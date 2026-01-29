БЕРЛИН, 27 апреля (Reuters) - Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в понедельник, что иранское руководство унижает Соединенные Штаты и заставляет американских чиновников ездить в Пакистан, а затем уезжать безрезультатно, что стало необычайно резким осуждением конфликта.

Мерц также заявил, что не понимает, какую стратегию выхода США из войны с Ираном он преследует , — комментарии, которые подчеркнули глубокие разногласия между Вашингтоном и его европейскими союзниками по НАТО, которые уже назревали из-за Украины и других вопросов.

«Иранцы, очевидно, очень искусно ведут переговоры, или, скорее, очень искусно избегают переговоров, позволяя американцам приехать в Исламабад, а затем снова уехать без какого-либо результата», — сказал он во время выступления перед студентами в городе Марсберг.

«Иранское руководство, особенно так называемая Революционная гвардия, унижает целую нацию. Поэтому я надеюсь, что этому придет конец как можно скорее», — добавил он, выступая в земле Северный Рейн-Вестфалия.

.........Мерц вновь заявил, что с немцами и европейцами не консультировались перед тем, как США и Израиль начали нападение на Иран 28 февраля, и что он выразил свой скептицизм непосредственно Трампу после этого.

«Если бы я знал, что это будет продолжаться пять или шесть недель и постепенно ухудшаться, я бы сказал ему об этом еще более категорично», — сказал Мерц, сравнивая ситуацию с предыдущими войнами США в Ираке и Афганистане.

...........Мерц заявил, что очевидно, что Ормузский пролив, по меньшей мере, частично заминирован. «Мы, как европейцы, предложили направить немецкие тральщики для разминирования пролива, который, очевидно, частично заминирован», — сказал он.

Он заявил, что конфликт обходится Германии «в огромные деньги, огромные средства налогоплательщиков и значительную экономическую мощь».