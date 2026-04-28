Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 23:00

  Hotab написав:Хвилюють можливі нежданчики на таких дорогах, який-небудь комбайн, за яким тягнуться всі півгодини . Гугл такого не може передбачити .

По тій дорозі я не їздив, але там ти комбайн спокійно обгониш.
Засади бувають у населених пунктах з обмеженнями 50-30, трішки гірше покриття.
Гугл показав там ще десь ремонт.
Зазвичай на такій дорозі я тошню 90 км/год і чекаю місцевого Гонзалєса, як тільки такий з`явився, додаю швидкості і тримаю його на якійсь відстані, шоб тримать його в полі зору. Бо бувають випадки коли штрахєрили усіх порушників.
Але якщо цей Шумахєр пре на такій дорозі швидше ніж 120 км/год, то хай їде далі, я почекаю іншого.
Гугл вміє маршрут провести з урахуванням корок, але краще глянуть шо він там пропонує, можеш погодитись, або ні, бо були випадки у вигляді грунтових доріг, або спробуй відключить грунтовки.
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 23:36

Water
Ну тут весь маршрут асфальт.
Місцевих «спонсорів» я теж використовую. І теж до розумного ліміту швидкості, щоб перевищення було не більше 20 від дозволеного. Воно то теж штраф, але хоч не гігантський, та без вилучень ліцензії.

Найбільш клопітке в такій ситуації те, що коли в авто ти сам, то нікому спокійно, не відволікаючись пробивати кращі варіанти . Самому не реально на ходу. А зупинки щоб проаналізувати сильно крадуть час . Тому доводиться максимально прораховувати ДО виїзду, додавати обовʼязкові поворотні точки , щоб Гугл вів як сам задумав.
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 05:40

  Hotab написав:Питання до туристо-емігрантів.
Хтось їздив по оцьому південно-східному «обрізу» , замість триматися виключно автобану?
Зображення

Відстань 205 vs 140 км
Різниця по часу 7 хв
Гугл і Вейз по дефолту веде по автобану, бо це ж швидше .
Мені не сподобалось минулого літа, коли я перед Будапештом вперся в тягнучку (через ремонт дороги і зникнення пари смуг) і я там втратив 30-45 хвилин, та ще і зовсім не зберіг фізичні ресурси для подальшої дороги (одна з основних переваг автобану перед дорогами з містами /селами) .
По грошам теж невеликий плюс якщо зрізати :
На автобані 200 км зʼїсть 16 літрів
Скорочений маршрут 7-8 літрів.


Хвилюють можливі нежданчики на таких дорогах, який-небудь комбайн, за яким тягнуться всі півгодини . Гугл такого не може передбачити .

По Румунії їдеш не по автобану, десь годин за 6 400 км долаються, тим більше те щр навігатор малює, завжди швидше можна проїхати.
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 06:23

Bolt мені Румунія не підходить. Бо старт з а/п Ржешов (RZE) . Та і фініш не Албанія, щоб обирати зовсім південний маршрут .
Щодо правдивості прорахунку навігатора, то бувають помилки в обидві сторони, і суттєві. В Україні по відомим мені дорогам я завжди їхав швидше його обрахунків (Чернігів — Херсон). Але в Європі ні.
Грок каже що так не буде як на моєму скріні. Особливо влітку в світлий час доби. Сільгосптехніка зробить свою справу.
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 07:34

Кіосакі: бідний тато

  M-Audio написав:
  Vadim_ написав:Коля,

Извиняюсь , но так и не услышал мнение/ответ в чём преимущество потраченных баксов на аренду а не покупку своего?платить до смерти , чем?
Чем будут платить за аренду когда нету работы или возраст ?

Даже странно, что после всех объяснений опять нужно дополнительно объяснять.
Неужели до сих пор не очевидно, что
а) из потраченных баксов на покупку своего (если в ипотеку) в "своё" превращается процентов 20 в первые 10-15 лет, а остальное - та же аренда, только получатель денег отличается;
б) оно "своё" только в части ответственности за якобы "свою" собственность, а прав иногда даже меньше, чем в аренде;
в) на старости лет лучше иметь капитал для оплаты аренды, чем ветшающий и требующий постоянной заботы домик. Капитал будет приносить доход даже на старости лет, а домик будет только тянуть расходы.

Класика. Кіосакі: бідний тато
  Hotab написав:Bolt мені Румунія не підходить. Бо старт з а/п Ржешов (RZE) . Та і фініш не Албанія, щоб обирати зовсім південний маршрут .
Щодо правдивості прорахунку навігатора, то бувають помилки в обидві сторони, і суттєві. В Україні по відомим мені дорогам я завжди їхав швидше його обрахунків (Чернігів — Херсон). Але в Європі ні.
Грок каже що так не буде як на моєму скріні. Особливо влітку в світлий час доби. Сільгосптехніка зробить свою справу.

Ну я в Албанію тричі через Жешув, Барвінек їздив, щоб то сране Закарпаття обїхджати, з їх сумнозвісним Хустстким ТЦК. Гак 200 км получався.
