Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпачнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 19:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:Нє, нерухомість теж по місцю знаходження нерухомості. По квартирах в різних областях рахують свої податкові


точно, це вже я склинив
kingkongovets
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 21:20

zro
  Faceless написав:
kingkongovets написав:
The_Rebel написав: Проте у мене там різні податкові і кожна нараховує своє. До речі, цікаво, квартири знаходяться також в різних ДПІ. І яка з них потім нарахує податок
податок на землю нараховує ДПІ, на теріторіі якого знаходиться земельна ділянка, а за нерухомість нараховує ДПІ за місцем вашої регістраціі

за землю зазвичай нараховують до кінця квітня
Нє, нерухомість теж по місцю знаходження нерухомості. По квартирах в різних областях рахують свої податкові


Якщо в одній області 119 м і в іншій 119 м, то хто і скільки нараховує?
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 21:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

adeges написав:Якщо в одній області 119 м і в іншій 119 м, то хто і скільки нараховує?

Це реально цікаво.
В кожній області своя ставка.
Рахуватимуть так:
Сумарна площа: 119+119=238
Пільговий метраж здається 60, тобто оподатковуються 238-60=178
В кожній області буде нараховуватися по ставці тієї області помножити на оподатковувану площу помножити на частку площі в цій області серед загальної у власності.
Це зокрема означає, що якщо ви купите щось в одній області, сума податку зросте автоматично у всіх
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 21:35

Вони можуть нарахувати рандомно , але ж можна звернутись і попросити перерахувати як вигідніше самому.
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 22:05

Ну прям рандомно в мене не траплялося. Було що помилково врахувати не ту площу, це так, можна звернутись на перерахунок, правда вони возилися кілька місяців
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 22:38

Faceless

Ну прям рандомно в мене не траплялося.


Я маю на увазі ту задачу з зірочкою, де дві різні області і загальна площа більше норми. Можуть бути обидва варіанти на рахунку , а за платником опція перерахувати як йому краще
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 22:58

Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 22:58

Hotab написав:Faceless

Ну прям рандомно в мене не траплялося.


Я маю на увазі ту задачу з зірочкою, де дві різні області і загальна площа більше норми. Можуть бути обидва варіанти на рахунку , а за платником опція перерахувати як йому краще
якщо у власності більше одного обʼєкта і загальна площа більше ніж пільгові 60 метрів, а обʼєкти розташовані в юрисдикціі різних ДПІ з різними ставками податків ти можеш самостійно обрати до якого саме обʼєкту застосувати пільгу, а за який сплачувати по повній, але робити це краще завчасно, до нарахування, а реєстр, з якого ДПІ отримують дані єдиний для всіх, перерахування потім можливе, але це досить великий гемор та невизначений і досить тривалий час
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2539, 2540, 2541
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25405 17884212
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 кві, 2026 13:35
Vadim_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6971674
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 130005
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

