#<1 ... 3275327632773278 Додано: Суб 25 кві, 2026 20:39 Ночкін за імпорт філіпінців

Додано: Суб 25 кві, 2026 21:03 Флай, тобі нічого не світить, навіть якщо сюди приїде 20 млн філіпінців чи єгиптян-коптів.

Додано: Суб 25 кві, 2026 21:37 Frant написав: Флай, тобі нічого не світить, навіть якщо сюди приїде 20 млн філіпінців чи єгиптян-коптів.

Може 5 філіппінців підселиться в 1 з нахалбудних підвалів , буде прибуток .





Не знаю як «дешевій оренди» в загалом , але оті 10% житлового фонду які мають або власні газові котли в квартирах, або газові котельні на дахах , та з власними аккумами на ліфт , воду і котельню , ті будуть вистрілювали перед наступною зимою.

Але точно не хрущі залежні від ТЕЦ і лампових бабушок, які нічого на аккуми не скинуться .



Що буде якщо 1 млн філіппінців завезти в Україну

По програмі обміну на Флаймана.

Може 5 філіппінців підселиться в 1 з нахалбудних підвалів , буде прибуток .Не знаю як «дешевій оренди» в загалом , але оті 10% житлового фонду які мають або власні газові котли в квартирах, або газові котельні на дахах , та з власними аккумами на ліфт , воду і котельню , ті будуть вистрілювали перед наступною зимою.Але точно не хрущі залежні від ТЕЦ і лампових бабушок, які нічого на аккуми не скинуться .По програмі обміну на Флаймана.1:1млн (ЕШФ) Востаннє редагувалось Hotab в Суб 25 кві, 2026 22:06, всього редагувалось 2 разів. Додано: Суб 25 кві, 2026 21:58 flyman написав: Ночкін за імпорт філіпінців

Вимерзнуть.

Вимерзнуть.Непальці. Додано: Нед 26 кві, 2026 01:14

Именно так!

Жилье, авто и многие дорогие покупки за "кэш" - имеется ввиду, как чек из чековой книжки, так и банковский чек.

А вот на заправках - это действительно нал, причем ситуация скверная.

Именно так!Жилье, авто и многие дорогие покупки за "кэш" - имеется ввиду, как чек из чековой книжки, так и банковский чек.А вот на заправках - это действительно нал, причем ситуация скверная.Две заправки напротив, одна "онли кэш" и цена за галон ниже на пару десятков центов



В Мельбурне только один раз видел на центральном рынке как одна китаянка продавала чеснок за нал дешевле чем по карте В Мельбурне только один раз видел на центральном рынке как одна

В Мельбурне только один раз видел на центральном рынке как одна китаянка продавала чеснок за нал дешевле чем по карте Настоящая китаянка! Додано: Нед 26 кві, 2026 02:53



Даже если все включено, пусть 100 ээ + 30 вода + 60 обслуживание дома/урбы + 50 охрана + 30 всякие бассейны/спорт площадки = меньше 300евро в месяц. Ну конечно электрик/сантехник 24/7 в доме не сидят, обычно они на 2-3 урбы, тоесть в случае чего надо пару часов подождать. Но как по мне лучше 300евро и пара часов ожидания, чем 2к в месяц.



В Европе наверное вообще таких цен нет на комуналку. Максимум что я видел это у брата 800евро в месяц в Швеции, тоже в шоке был.Даже если все включено, пусть 100 ээ + 30 вода + 60 обслуживание дома/урбы + 50 охрана + 30 всякие бассейны/спорт площадки = меньше 300евро в месяц. Ну конечно электрик/сантехник 24/7 в доме не сидят, обычно они на 2-3 урбы, тоесть в случае чего надо пару часов подождать. Но как по мне лучше 300евро и пара часов ожидания, чем 2к в месяц.Даже с учетом разницы в зп, зп в США врядли в 7 раз выше чтобы все было настолько дороже.



Ну, несчет зарплат, смотрите.

