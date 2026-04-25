|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 кві, 2026 17:00
Прохожий написав: shapo написав:
Из опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в Израиле
Самые дерьмовые это русскоязычные.
так понял из контекста вы общались на иврите)
Нет,это делал мой сын приехавший тогда ненадолго.
Тем более я не понимал тогда ничего ни в системе аренды которая тут в основном по банковским чекам минимум на 1 год,ни в самой банковской системе, ни в больничных кассах и государственном страховании - битуах леуми
Мой иврит после пятимесячного ульпана был уровня Алеф,но после 2,5 лет работы в русскоязычной конторе вообще упал ниже плинтуса.
Но здесь можно общаться и на английском ,и создана целая русскоязычная инфраструктура с магазинами,врачами и прочими
Так что тут многие даже живущие по 35 лет так и не выучили и как-то живут в своем гетто ностальгируя по СССР
shapo
в Суб 25 кві, 2026 17:02, всього редагувалось 1 раз.
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4969
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 847 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 25 кві, 2026 17:02
так понял вы общались на иврите)
Из собственного опыта, самые проблемные арендаторы - арабы , неважно из Израиля или Египта с Великобританией , граждане с паспортами, если шо ...
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4871
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 658 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 25 кві, 2026 17:17
"арабоговорящие" или как?
а если араб на чистейшем инглише или еврей на иврите?...ах ну да ты же ничего не поймешь...)))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14407
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 939 раз.
- Подякували: 1464 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 25 кві, 2026 17:25
Прохожий написав:
а если араб на чистейшем инглише или еврей на иврите?...ах ну да ты же ничего не поймешь...)))
вопрос не понятен, провокационный
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4871
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 658 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 25 кві, 2026 17:26
akurt написав: fler написав:
Він доволі чітко пояснив вище, чому не вигідно купувати житло в США (зростанням вартості його утримання). Важко судити, тому що для прогнозування трендів ринку нерухомості в США, треба багато знати і враховувати. Те, що є прийнятним для rjkz, не завжди підходить іншим, наприклад, родинам багатіїв, які знаходяться на утриманні та не збираються працювати чи часто переїжджати.
А ще виходить, що 2/3 мешканців США пошилися в дурні та купили собі ОСНОВНЕ надбання людини - нерухомість. Наіваживіше в житті! Чи можете навести мені факт, де утримання житла дешевшає з кожними роком?
Не дешевшає, однак якщо розглядати купівлю житла у порівнянні з орендою та враховувати доходи, які можна отримати, наприклад, інвестуючи у цінні папери ту суму, яку інші витратили на придбання житла, а також інші фактори, то можна дійти висновків на користь оренди, як показав rjkz.
akurt написав:
А ось це - геніальна фраза: "Те, що є прийнятним для rjkz, не завжди підходить іншим..." Ми ж про це мову і вели: наші люди, які перселилися в США, вважають, що як віддавати 1500 доларів за оренду "чужому дядькові", то краще віддавати за свою іпотеку ті самі
1500 та жити у своєму власному житлі. І не тільки вважають, а показують конкретні реальні розрахунки та конкретні реальні цифри.
Це слушна думка, особливо для людей, які не бажають/не вміють заробляти гроші, інвестуючи їх у цінні папери чи крипту тощо, але мають стабільні доходи і впевненість у майбутньому, що є критично важливим для гасіння іпотеки. Якщо наших людей не лякають такі фактори, як зміни у міграційній політиці, втрата роботи чи не дай Боже годувальника, то все ок. Схоже, що rjkz перестраховує свою сім’ю від всього, що може завадити сплаті іпотеки.
akurt написав:
Цю думку також висловив колишній мещканець Івано-францківська, а зараз власник чудового будинку, взятого в іпотеку
, де живе його жінка та його дочка, і де він організував бізнес
, який приносить родині достаток.
Саме цьому Володимиру було надане почесне звання:"Он - идиот!"P.S.
Той Володимир в ...черговому ролику обіцяв
...
Це говорить про те, що він не крутий бізнесмен (не має великих грошей чи доходів) і очевидно молодший за rjkz. Крім того, невідомо, чи працює його жінка і якого віку дочка. Час покаже, ідіот він чи ні. Поки у нього і його родини все добре, то най живуть собі як хочуть.
І ще одне. Те, що rjkz досі не придбав житло, може означати, що він поки не виключає варіант повернення в Україну або переїзд в іншу країну.
Отже, резюме: багатії можуть собі дозволити ризикувати як завгодно, бо мають фінансову подушку безпеки, а середньому класу (до якого я відношу і rjkz) варто ретельно прораховувати кожне своє рішення у США, бо настання ризику може легко зробити їх жебраками.
Зростання невизначеності у світі, зокрема через війни в Україні та на Близькому Сході, призводить до посилення міграції людей і капіталів. Розумних людей це змушує замислитись: чи варто вкладати кошти у нерухомість, якщо немає впевненості, що завтра все буде ок. А як можна бути впевненим, коли світ поринає у хаос, бо на міжнародне право поклали болт, альянси виявилися ненадійними та поняття “безпека” стало ефемерним?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 6272
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1215 раз.
- Подякували: 1344 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|