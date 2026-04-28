Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 22 кві, 2026 21:17
Пс. Ще спробував зимою Інжур. Там 10% у гривні, але говорять завдяки капіталізації вийде 10% у доларі. Побачимо
Додано: П'ят 24 кві, 2026 13:08
Золото показало себе як спекулятивний інструмент
Як біткоїн, як фючерс якийсь ,прости господи
Під кожний тип кризи потрібен свій балансуючий інструмент
Зараз добре показали себе нафтові фонди vde у моєму випадку
Коли все падає він росте
Сash IBKR тримаю в chf
Кто що думає про програму підвищення дохідності SYEP?
Додано: П'ят 24 кві, 2026 15:08
The_Rebel
Де у вас долар? ))
Я трансферомго ібкр поповнюю євро і доларом нема проблем
Тільки євро вигідніше
Додано: П'ят 24 кві, 2026 16:24
Так, нафта виявилася хорошим стабілізатором. Я купив Ексон по 114 зимою, а вже в кінці березня вона була по 171. Зараз суттєво впала вже та все рівно у великому плюсі. Але і портфель стабілізувався після трампівських гірок. Жалію, що мало взяв тоді.
Щодо SYEP, там вигідно якщо у портфелі багато рідкісних та не дуже ліквідних акцій, яких не вистачає у ІБКР для шортистів. І наскільки я розумію, не можна віддавати лише окремі акції портфелю під позики, треба всі. Тож для мене це не дуже вигідно, тим більше я попросив жпт прорахувати приблизний дохід по моєму портфелю, то вийшло 0,5-0,75% річних, як для мене гра не варта свічок.
Додано: П'ят 24 кві, 2026 16:28
Долар - це той, що повернувся із ОВДП. Частково ще на рахунках в банках (Моно, Сенс), частково вже нал. Так, буду відкривати ТрансферГо, надіявся Револют отримає ліцензію чи щось таке і залишиться
Додано: П'ят 24 кві, 2026 16:37
Ну мені по ADIV SYEP обіцяє різке зростання %
Подивимось
Додано: Суб 25 кві, 2026 09:41
Навзаєм.
Лише ми (люди з відкладеним споживанням), турбуємось про Землю, але нас так мало...
Решта пускає з димом не лише свій можливий 1млн$, але й узагалі все підряд...
> - як завжди цікаво, хоч і як завжди простині))
зіс іс а вей...
> Щось гілки про акції не дуже в пошані на форумі. Після закриття Революту не закидував на ІБКР. Говорять, ТрансферГо зараз найвигідніший, але лише в Євро( А у мене долар
Безумовний лідер вигоди -- Райф. 0% з картки на картку.
Геномка поки безплатна (лише 1€ за 5000 на вихід), а потім буде 20€ абонки, =0.2% на 10тис.
І моно через ТГ 0.2% по суботах. Майже по всіх. Цю вони вирішили пропустити. Чомусь. Може кінець місяця? Нічо, нічо, я почекаю...
Ще заманювали низькими комісіями за перекази типу "гугл.пей", почав навіть вносити картку, але спитало адресу -- і перехотілось... Вона ж не зійдеться з адресою реєстрації ТГ.
> По Темі гілки - диверсифікація бетон, фонда та ОВДП. В метали не встиг влізти, завжди відчувалось дорого, а воно все росло і росло. З крипти вийшов повністю, хоча ніколи там більше 10% і не було. У кого ще щось є? Або у що можна вкласти в Україні/ з України?
Бетон у якій країні?
В Україні якось непевно все...
> Поки найкращий перфоманс у мене у акцій - всього (ріст вартості плюс діви) дало 18.6% за неповний 2025, за цей вже десь 6%. Приблизно іду ногу з СП500, тож це саме можна було заробити вкладаючи просто в ірландські ETF, але це в мене був перший рік на ІБКР, тож вирішив експерементувати.
Це ріст у $?
Бо у єврах еспішка за минул.рік майже не росла. Якщо не рахувати вже аж від торішньої ями.
А от світ ріс...
Тому й купував недавно сп, подумавши, що таки ж її черга рости.
> Також подав декларацію пару днів тому. Прийняли, але ще будуть запити на файли з ІБКР, як я зрозумів з Гука (також його дивлюся). По його рекомендації продав усі збиткові акції до 31 грудня, а в новому році відкупив. Тож податки вийшли не дуже великі.
Мав трохи часу і таки доробив деклар. І одразу відчув явну інвестицію в себе, ще й безплатну.
Не повірив словам сайту
Вимикав інет перш ніж добавати файли. То воно спочатку поскаржилось на нестачу курсів валют. А потім дало лише pdf. А xml не дало. То й не треба. Мені майже нема чого вносити.
Але здивувало, що на екрані воно записало % ibkr в п 10.13. А мало би в 10.10...
Ще вразило, що податкова вважає прибутком погашення-продажі овдп. Дич якась... Добре хоч для іноземн.інвестицій бере різницю купівлі-продажу.
> П.с. В принципі, на самій біржі можна робити диверсифікацію. Я випадково купив для проби Ексон мобіл трошки раніше СВО Трампа, то коли все падало у березні, воно хоч трохи компенсувало
І все-таки вражає, що вуглеводні ще на щось у світі суттєво впливають. Коли вже є і купа електромашин, і казкові проекти Маска зробити акум на всю Австралію.
