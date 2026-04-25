Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 15:35

  akurt написав:Ви неуважно дивитеся тому пишете неправду:
- вони два роки жили в будинку американців за 1 000 000 доларів;
- соті гукали га 300 000$.
Не помиляйтеся так в грошах, бо обдурені будь-яка циганка на вокзалі.

По другим вопросам возражений нет,тем более это самое несущественное из замечаний?
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 15:40

Я написав своє запитання вище.
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 15:41

  akurt написав:Я написав своє запитання вище.


Будьте любезны повторите ибо кроме замечания о стоимости дома который они нашли других возражений я не нашел.
В чем я ещё ... просмотрев это видео?
Почему-то слово " соврал" этот сайт не пропускает
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 15:49

Повторю та додам:
Питання 1: дайте нам звіт про свій с аикм в Ізраїлі; це ваше зауваження до жінки з Харкова. Вона надала докладну інформацію;
Питання 2. Чи є ваша особиста дезінформація учасників форуму на сумму 1 000 000-300 000=700 000 $ дійсно несуттєвою?
Питання 3. Зможете навести власні цифри та досвід купівлі житла в Ізраїлі?
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 16:05

Модерація усіляко підтримує ухилянтів, дезертирів і брехунців.
Означеного пана Мюнхаузена - не можна критикувати, чомусь
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 16:08

Про статус докладно розказано. Ви просто не в курсі американської буденності.

А у вас в Ізраїль який статус?

А який статус у пана бувшого турецькопідданого? Чому він не живе спокійно на свою пенсію, а все строчить і строчить про чужі квартири? Він безхатченко?
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 16:19

Во-первых, вы не прокурор,а я не подследственный и вы так и не ответили ни на одно мое замечание кроме того,что я не разобрал дом где они арендовали и который купили.
Во-вторых, я всё-таки удовлетворю ваше любопытство
Я гражданин Израиля с 2018 г хотя никогда не собирался здесь жить понимая неизбежное понижение своего социального статуса в таком возрасте.
Но живу я тут почти 4 года из-за болезни жены которая умерла от рака 1г2мес назад - приехали слишком поздно по настоянию сына когда это обнаружили.
Ничего в Израиле или в Австралии куда уеду через полтора месяца по родительской визе к сыну покупать не собираюсь.
Наоборот,продал две квартиры на Печерске в Киеве и чувствую себя ничуть не хуже - с годами ценности меняются,причем очень сильно
По замечанию по видео есть ещё пару :
1) на машине женщины заметил на номере штат Джорджия хотя она говорит о Атланте.
2) Женщина долго говорит о преимуществах Кеша при покупке жилья в США.
Мне это немного странно и надеюсь вы развеете мои сомнения относительно хождения наличных в США.
В Израиле и в Австралии за кеш вы не купите не только дом,но и подержанную машину,в Израиле ввели даже ограничение на сумму нала которую можно держать дома.
А легализовать привезенный из-за границы нал практически невозможно,только потратить.
Хотя,конечно,есть две категории граждан которые на это плюют - религиозные и арабы связанные с криминалом.
В Австралии даже на базаре рассчитываются картой
Да даже в Казахстане в Алма-Ате наличные практически перестали ходить хотя на высшем уровне как-то берут взятки.
И ещё
Из опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в Израиле
Самые дерьмовые это русскоязычные.
Наверное,в США совсем по-другому
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 16:31

Ну ось бачите. Можете ж по-людскі писати.
Цікаві спостереження. Я на номер авто не звернув уваги.
В США обовʼязкова зміна водійського посвідчення та номера авто при переїзді жити в інший штат.
Харківʼянка на момент запису звіту ще нікуди не переїхала.
Бачите: розібралися. Ваш текст вище видає розумну досвідчену людину, що приємно.

Я дуже радію, що ви подивилися відео: це не від ділетанки, а від людини, яка реально купила.
А це - на вагу золота.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 кві, 2026 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 16:36

Бинго!
Это то, что я пытаюсь донести публике уже сколько лет.
В США невыгодно владеть своей недвигой.
В НЙ реально из-за роста цен на комуналь и страховки вырос мейнтаненс.
А из-за регулейшнс аренда не может так быстро расти в 90% жилового фонда.
В результате сложилась ситуация, когда собственники квартир платят сопоставимые суммы с теми, кто такие-же квартиры снимает.
Только если комуналь и дальше будет дорожать, то мейнтаненс обгонит аренду.
Поэтому очень трудно сейчас продать квартиру в НЙ.
Дома тоже дороже становится содержать - страховки растут от десятков процентов в год до раз в некоторых локациях.
Энергоносители растут, стройматериалы очень растут, услуги сильно дорожают из-за роста себестоимости.
И владение домом становится все дороже и дороже.
Теперь для сравнения.
Следующие 2 года я буду платить на 80 долларов в месяц больше.
Фсе. Больше лендлорд не имеет права мне поднять рент.
Кроме рента я плачу за ЭЭ и газ. Это 150-200 долларов в месяц.
Некоторые экономят и у них чуть меньше, как по мне это того не стоит.
Отопление, вода и все коммунальные расходы включены в аренду.
Поэтому я и говорю, что аренда по месячным расходам сопоставима с месячным мейнтаненсом "ЗА СВОЕ".
И синдром гнездования уходит в прошлое.
Люди понимают, что могут эти самые 200К не платить на покупку квартиры, а засунуть на стокмаркет, который минимум им даст 10% в первый-же год, которые покроют почти год аренды. Если они не будут их вытаскивать, то на второй год это уже будет 11% от начальной суммы, на третий год12+% по сценарию сложного процента и тд. И это консервативный сценарий.
В США НЕ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ НЕДВИГУ.
И это сценарий, когда покупаешь за свои вс аренда.
Если покупать в мортгидж, то математика еше печальней.

Есть стоимость покупки и есть стоимость владения.
Из Украины не видят стоимость владения и не хотят видеть.
ТО же самое касается машин.
В НЙ средняя страховка на машину около 3 тысяч в год.
Но еще обслуживание, парковки, штрафы (без них никак), толлы, паркинг, бенз и тд.
Один мой коллега купил бушный Джип Гранд Чероки за 9куе.
Но выяснилось, что он по законам НЙ считается новым водителем, тк как только получил права после приезда в страну. И месячная страховка у него была 540 долларов. 540 долларов в месяц только страховка за БУ машину.


К счастью, Нью-Йорк - это далеко не вся Америка.
В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.
И даже в разных районах одного городишка...

Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и Херсон :D
А про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает...

А хто и ЗАЧЕМ ее покупают, почему такая дорогая цена?
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 16:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:Из опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в Израиле
Самые дерьмовые это русскоязычные.

так понял из контекста вы общались на иврите)
