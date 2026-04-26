Ночкін за імпорт філіпінців
Додано: Суб 25 кві, 2026 20:39
Ночкін за імпорт філіпінців
Ночкін за імпорт філіпінців
Додано: Суб 25 кві, 2026 21:03
Флай, тобі нічого не світить, навіть якщо сюди приїде 20 млн філіпінців чи єгиптян-коптів.
Додано: Суб 25 кві, 2026 21:37
Може 5 філіппінців підселиться в 1 з нахалбудних підвалів , буде прибуток .
Не знаю як «дешевій оренди» в загалом , але оті 10% житлового фонду які мають або власні газові котли в квартирах, або газові котельні на дахах , та з власними аккумами на ліфт , воду і котельню , ті будуть вистрілювали перед наступною зимою.
Але точно не хрущі залежні від ТЕЦ і лампових бабушок, які нічого на аккуми не скинуться .
По програмі обміну на Флаймана.
1:1млн (ЕШФ)
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 25 кві, 2026 22:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 26 кві, 2026 01:14
Настоящая китаянка!
Додано: Нед 26 кві, 2026 02:53
Нуууу...
Будьте снисходительны, девушка только начинает свой трудовой путь.
Собственно и 100-120 к для НЙ не то чтобы фонтан изобилия. Но, опять-же это для начинающих медсестер.
Хотя многие как-то живут и даже на курорты умудряются ездить имея 20 долларов в час. Очевидно, приходится работать сверх нормативного времени, но как говорят хранцузы, такова селяви.
Додано: Нед 26 кві, 2026 03:04
Зависит от лендлорда.
Есть такие, что не пытаются копать историю.
Обычно это частные лендлорды.
Если это менеджмент, то скриннинг такой, что чуть-ли не анализы берут.
Я арендовал и у частных лиц и у компаний.
Так что это по своему опыту.
Выселение по решению суда - процедура называется эвикшн.
Если это происходит, то это идет в паблик рекордз.
И это будет видеть любой желающий.
Шопаделать, иногда люди вынуждены идти на такое.
И в демштатах суды часто становятся на сторону арендаторов, особенно если у них дети, если они относятся к каким-либо меньшинствам или если тяжкие жизненные обстоятельства. Собственно, во время ковида многие не платили и лендлорды теряли сдаваемое жилье, есди оно было в мортгидже. Потому как банки-то свое всегда заберут.
Додано: Нед 26 кві, 2026 03:11
Ой, только не надо про Детройт.
В Детройте еще после кризиса 2008 года есть сотни конфискованных банками и непроданных домов.
Правда, почти все они уже непригодны для проживания.
Все таки дендрофекальные технологии требуют постоянного вливания денег и внимания.
Крыша, самое уязвимое место, начинает требовать ремонта уже через 6-8 лет, а замены кровли 10-15 лет.
Достаточно появиться существенной течи, чтобы начал обваливаться шитрок, гнить деревянный каркас и процесс стал необратимым.
Додано: Нед 26 кві, 2026 04:01
Жить-то я не жил за пределами НЙ, но это не значит, что не изучал возможности.
Были варианты переезда в НДж, Вашингтон стейт и Флориду.
Во Флориде можно купить дешевые дома, но в депрессивных местах или квартиры за 100 куе, но там опять таки расклады с расходами.
А еще там где низкая стоимость недвиги, там и низкие зарплаты.
К примеру, даже не то, что во Флориде, а в Майами, самом крупном городе Флориды, зарплата в 22 доллара в час очень даже считается приличной.
В НЙ это "обняться и заплакать".
НДж хорошо зарабатывает практически только в НЙ, то есть, это фактически спальные районы НЙка.
Те, кто и живет и работает в НДж, в большинстве своем довольствуются скромными зп.
