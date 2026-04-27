По тій дорозі я не їздив, але там ти комбайн спокійно обгониш.
Засади бувають у населених пунктах з обмеженнями 50-30, трішки гірше покриття.
Гугл показав там ще десь ремонт.
Зазвичай на такій дорозі я тошню 90 км/год і чекаю місцевого Гонзалєса, як тільки такий з`явився, додаю швидкості і тримаю його на якійсь відстані, шоб тримать його в полі зору. Бо бувають випадки коли штрахєрили усіх порушників.
Але якщо цей Шумахєр пре на такій дорозі швидше ніж 120 км/год, то хай їде далі, я почекаю іншого.
Гугл вміє маршрут провести з урахуванням корок, але краще глянуть шо він там пропонує, можеш погодитись, або ні, бо були випадки у вигляді грунтових доріг, або спробуй відключить грунтовки.