Дочь моего друга таки закончила "медучилище" в Германии (как-бы Вишня не ставила это под сомнение). И работает уже госпитальной медсестрой в одном из госпиталей я так понял Берлина.

2500 евро в месяц.

Еще в 2020 году в госпитале Маймонидис НЙ-ка стартовая зп медсестры после коледжа была 96К в год. то есть 96/12= 8К в месяц. То есть, примерно 7кевро в месяц. Но это было 6 лет назад. А сейчас спросил у ИИ.

И вот что он выдал

По состоянию на апрель 2026 года стартовая зарплата для зарегистрированной медсестры (Registered Nurse, RN) без опыта работы (new grad) в Maimonides Medical Center в Бруклине составляет приблизительно $100 000 — $120 000+ в год

Ну, несчет зарплат, смотрите.Дочь моего друга таки закончила "медучилище" в Германии. И работает уже госпитальной медсестрой в одном из госпиталей я так понял Берлина.2500 евро в месяц.Еще в 2020 году в госпитале Маймонидис НЙ-ка стартовая зп медсестры после коледжа была 96К в год. то есть 96/12= 8К в месяц. То есть, примерно 7кевро в месяц. Но это было 6 лет назад. А сейчас спросил у ИИ.И вот что он выдал: По состоянию на апрель 2026 года стартовая зарплата для зарегистрированной медсестры (Registered Nurse, RN) без опыта работы (new grad) в Maimonides Medical Center в Бруклине составляет приблизительно $100 000 — $120 000+ в год.Да, не в 7 раз. в 3,4 раза, если брать 120 к.





2500 для Берлина ето дно.

Я имею в виду если строть долгосрочніе плані.

2500 для Берлина ето дно.Я имею в виду если строть долгосрочніе плані.Всю жизнь в аренде. Аренда там около 1000 на что то более менее.



Нуууу...

Будьте снисходительны, девушка только начинает свой трудовой путь.

Собственно и 100-120 к для НЙ не то чтобы фонтан изобилия. Но, опять-же это для начинающих медсестер.

Нуууу...Будьте снисходительны, девушка только начинает свой трудовой путь.Собственно и 100-120 к для НЙ не то чтобы фонтан изобилия. Но, опять-же это для начинающих медсестер.Хотя многие как-то живут и даже на курорты умудряются ездить имея 20 долларов в час. Очевидно, приходится работать сверх нормативного времени, но как говорят хранцузы, такова селяви.

Додано: Нед 26 кві, 2026 03:04 можно и так только когда все таки выселят что будет в следующий раз при попытки аренды квартиры?ну мы же говорим про нормального человека)

можно и так только когда все таки выселят что будет в следующий раз при попытки аренды квартиры?

ну мы же говорим про нормального человека) можно и так только когда все таки выселят что будет в следующий раз при попытки аренды квартиры?ну мы же говорим про нормального человека)



Зависит от лендлорда.

Есть такие, что не пытаются копать историю.

Обычно это частные лендлорды.

Если это менеджмент, то скриннинг такой, что чуть-ли не анализы берут.

Я арендовал и у частных лиц и у компаний.

Так что это по своему опыту.

Выселение по решению суда - процедура называется эвикшн.

Если это происходит, то это идет в паблик рекордз.

И это будет видеть любой желающий.

Шопаделать, иногда люди вынуждены идти на такое.

Зависит от лендлорда.Есть такие, что не пытаются копать историю.Обычно это частные лендлорды.Если это менеджмент, то скриннинг такой, что чуть-ли не анализы берут.Я арендовал и у частных лиц и у компаний.Так что это по своему опыту.Выселение по решению суда - процедура называется эвикшн.Если это происходит, то это идет в паблик рекордз.И это будет видеть любой желающий.Шопаделать, иногда люди вынуждены идти на такое.И в демштатах суды часто становятся на сторону арендаторов, особенно если у них дети, если они относятся к каким-либо меньшинствам или если тяжкие жизненные обстоятельства. Собственно, во время ковида многие не платили и лендлорды теряли сдаваемое жилье, есди оно было в мортгидже. Потому как банки-то свое всегда заберут.

