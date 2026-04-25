RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3273327432753276
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 17:00

  Прохожий написав:
  shapo написав:Из опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в Израиле
Самые дерьмовые это русскоязычные.

так понял из контекста вы общались на иврите)


Нет,это делал мой сын приехавший тогда ненадолго.
Тем более я не понимал тогда ничего ни в системе аренды которая тут в основном по банковским чекам минимум на 1 год,ни в самой банковской системе, ни в больничных кассах и государственном страховании - битуах леуми
Мой иврит после пятимесячного ульпана был уровня Алеф,но после 2,5 лет работы в русскоязычной конторе вообще упал ниже плинтуса.
Но здесь можно общаться и на английском ,и создана целая русскоязычная инфраструктура с магазинами,врачами и прочими
Так что тут многие даже живущие по 35 лет так и не выучили и как-то живут в своем гетто ностальгируя по СССР
Востаннє редагувалось shapo в Суб 25 кві, 2026 17:02, всього редагувалось 1 раз.
shapo
 
Повідомлень: 4969
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 17:02

  Прохожий написав:
  shapo написав:Из опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в Израиле
Самые дерьмовые это русскоязычные.

так понял вы общались на иврите)

Из собственного опыта, самые проблемные арендаторы - арабы , неважно из Израиля или Египта с Великобританией , граждане с паспортами, если шо ...
Vadim_
 
Повідомлень: 4871
З нами з: 23.05.14
Подякував: 658 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 17:17

  Vadim_ написав:
  Прохожий написав:
  shapo написав:Из опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в Израиле
Самые дерьмовые это русскоязычные.

так понял вы общались на иврите)

Из собственного опыта, самые проблемные арендаторы - арабы , неважно из Израиля или Египта с Великобританией , граждане с паспортами, если шо ...

"арабоговорящие" или как?
а если араб на чистейшем инглише или еврей на иврите?...ах ну да ты же ничего не поймешь...)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14407
З нами з: 05.06.13
Подякував: 939 раз.
Подякували: 1464 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 17:25

  Прохожий написав:а если араб на чистейшем инглише или еврей на иврите?...ах ну да ты же ничего не поймешь...)))

вопрос не понятен, провокационный
Vadim_
 
Повідомлень: 4871
З нами з: 23.05.14
Подякував: 658 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 17:26

  akurt написав:
  fler написав:Він доволі чітко пояснив вище, чому не вигідно купувати житло в США (зростанням вартості його утримання). Важко судити, тому що для прогнозування трендів ринку нерухомості в США, треба багато знати і враховувати. Те, що є прийнятним для rjkz, не завжди підходить іншим, наприклад, родинам багатіїв, які знаходяться на утриманні та не збираються працювати чи часто переїжджати.


А ще виходить, що 2/3 мешканців США пошилися в дурні та купили собі ОСНОВНЕ надбання людини - нерухомість. Наіваживіше в житті! Чи можете навести мені факт, де утримання житла дешевшає з кожними роком?

Не дешевшає, однак якщо розглядати купівлю житла у порівнянні з орендою та враховувати доходи, які можна отримати, наприклад, інвестуючи у цінні папери ту суму, яку інші витратили на придбання житла, а також інші фактори, то можна дійти висновків на користь оренди, як показав rjkz.
  akurt написав: А ось це - геніальна фраза: "Те, що є прийнятним для rjkz, не завжди підходить іншим..." Ми ж про це мову і вели: наші люди, які перселилися в США, вважають, що як віддавати 1500 доларів за оренду "чужому дядькові", то краще віддавати за свою іпотеку ті самі 1500 та жити у своєму власному житлі. І не тільки вважають, а показують конкретні реальні розрахунки та конкретні реальні цифри.

Це слушна думка, особливо для людей, які не бажають/не вміють заробляти гроші, інвестуючи їх у цінні папери чи крипту тощо, але мають стабільні доходи і впевненість у майбутньому, що є критично важливим для гасіння іпотеки. Якщо наших людей не лякають такі фактори, як зміни у міграційній політиці, втрата роботи чи не дай Боже годувальника, то все ок. Схоже, що rjkz перестраховує свою сім’ю від всього, що може завадити сплаті іпотеки.
  akurt написав: Цю думку також висловив колишній мещканець Івано-францківська, а зараз власник чудового будинку, взятого в іпотеку, де живе його жінка та його дочка, і де він організував бізнес, який приносить родині достаток.
Саме цьому Володимиру було надане почесне звання:"Он - идиот!"
P.S. Той Володимир в ...черговому ролику обіцяв ...

Це говорить про те, що він не крутий бізнесмен (не має великих грошей чи доходів) і очевидно молодший за rjkz. Крім того, невідомо, чи працює його жінка і якого віку дочка. Час покаже, ідіот він чи ні. Поки у нього і його родини все добре, то най живуть собі як хочуть.
І ще одне. Те, що rjkz досі не придбав житло, може означати, що він поки не виключає варіант повернення в Україну або переїзд в іншу країну.
Отже, резюме: багатії можуть собі дозволити ризикувати як завгодно, бо мають фінансову подушку безпеки, а середньому класу (до якого я відношу і rjkz) варто ретельно прораховувати кожне своє рішення у США, бо настання ризику може легко зробити їх жебраками.
Зростання невизначеності у світі, зокрема через війни в Україні та на Близькому Сході, призводить до посилення міграції людей і капіталів. Розумних людей це змушує замислитись: чи варто вкладати кошти у нерухомість, якщо немає впевненості, що завтра все буде ок. А як можна бути впевненим, коли світ поринає у хаос, бо на міжнародне право поклали болт, альянси виявилися ненадійними та поняття “безпека” стало ефемерним?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6272
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3273327432753276
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (719)
25.04.2026 17:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.