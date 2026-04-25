#<1 ... 3273327432753276> Додано: Суб 25 кві, 2026 15:35 akurt написав: Ви неуважно дивитеся тому пишете неправду:

- вони два роки жили в будинку американців за 1 000 000 доларів;

- соті гукали га 300 000$.

Не помиляйтеся так в грошах, бо обдурені будь-яка циганка на вокзалі.

По другим вопросам возражений нет,тем более это самое несущественное из замечаний? По другим вопросам возражений нет,тем более это самое несущественное из замечаний? shapo Повідомлень: 4969 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 15:40 Я написав своє запитання вище. akurt

Повідомлень: 12027 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4286 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 15:41 akurt написав: Я написав своє запитання вище. Я написав своє запитання вище.



Будьте любезны повторите ибо кроме замечания о стоимости дома который они нашли других возражений я не нашел.

В чем я ещё ... просмотрев это видео?

Почему-то слово " соврал" этот сайт не пропускает

Питання 1: дайте нам звіт про свій с аикм в Ізраїлі; це ваше зауваження до жінки з Харкова. Вона надала докладну інформацію;

Питання 2. Чи є ваша особиста дезінформація учасників форуму на сумму 1 000 000-300 000=700 000 $ дійсно несуттєвою?

Питання 3. Зможете навести власні цифри та досвід купівлі житла в Ізраїлі? akurt

Повідомлень: 12027 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4286 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 16:05 shapo написав: akurt написав: Я написав своє запитання вище. Я написав своє запитання вище.



Будьте любезны повторите ибо кроме замечания о стоимости дома который они нашли других возражений я не нашел.

В чем я ещё ... просмотрев это видео?

Почему-то слово " соврал" этот сайт не пропускает

Модерація усіляко підтримує ухилянтів, дезертирів і брехунців.

Означеного пана Мюнхаузена - не можна критикувати, чомусь

Повідомлень: 23354 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1822 раз. Подякували: 2595 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 16:08 akurt написав: Ви неуважно дивитеся тому пишете неправду:

- вони два роки жили в будинку американців за 1 000 000 доларів;

- собі шукали за 300 000$.

Не помиляйтеся так в грошах, бо обдурить будь-яка циганка на вокзалі.



Про статус докладно розказано. Ви просто не в курсі американської буденності.



А у вас в Ізраїль який статус?

А який статус у пана бувшого турецькопідданого? Чому він не живе спокійно на свою пенсію, а все строчить і строчить про чужі квартири? Він безхатченко?

Повідомлень: 23354 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1822 раз. Подякували: 2595 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 16:19 akurt написав: Повторю та додам:

Питання 1: дайте нам звіт про свій с аикм в Ізраїлі; це ваше зауваження до жінки з Харкова. Вона надала докладну інформацію;

Питання 2. Чи є ваша особиста дезінформація учасників форуму на сумму 1 000 000-300 000=700 000 $ дійсно несуттєвою?

Питання 3. Зможете навести власні цифри та досвід купівлі житла в Ізраїлі?



Во-первых, вы не прокурор,а я не подследственный и вы так и не ответили ни на одно мое замечание кроме того,что я не разобрал дом где они арендовали и который купили.

Во-вторых, я всё-таки удовлетворю ваше любопытство

Я гражданин Израиля с 2018 г хотя никогда не собирался здесь жить понимая неизбежное понижение своего социального статуса в таком возрасте.

Но живу я тут почти 4 года из-за болезни жены которая умерла от рака 1г2мес назад - приехали слишком поздно по настоянию сына когда это обнаружили.

Ничего в Израиле или в Австралии куда уеду через полтора месяца по родительской визе к сыну покупать не собираюсь.

Наоборот,продал две квартиры на Печерске в Киеве и чувствую себя ничуть не хуже - с годами ценности меняются,причем очень сильно

По замечанию по видео есть ещё пару :

1) на машине женщины заметил на номере штат Джорджия хотя она говорит о Атланте.

2) Женщина долго говорит о преимуществах Кеша при покупке жилья в США.

Мне это немного странно и надеюсь вы развеете мои сомнения относительно хождения наличных в США.