Додано: Нед 26 кві, 2026 03:11

Это то, что я пытаюсь донести публике уже сколько лет.

В США невыгодно владеть своей недвигой.

В НЙ реально из-за роста цен на комуналь и страховки вырос мейнтаненс.

А из-за регулейшнс аренда не может так быстро расти в 90% жилового фонда.

В результате сложилась ситуация, когда собственники квартир платят сопоставимые суммы с теми, кто такие-же квартиры снимает.

Только если комуналь и дальше будет дорожать, то мейнтаненс обгонит аренду.

Поэтому очень трудно сейчас продать квартиру в НЙ.

Дома тоже дороже становится содержать - страховки растут от десятков процентов в год до раз в некоторых локациях.

Энергоносители растут, стройматериалы очень растут, услуги сильно дорожают из-за роста себестоимости.

И владение домом становится все дороже и дороже.

Теперь для сравнения.

Следующие 2 года я буду платить на 80 долларов в месяц больше.

Фсе. Больше лендлорд не имеет права мне поднять рент.

Кроме рента я плачу за ЭЭ и газ. Это 150-200 долларов в месяц.

Некоторые экономят и у них чуть меньше, как по мне это того не стоит.

Отопление, вода и все коммунальные расходы включены в аренду.

Поэтому я и говорю, что аренда по месячным расходам сопоставима с месячным мейнтаненсом "ЗА СВОЕ".

И синдром гнездования уходит в прошлое.

Люди понимают, что могут эти самые 200К не платить на покупку квартиры, а засунуть на стокмаркет, который минимум им даст 10% в первый-же год, которые покроют почти год аренды. Если они не будут их вытаскивать, то на второй год это уже будет 11% от начальной суммы, на третий год12+% по сценарию сложного процента и тд. И это консервативный сценарий.

В США НЕ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ НЕДВИГУ.

И это сценарий, когда покупаешь за свои вс аренда.

Если покупать в мортгидж, то математика еше печальней.



Есть стоимость покупки и есть стоимость владения.

Из Украины не видят стоимость владения и не хотят видеть.

ТО же самое касается машин.

В НЙ средняя страховка на машину около 3 тысяч в год.

Но еще обслуживание, парковки, штрафы (без них никак), толлы, паркинг, бенз и тд.

Один мой коллега купил бушный Джип Гранд Чероки за 9куе.

Но выяснилось, что он по законам НЙ считается новым водителем, тк как только получил права после приезда в страну. И месячная страховка у него была 540 долларов. 540 долларов в месяц только страховка за БУ машину.



К счастью, Нью-Йорк - это далеко не вся Америка.

В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.

И даже в разных районах одного городишка...



Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и Херсон

В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.И даже в разных районах одного городишка...Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и ХерсонА про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает...

Ой, только не надо про Детройт.

В Детройте еще после кризиса 2008 года есть сотни конфискованных банками и непроданных домов.

Правда, почти все они уже непригодны для проживания.

Все таки дендрофекальные технологии требуют постоянного вливания денег и внимания.

Крыша, самое уязвимое место, начинает требовать ремонта уже через 6-8 лет, а замены кровли 10-15 лет.

Ой, только не надо про Детройт.В Детройте еще после кризиса 2008 года есть сотни конфискованных банками и непроданных домов.Правда, почти все они уже непригодны для проживания.Все таки дендрофекальные технологии требуют постоянного вливания денег и внимания.Крыша, самое уязвимое место, начинает требовать ремонта уже через 6-8 лет, а замены кровли 10-15 лет.Достаточно появиться существенной течи, чтобы начал обваливаться шитрок, гнить деревянный каркас и процесс стал необратимым.

Додано: Нед 26 кві, 2026 04:01

И даже в разных районах одного городишка...



Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и Херсон

В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.И даже в разных районах одного городишка...Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и ХерсонА про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает...