Успіхів їм.
Не розумію як можливо у воюючій країні, з проблемами на фронті й мобілізації, і мати 10%, проти середньорічних 9.17% СП500 за останні 40 років...
Але цікаво якщо все вийде.
Десь під час реєстрації проскакувала інфо, що це зменшує гарантії на вклад. Зараз читаю:
так і є:
.
не бачу в ТГ взагалі можливості переказати $
на рахунок.
німецький.
воно само скидає в єдиний варіант "на картку", це вже не підходе, а переслати доляри ніби пропонує лише з України, і десь аж за 6%...
як так вийде?
Додано: Пон 27 кві, 2026 11:58
Bobua
> Лише ми (люди з відкладеним споживанням), турбуємось про Землю, але нас так мало...
Ага, але тут головне не перегнути палицю, бо кожен долар дорожчий сьогодні не лише з точки зору інфляції, але і з точки зору людського життя. Тож це ще й філософське питання. Умовно кажучи, у 20 років 50 тис.$ краще відчувається ніж 1 млн.$ у 70 років) Адже можна дозволити собі подорожі, машину, з дівчатами легше з грошима) А в 70 років вже людині багато не треба, тож або продовжують просто далі збирати по інерції (Як Баффет), або дістанеться родичам. Тож все ж таки треба для себе визначити точку, де почати витрачати навіть у шкоду майбутнім складним відсоткам.
>Безумовний лідер вигоди -- Райф. 0% з картки на картку.
Якщо можна детальніше, ніколи не знав що Райф пропускає за кордон платежі
>Бетон у якій країні?
В Україні якось непевно все...
Закарпаття (поки будується стабільними темпами) та Угорщина (периферія)
>Це ріст у $?
Бо у єврах еспішка за минул.рік майже не росла. Якщо не рахувати вже аж від торішньої ями.
А от світ ріс...
Тому й купував недавно сп, подумавши, що таки ж її черга рости.
Так, було все в $. На вихідних вперше поповнив через ТрГо у Євро (поміняв дол. у Моно). Тож я так розумію за Євро краще купувати європейські акції, якраз їх у мене і не було для диверсифікації. Торік основний приріст дала Нвідіа, вчасно зайшов і вчасно вийшов, отримав по ній десь 70%. Без цієї угоди портфель може дав би максимум 6-8% у дол. Маю на увазі відкриті угоди, закриті та діви. Але Нвідіу вже встиг відкупити у цьому році по 80.
>І все-таки вражає, що вуглеводні ще на щось у світі суттєво впливають. Коли вже є і купа електромашин, і казкові проекти Маска зробити акум на всю Австралію.
Більше того, споживання навіть росте доисть швидкими темпами (до 9% в рік) і стабілізується можливо лише в 30-х чи 40-х рр. Адже там крім енергії, ще й нафтохімія, авіація ітп
>Успіхів їм.
Не розумію як можливо у воюючій країні, з проблемами на фронті й мобілізації, і мати 10%, проти середньорічних 9.17% СП500 за останні 40 років...
Але цікаво якщо все вийде.
От я цього також боюся, мені здається вони просто прикриваються "дохідністю в доларах", доки курс більш-менш стабільний. А якщо курс раптово впаде у 2 рази, то фіг вони переоцінять так активи. Тому дивлюся на ситуацією з допомогою ЄС, на цей рік і половину наступного її ніби вистачає, а потім треба буде кудись перейти з Інжуру
Додано: Пон 27 кві, 2026 12:34
Додано: Вів 28 кві, 2026 09:26
От про Штати кажуть, що у них ніби аж 2/3 людей без заощаджень, живе від зарплати до зарплати, і тривожні через це. Що навіть лікарі з великими доходами почуваються бідними, коли все витрачено...
Хоч і не знаю як їм це вдається...
От порівняння ІФ та Х'юстона.
Зарплати у них разів в 11 вищі, молоко -- дешевше(!), житло -- всього лише у 2.5 рази дорожче:
А чи є життя у осіб, що працюють щодня, тратять все в нуль, і чекають пенсії "аби нарешті відпочити"? І потім всім кажуть "а як жити на таку маленьку..."
У них справді було якесь життя?
Чи може таки краще тратити менше і працювати на F.I.R.E.?
Та ще в минулому році почалась та акція.
Мала бути ніби до кінця грудня, але триває і триває.
Картка звичайна. ,instant. Не кред., як інет пише.
Ще у райфі доляри на єври міняють напряму (з карток) навіть вигідніше за деякі дикі обмінки, але 400тис небажано перевищувати.
Навіть після того як безкарно бомбанули амер.фабрику в Мукачевому?
Та будь-які у світі можна купити. Це якщо через etf-ки.
А якщо окремих компаній, то, мабуть таки лише європейські.
Ще от не думав, чи можна купувати окремі.
Хоча у Сенсі ж продавали на вибір ~30 компаній. Навіть за гривні. Втім, вже 4 роки у покупців нема прав, здається, щось з тим зробити. Лише дивитись можуть...
|