В Израиле и в Австралии за кеш вы не купите не только дом,но и подержанную машину,в Израиле ввели даже ограничение на сумму нала которую можно держать дома.

А легализовать привезенный из-за границы нал практически невозможно,только потратить.

Хотя,конечно,есть две категории граждан которые на это плюют - религиозные и арабы связанные с криминалом.

В Австралии даже на базаре рассчитываются картой

Да даже в Казахстане в Алма-Ате наличные практически перестали ходить хотя на высшем уровне как-то берут взятки.

И ещё

Из опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в Израиле

Самые дерьмовые это русскоязычные.

Наверное,в США совсем по-другому

Цікаві спостереження. Я на номер авто не звернув уваги.

В США обовʼязкова зміна водійського посвідчення та номера авто при переїзді жити в інший штат.

Харківʼянка на момент запису звіту ще нікуди не переїхала.

Бачите: розібралися. Ваш текст вище видає розумну досвідчену людину, що приємно.



Я дуже радію, що ви подивилися відео: це не від ділетанки, а від людини, яка реально купила.

А це - на вагу золота. Востаннє редагувалось akurt в Суб 25 кві, 2026 16:37, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12027 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4286 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 16:36 LEXX написав: Бинго!

Это то, что я пытаюсь донести публике уже сколько лет.

В США невыгодно владеть своей недвигой.

В НЙ реально из-за роста цен на комуналь и страховки вырос мейнтаненс.

А из-за регулейшнс аренда не может так быстро расти в 90% жилового фонда.

В результате сложилась ситуация, когда собственники квартир платят сопоставимые суммы с теми, кто такие-же квартиры снимает.

Только если комуналь и дальше будет дорожать, то мейнтаненс обгонит аренду.

Поэтому очень трудно сейчас продать квартиру в НЙ.

Дома тоже дороже становится содержать - страховки растут от десятков процентов в год до раз в некоторых локациях.

Энергоносители растут, стройматериалы очень растут, услуги сильно дорожают из-за роста себестоимости.

И владение домом становится все дороже и дороже.

Теперь для сравнения.

Следующие 2 года я буду платить на 80 долларов в месяц больше.

Фсе. Больше лендлорд не имеет права мне поднять рент.

Кроме рента я плачу за ЭЭ и газ. Это 150-200 долларов в месяц.

Некоторые экономят и у них чуть меньше, как по мне это того не стоит.

Отопление, вода и все коммунальные расходы включены в аренду.

Поэтому я и говорю, что аренда по месячным расходам сопоставима с месячным мейнтаненсом "ЗА СВОЕ".

И синдром гнездования уходит в прошлое.

Люди понимают, что могут эти самые 200К не платить на покупку квартиры, а засунуть на стокмаркет, который минимум им даст 10% в первый-же год, которые покроют почти год аренды. Если они не будут их вытаскивать, то на второй год это уже будет 11% от начальной суммы, на третий год12+% по сценарию сложного процента и тд. И это консервативный сценарий.

В США НЕ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ НЕДВИГУ.

И это сценарий, когда покупаешь за свои вс аренда.

Если покупать в мортгидж, то математика еше печальней.



Есть стоимость покупки и есть стоимость владения.

Из Украины не видят стоимость владения и не хотят видеть.

ТО же самое касается машин.

В НЙ средняя страховка на машину около 3 тысяч в год.

Но еще обслуживание, парковки, штрафы (без них никак), толлы, паркинг, бенз и тд.

Один мой коллега купил бушный Джип Гранд Чероки за 9куе.

Но выяснилось, что он по законам НЙ считается новым водителем, тк как только получил права после приезда в страну. И месячная страховка у него была 540 долларов. 540 долларов в месяц только страховка за БУ машину.



К счастью, Нью-Йорк - это далеко не вся Америка.

В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.

И даже в разных районах одного городишка...



Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и Херсон

А про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает...

А хто и ЗАЧЕМ ее покупают, почему такая дорогая цена? А хто и ЗАЧЕМ ее покупают, почему такая дорогая цена? Vadim_ Повідомлень: 4871 З нами з: 23.05.14 Подякував: 658 раз. Подякували: 533 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2026 16:52 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Из опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в Израиле

так понял из контекста вы общались на иврите)