Тоже думал написать. Коля жил в Америке только в Нью Йорке.

Так как он описывает действительно невыгодно покупать жилье.

Но остальная Америка ето не Нью Йорк.

То же и в Германии. В некоторых городах и землях дома стартуют от 500 тыс.у.е.

В других можна найти за 50 тыс.

Тоже думал написать. Коля жил в Америке только в Нью Йорке.Так как он описывает действительно невыгодно покупать жилье.Но остальная Америка ето не Нью Йорк.То же и в Германии. В некоторых городах и землях дома стартуют от 500 тыс.у.е.В других можна найти за 50 тыс.Самое главное, как тут уже писали, и в Берлине медсетра будет получать 2500 евро так и в условном Франкфурте на Одере на границей с Польшей те же 2500.



Жить-то я не жил за пределами НЙ, но это не значит, что не изучал возможности.

Были варианты переезда в НДж, Вашингтон стейт и Флориду.

Во Флориде можно купить дешевые дома, но в депрессивных местах или квартиры за 100 куе, но там опять таки расклады с расходами.

А еще там где низкая стоимость недвиги, там и низкие зарплаты.

К примеру, даже не то, что во Флориде, а в Майами, самом крупном городе Флориды, зарплата в 22 доллара в час очень даже считается приличной.

В НЙ это "обняться и заплакать".

НДж хорошо зарабатывает практически только в НЙ, то есть, это фактически спальные районы НЙка.

Те, кто и живет и работает в НДж, в большинстве своем довольствуются скромными зп.

В Вашингтон стейт очень неплохо зарабатывают айтишники техногигантов и таких корпораций как Боинг. И под их доходы "танцуют" все рынки. Но остальное население зарабатывает намного меньше и им довольно несладко. К примеру та медсестра, которую я знаю много лет и которая работала в том самом Меймонидис, у нее есть опыт, она не начинающая (кроме того, там у медсестер своя иерархия, в зависимости от сданных тество и сертификатов) так вот, работая в НЙ сейчас, она бы имела в районе 150+ куе в год, в Вашингтон стейт она зарабатывала 42 доллара в час (порядка 85 к в год).

А любимые акуртом Северная и Южная Кэролайны вообще имеют среднюю зп в 33 К в год. Неудивительно что там сверхдешевая недвига. Там работы особо нет, а та что есть очень низко оплачивается. Очень характерны были похождения героини канала Залюбило-радио, Нины, когда она пыталась удержаться в Шарлотт пока занималась разборками со своей компанией, которая ее кинула. У Нины есть проверенный рецепт в других местах. Во времена безработия иди работать официанткой.

Официантам в США принято давать 15-20% чаевых, это собственно и есть их заработок. Зачастую официантам платится 2-3 доллара в час (что меньше минимальной зп и только для официантов такое разрешено), но официанты (не путать с бас-боями) считаются "белой кастой" и очень хорошо зарабатывающими.

В хорошем месте официант может спокойно иметь 1К+ за смену. Скажем, я пригласил компанию в ресторан в НДж, чек был что-то около 400 долларов. Официант получил 80 долларов чаевых. И наш столик был не единственным у него.

Недавно сходили в кафе, поели пиццу, френч-фрайз (картошка фри), кофе и пахлава. Официантка приняла заказ, принесла его, пару раз подходила интересоваться или все в порядке и потом чек принесла, забирала посуду другая работница (бас-бой или получается бас-герл). У официантки было еще 5 или 6 столиков. Мы там были около часа и оставили ей 30 долларов типами.

Для чего я это написал?

А к тому, что в Шарлотт, оказалось, что все эти заведения работают по принципу самообслуживания! Там нет официантов! Потому что народ мало зарабатывает и не готов платить за работу официанта плюс 20% от суммы заказа.

