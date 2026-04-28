Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 кві, 2026 17:51
Це правильні слова:
Bolt написав:
Або якщо вже запустив маршрут то з нього не виходити.
Але реально буває, що повернув не там або випадково вийшов з режиму.
В наші часи інтернет можна знайти будь-де.
Можна зайти в готель по дорозі та попросити на рецепції підʼєднати.
Можна зайти на будь-яку станцію СТО (я так робив в Сербії).
В Румунії безкоштовний інтернет практично на всіх АЗС.
В Болгарії безкоштовний інтернет на АЗС від “ОМV” (біло-зеленого кольору).
Додано: Вів 28 кві, 2026 18:20
Я тоді в Сату-Маре заїхав в ТЦ і, перезапустив від їхнього Вайфаю.Аое Нафіга такі оффлайн карты тоді? ! Та зрештою всю дорогу, я напам"ять знаю, там тільки один геморний кусок по сербським іпеням від Вршаца до Смедерева. Ще майже вночі, що в один бік, що в інший проїжджажться.
Додано: Вів 28 кві, 2026 18:32
flyman написав: M-Audio написав: Vadim_ написав:
Коля,
Извиняюсь , но так и не услышал мнение/ответ в чём преимущество потраченных баксов на аренду а не покупку своего?платить до смерти , чем?
Чем будут платить за аренду когда нету работы или возраст ?
Даже странно, что после всех объяснений опять нужно дополнительно объяснять.
Неужели до сих пор не очевидно, что
а) из потраченных баксов на покупку своего (если в ипотеку) в "своё" превращается процентов 20 в первые 10-15 лет, а остальное - та же аренда, только получатель денег отличается;
б) оно "своё" только в части ответственности за якобы "свою" собственность, а прав иногда даже меньше, чем в аренде;
в) на старости лет лучше иметь капитал для оплаты аренды, чем ветшающий и требующий постоянной заботы домик. Капитал будет приносить доход даже на старости лет, а домик будет только тянуть расходы.
Класика. Кіосакі: бідний тато
Класика. муха: видклиена ситкивка
Додано: Вів 28 кві, 2026 18:37
Bolt
потім різними іпенями типа Боснії і Герцеговини
Ох, про цю країну моторошні спогади.. Завели мене туди навігатори (теж підкачаними офлайн-картами в Гуглі ) спочатку в Сараєво , а потім треба ж на Тіват. Інет відпав після перетину кордону Хорватія - БіГ, бо остання раптом я дізнався не входить в пакет роумінгу «як вдома» . В Сараєво на АЗС підкачнув карти/затори/ремонти і близько опівночі поліз в гори. Гарно там , нічого не скажеш , але коли мене в дикому місці біля гірської річки зморив сон, промелькнула думка «оце ти заліз.. і ніхто не знає де ти.. не дай бог що».. Поспав під дзюрчання струмочка (на щастя рефлекси уві сні не спрацювали) пару годин і далі до корону з ЧГ
Додано: Вів 28 кві, 2026 19:36
Тоді заїхали з Хорватії, через кілометра 2 від кордон ПП закінчився автобан, спочатку були більш менш дороги, по ім кілометрів 30 така вузька, що треба було з"їжджатмна узбіча щоб с фурою роз" їхати ь, ну чя по дорозі був якись сербський анклав, га в"їзд і ще поліцаї документи перевіряли.
Зараз хочаб Хорватія побудувала міст і можна то все обїжджатм.