В Вашингтон стейт очень неплохо зарабатывают айтишники техногигантов и таких корпораций как Боинг. И под их доходы "танцуют" все рынки. Но остальное население зарабатывает намного меньше и им довольно несладко. К примеру та медсестра, которую я знаю много лет и которая работала в том самом Меймонидис, у нее есть опыт, она не начинающая (кроме того, там у медсестер своя иерархия, в зависимости от сданных тество и сертификатов) так вот, работая в НЙ сейчас, она бы имела в районе 150+ куе в год, в Вашингтон стейт она зарабатывала 42 доллара в час (порядка 85 к в год).
А любимые акуртом Северная и Южная Кэролайны вообще имеют среднюю зп в 33 К в год. Неудивительно что там сверхдешевая недвига. Там работы особо нет, а та что есть очень низко оплачивается. Очень характерны были похождения героини канала Залюбило-радио, Нины, когда она пыталась удержаться в Шарлотт пока занималась разборками со своей компанией, которая ее кинула. У Нины есть проверенный рецепт в других местах. Во времена безработия иди работать официанткой.
Официантам в США принято давать 15-20% чаевых, это собственно и есть их заработок. Зачастую официантам платится 2-3 доллара в час (что меньше минимальной зп и только для официантов такое разрешено), но официанты (не путать с бас-боями) считаются "белой кастой" и очень хорошо зарабатывающими.
В хорошем месте официант может спокойно иметь 1К+ за смену. Скажем, я пригласил компанию в ресторан в НДж, чек был что-то около 400 долларов. Официант получил 80 долларов чаевых. И наш столик был не единственным у него.
Недавно сходили в кафе, поели пиццу, френч-фрайз (картошка фри), кофе и пахлава. Официантка приняла заказ, принесла его, пару раз подходила интересоваться или все в порядке и потом чек принесла, забирала посуду другая работница (бас-бой или получается бас-герл). У официантки было еще 5 или 6 столиков. Мы там были около часа и оставили ей 30 долларов типами.
Для чего я это написал?
А к тому, что в Шарлотт, оказалось, что все эти заведения работают по принципу самообслуживания! Там нет официантов! Потому что народ мало зарабатывает и не готов платить за работу официанта плюс 20% от суммы заказа.
Но зато там можно новый дом купить за смешные 250 куе в пригороде Шарлотт. Кстати, "наши украинцы" строят. Фигня, что строят без бейсмента и муруют в бетонную подушку (ах, да, ленточный фундамент тоже не делают, заливают тонкий слой бетона и на нем мастырят дендрофекальную халабуду)все коммуникации, когда труба начинает течь, надо срывать полы и долбать бетон, чтобы добраться до ремонтируемого участка. Но "пипл хавает", особенно "наши украинцы".
Надо-же хоть In the middle of nowhere (американское выражение, что-то типа "У черта на куличках") но иметь "СВОЕ". Ездить по несколько часов в день на работу за копеечную по американским меркам зп. Но это-же так красиво выглядит - американская мечта в действии.
А есть локации, где вообще нет НИКАКОЙ работы кроме той, что дает штат - полиция, учитель, пожарный...хотя есть много мест, где пожарные - волонтеры, им ничего не платят, водитель мусорного трака. Фсе. Но зато там за 35К можно старый дом купить. И там таких домов как грязи.
Только за эти дома еще и надо платить таксы и надо их содержать, что, повторюсь, в США недешево, особенно когда нет нормальной работы.
Поэтому-то за работой и высокими относительно большинства локаций остальной Америки зарплатами и еду в НЙ. Еще СФ, ЛА, Бостон, Даллас, в некоторой мере Остин. Что-то может забыл. Естественно есть и серединные локации, типа Денвера, ну Маями. В Филадельфии - печаль, меня туда звали....на зп 23 доллара в час (типа круто).
А еще есть такой показатель качества жизни в локации - инфраструктура. И НЙ делает всю остальную Америку на раз-два в этом смысле. При всех недостатках НЙ-ка, все таки, это самый оптимальный город для проживания. Особенно ньюкамеру. Особенно ньюкамеру, которому надо зарабатывать.
Ну и да, мой личный аспект, мне надо за меньшее время заработать себе на такую пенсию, на которую остальные американцы тратят всю жизню. "Предпенсионный возраст" обязывает.
