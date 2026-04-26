|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 кві, 2026 19:04
Сибарит написав: rjkz написав:
Фигня, что строят без бейсмента и муруют в бетонную подушку (ах, да, ленточный фундамент тоже не делают, заливают тонкий слой бетона и на нем мастырят дендрофекальную халабуду)все коммуникации, когда труба начинает течь, надо срывать полы и долбать бетон, чтобы добраться до ремонтируемого участка.
Назвать эту подушку плитным фундаментом Вам не позволяет толщина или неправильная проходка коммуникаций?
Толщина.
Это назвать фундаментом можно весьма условно.
Зачастую это вообще не армируется, хотя нагрузка для такого рода конструкций даже от собственного веса уже требует армирования.
Буквально в первые же годы появляются трещины, потом они раскрываются сильней, потом начинают разъезжаться бимы, идут трещины по стенам и дом уже даже сложно признать пригодным к проживанию.
Про проводку коммуникаций....главное чтобы они соответствовали местным кодам.
А они довольно либеральные
Вот Вам видео, но я этот вопрос знаю не только по Ютубам, как некоторые турЫсты тут надувают щеки.
Я работаю в сфере эксплуатации недивижимости.
И не то, что дома, а многоквартирные билдинги, причем как с квартирами по 200к так и с 1лям+, которые имеют ужасающие конструктивные проблемы и которые устранить невозможно, можно только лечить симптомы.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18445
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8892 раз.
- Подякували: 5639 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: Нед 26 кві, 2026 19:14
rjkz написав:
И не то, что дома, а многоквартирные билдинги, причем как с квартирами по 200к так и с 1лям+, которые имеют ужасающие конструктивные проблемы и которые устранить невозможно,
можно только лечить симптомы.
Трамп - омериканский Войцеховский наоборот?
...УКО строил технологически в принципе нормально, только самострои в т.ч. с проблемами подключения к коммуникациям...а там Я так понимаю проблемы зеркально противоположные)))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14419
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 939 раз.
- Подякували: 1466 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 26 кві, 2026 20:06
rjkz написав:
Про проводку коммуникаций....главное чтобы они соответствовали местным кодам.
А они довольно либеральные
Вот Вам видео,
В видео он вроде сертифицированный риэлтор,а принимает на себя функции технадзора,причем приходящего на стройку пару раз как бы составить акт на скрытые работы и собирается оценивать инженерные коммуникации после введения дома в эксплуатацию не говоря о том,что не смотрит проект хотя он может быть и типовой.
Говорит о дешевизне заложенных материалов и инженерных систем,но ведь они должны соответствовать проекту где и учитывается продолжительность жксплуатации,а не только code of rules.
Неужели там все так запущено,да и год гарантии это совсем немного для такого товара как дом.
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4979
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 849 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 кві, 2026 20:12
Прохожий написав:
...УКО строил технологически в принципе нормально, только самострои в т.ч. с проблемами подключения
В каком смысле технологически нормально,обрушения несущих конструкций не произошло?
Так и в США дом с трещинами может стоять достаточно долго.
Там ведь и так,по-моему, из-за жучков утеплитель стен в деревянном каркасе раз в 10 лет меняют.
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4979
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 849 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 кві, 2026 21:17
Сибарит написав: akurt написав:
та хоч голим бігати з бокалом вина…
С этим могут быть проблемы. В одном из штатов США, не помню, в каком, есть закон, запрещающий мыться голым в ванне.
Да и вино на бегу разольётся 😁
в прогресивному США прийнято приймати душ, а уванна - це архаїчна еуропейщизна
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42841
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1638 раз.
- Подякували: 2883 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Нед 26 кві, 2026 21:21
Water написав: Vadim_ написав:
Наразі у нашій громаді налог на дом/участок шо-то около 500 гривен в год.
Спитав знайому у США, сказала шо не всі власники будинків мають у власності землю, є ділянки з орендною платою землі біля штуки баксів на місяць. Шо це за ділянки не питав. Вроді вона на пенсії збирається продать задорого будинок і купить задешево у Флориді. Чому саме у Флориді не питав.
1. Есть в США и Канаде такое понятие как трейлерный парк - жилой район или специально отведенная территория для постоянного или временного размещения передвижных домов, автодомов и жилых прицепов.
За стоянку, электричество, водоснабжение, канализацию платят от 700 долл. в месяц и выше.
Мобильный дом - первый этап после коробки из-под холодильника
2. Во Флориде тепло. Флорида входит в число штатов с самым высоким количеством трейлерных парков, их количество исчисляется тысячами, предлагая как доступное жилье, так и пенсионные сообщества.
-
LEXX
-
-
- Повідомлень: 336
- З нами з: 11.03.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adeges
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|