразі 0,25% )
flysoulfly
 
Повідомлень: 6066
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1945 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 11:26

Подскажите по опыту, если RadaCard открыли без КЛ, стоит ждать пока нальют или тут такого нет?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 904
З нами з: 03.02.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 кві, 2026 16:51

  ВIВ написав:Подскажите по опыту, если RadaCard открыли без КЛ, стоит ждать пока нальют или тут такого нет?

Вроде сами не наливают, нужно просить.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1774
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 16:03

Через поддержку в приложухе или как?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 904
З нами з: 03.02.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2026 17:27

Я всегда в приложении поднимал.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1774
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 22:18

Вітаю!

Хтось недавно заходив у Раду? Як це правильно робити? Які картки треба, щоби максимально безготівково обслуговуватися? Які входи/виходи є безоплатні? Поділіться, будьте ласкаві.

Зацікавив депозит для нових клієнтів. Чи правильно, що на 6 місяців зі щомісячною виплатою буде 17%?

Дякую наперед!
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3398
З нами з: 10.12.07
Подякував: 178 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 16:42

Re: Радабанк

Панове а підкажіть будь ласка по особливостям 92-денного грейсу Радакард. В тарифах формулювання досить розпливчате:
10 Пільговий період діє з моменту виникнення заборгованості (першої транзакції за рахунок кредитних коштів) до кінця календарного місяця, що йде через один після місяця в якому виникла заборгованість, при умові погашення в повному обсязі заборгованості за календарний місяць, в якому вона виникла.

Нібито схоже на стандартний відновлювальний грейс, але написано заковиристо.. З іншого боку натикнувся на таку сторінку https://walletpro.com.ua/product/radabank-radacard/ де стверджується "Новий пільговий період розпочинається лише після погашення усієї суми заборгованості по карті"

В самому додатку при поточній сумі боргу 5к+ (перше використання за рахунок кредитних було в лютому) пише що картка в пільговому періоді до 30.04.2026. Також вказана сума близько 500 грн. (якраз дорівнює непогашеній заборгованості за витрати в лютому) коло якої якщо тапнути на (і) - пишеться що це сума для погашення щоб залишитись у пільговому періоді.

І тут в мене виникає "розрив шаблону" а тому потребую допомоги практиків :

То як таки воно тут практично - чи діє револьверний принцип, чи для запуску нового 92 денного пільгового періоду необхідно обов'язково виводити картку в нуль?
Наперед дякую.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1548
З нами з: 08.06.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: idealstorm і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (719)
25.04.2026 17:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.