Но зато там можно новый дом купить за смешные 250 куе в пригороде Шарлотт. Кстати, "наши украинцы" строят. Фигня, что строят без бейсмента и муруют в бетонную подушку (ах, да, ленточный фундамент тоже не делают, заливают тонкий слой бетона и на нем мастырят дендрофекальную халабуду)все коммуникации, когда труба начинает течь, надо срывать полы и долбать бетон, чтобы добраться до ремонтируемого участка. Но "пипл хавает", особенно "наши украинцы".

Надо-же хоть In the middle of nowhere (американское выражение, что-то типа "У черта на куличках") но иметь "СВОЕ". Ездить по несколько часов в день на работу за копеечную по американским меркам зп. Но это-же так красиво выглядит - американская мечта в действии.

А есть локации, где вообще нет НИКАКОЙ работы кроме той, что дает штат - полиция, учитель, пожарный...хотя есть много мест, где пожарные - волонтеры, им ничего не платят, водитель мусорного трака. Фсе. Но зато там за 35К можно старый дом купить. И там таких домов как грязи.

Только за эти дома еще и надо платить таксы и надо их содержать, что, повторюсь, в США недешево, особенно когда нет нормальной работы.

Поэтому-то за работой и высокими относительно большинства локаций остальной Америки зарплатами и еду в НЙ. Еще СФ, ЛА, Бостон, Даллас, в некоторой мере Остин. Что-то может забыл. Естественно есть и серединные локации, типа Денвера, ну Маями. В Филадельфии - печаль, меня туда звали....на зп 23 доллара в час (типа круто).

А еще есть такой показатель качества жизни в локации - инфраструктура. И НЙ делает всю остальную Америку на раз-два в этом смысле. При всех недостатках НЙ-ка, все таки, это самый оптимальный город для проживания. Особенно ньюкамеру. Особенно ньюкамеру, которому надо зарабатывать.

Жить-то я не жил за пределами НЙ, но это не значит, что не изучал возможности.Были варианты переезда в НДж, Вашингтон стейт и Флориду.Во Флориде можно купить дешевые дома, но в депрессивных местах или квартиры за 100 куе, но там опять таки расклады с расходами.А еще там где низкая стоимость недвиги, там и низкие зарплаты.К примеру, даже не то, что во Флориде, а в Майами, самом крупном городе Флориды, зарплата в 22 доллара в час очень даже считается приличной.В НЙ это "обняться и заплакать".НДж хорошо зарабатывает практически только в НЙ, то есть, это фактически спальные районы НЙка.Те, кто и живет и работает в НДж, в большинстве своем довольствуются скромными зп.В Вашингтон стейт очень неплохо зарабатывают айтишники техногигантов и таких корпораций как Боинг. И под их доходы "танцуют" все рынки. Но остальное население зарабатывает намного меньше и им довольно несладко. К примеру та медсестра, которую я знаю много лет и которая работала в том самом Меймонидис, у нее есть опыт, она не начинающая (кроме того, там у медсестер своя иерархия, в зависимости от сданных тество и сертификатов) так вот, работая в НЙ сейчас, она бы имела в районе 150+ куе в год, в Вашингтон стейт она зарабатывала 42 доллара в час (порядка 85 к в год).А любимые акуртом Северная и Южная Кэролайны вообще имеют среднюю зп в 33 К в год. Неудивительно что там сверхдешевая недвига. Там работы особо нет, а та что есть очень низко оплачивается. Очень характерны были похождения героини канала Залюбило-радио, Нины, когда она пыталась удержаться в Шарлотт пока занималась разборками со своей компанией, которая ее кинула. У Нины есть проверенный рецепт в других местах. Во времена безработия иди работать официанткой.Официантам в США принято давать 15-20% чаевых, это собственно и есть их заработок. Зачастую официантам платится 2-3 доллара в час (что меньше минимальной зп и только для официантов такое разрешено), но официанты (не путать с бас-боями) считаются "белой кастой" и очень хорошо зарабатывающими.В хорошем месте официант может спокойно иметь 1К+ за смену. Скажем, я пригласил компанию в ресторан в НДж, чек был что-то около 400 долларов. Официант получил 80 долларов чаевых. И на

