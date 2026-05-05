Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Коротко: дешеве вино в Південній Європі — це не «диво», а результат поєднання клімату, масштабу і простоти продукту.
Ось що реально впливає:
1. Ідеальні природні умови Франція, Італія, Іспанія мають клімат, де виноград росте майже «сам»: багато сонця, мало дощів у період дозрівання. Менше витрат на хімію, полив, ризики втрат — нижча собівартість.
2. Величезні обсяги Це ключове. Виноградники — тисячі гектарів. Масове виробництво сильно знижує ціну за літр. Навіть «маленькі фермери» часто здають виноград у кооперативи, які роблять дешеве столове вино.
3. Кооперативи У Франції/Італії дуже розвинені винні кооперативи. Сотні фермерів об’єднуються:
* спільне обладнання * спільна переробка * мінімальні витрати на маркетинг У результаті — базове вино дуже дешеве.
4. Простий продукт (без “маркетингу”) Те, що продають «по 2 €», — це:
* молоде вино * без витримки в дубі * без складного брендингу * часто розлив «на місці» або в просту тару
Тобто ти платиш тільки за напій, а не за історію, пляшку і етикетку.
5. Дешевша тара або налив Часто продають:
* в пластикових каністрах * або наливають у свою тару Скляна пляшка + корок + логістика — це може додати 1–2 € до ціни.
6. Низькі податки на вино У багатьох винних країнах ЄС акциз на вино або дуже низький, або нульовий (особливо на тихі вина). Це сильно відрізняється від, наприклад, міцного алкоголю.
7. Прямий продаж Коли купуєш «у дядька в селі»:
* нема посередників * нема супермаркетної націнки Це ще мінус 30–50% до ціни.
⸻
А чи реально 2 € за пляшку?
Так, але важливо розуміти що це за вино:
* це просте столове вино, не рівень Bordeaux AOC * може бути дуже навіть нормальним для щоденного пиття * іноді продається навіть дешевше, якщо брати літрами
У Франції це часто називається vin de table / vin de pays (зараз IGP).
⸻
Чому в Україні/інших країнах дорожче
* менш стабільний клімат * менші обсяги * дорожча логістика * більші податки/регулювання
Коротко: дешеве вино в Південній Європі — це не «диво», а результат поєднання клімату, масштабу і простоти продукту.
Ось що реально впливає:
1. Ідеальні природні умови Франція, Італія, Іспанія мають клімат, де виноград росте майже «сам»: багато сонця, мало дощів у період дозрівання. Менше витрат на хімію, полив, ризики втрат — нижча собівартість.
2. Величезні обсяги Це ключове. Виноградники — тисячі гектарів. Масове виробництво сильно знижує ціну за літр. Навіть «маленькі фермери» часто здають виноград у кооперативи, які роблять дешеве столове вино.
3. Кооперативи У Франції/Італії дуже розвинені винні кооперативи. Сотні фермерів об’єднуються:
* спільне обладнання * спільна переробка * мінімальні витрати на маркетинг У результаті — базове вино дуже дешеве.
4. Простий продукт (без “маркетингу”) Те, що продають «по 2 €», — це:
* молоде вино * без витримки в дубі * без складного брендингу * часто розлив «на місці» або в просту тару
Тобто ти платиш тільки за напій, а не за історію, пляшку і етикетку.
5. Дешевша тара або налив Часто продають:
* в пластикових каністрах * або наливають у свою тару Скляна пляшка + корок + логістика — це може додати 1–2 € до ціни.
6. Низькі податки на вино У багатьох винних країнах ЄС акциз на вино або дуже низький, або нульовий (особливо на тихі вина). Це сильно відрізняється від, наприклад, міцного алкоголю.
7. Прямий продаж Коли купуєш «у дядька в селі»:
* нема посередників * нема супермаркетної націнки Це ще мінус 30–50% до ціни.
⸻
А чи реально 2 € за пляшку?
Так, але важливо розуміти що це за вино:
* це просте столове вино, не рівень Bordeaux AOC * може бути дуже навіть нормальним для щоденного пиття * іноді продається навіть дешевше, якщо брати літрами
У Франції це часто називається vin de table / vin de pays (зараз IGP).
⸻
Чому в Україні/інших країнах дорожче
* менш стабільний клімат * менші обсяги * дорожча логістика * більші податки/регулювання
Наверно, как один из основных факторов стоит добавить отсутствие ограничений, накладываемых всяческими ассоциациями производителей известных марок. Прежде всего, это регулирование сортов винограда. Замечание о неприхотливости, как правило, не относится к сортам винограда, считающимся благородными и используемым для производства марочных вин. С этими сортами бывают серьезные проблемы. Чего стоит только нашествие филлоксеры на Мадейре, случившееся более века тому назад, от которого до сих пор не оправились.
Vadim_ написав:каждому своё(с) у меня 60 литров вина из молдовы
Vadim_ написав:на днях за років 5 купив "яблучний сік" ,це шось не
Вадим, поменше вживайте алкоголю. Тому що він сприяє деградації інтелектуальних властивостей мозку:
"Алкоголь і пам’ять пов’язані безпосередньо, оскільки тривале зловживання спиртним призводить до зниження когнітивних функцій мозку, а здатність запам’ятовувати інформацію є однією з таких функцій. Пам’ять, інтелект, мислення і сприйняття погіршуються через те, що етанол згубно впливає на нейрони. Порушується їх нормальне функціонування, а багато з них просто гинуть. Однак у процесі останніх досліджень вчені з’ясували, що справа не лише в загибелі мозкових нейронів. Найбільш сильного впливу етилового спирту піддається відділ головного мозку, який називається гіпокамп."
Vadim_ написав:каждому своё(с) у меня 60 литров вина из молдовы
Vadim_ написав:на днях за років 5 купив "яблучний сік" ,це шось не
Вадим, поменше вживайте алкоголю. Тому що він сприяє деградації інтелектуальних властивостей мозку:
"Алкоголь і пам’ять пов’язані безпосередньо, оскільки тривале зловживання спиртним призводить до зниження когнітивних функцій мозку, а здатність запам’ятовувати інформацію є однією з таких функцій. Пам’ять, інтелект, мислення і сприйняття погіршуються через те, що етанол згубно впливає на нейрони. Порушується їх нормальне функціонування, а багато з них просто гинуть. Однак у процесі останніх досліджень вчені з’ясували, що справа не лише в загибелі мозкових нейронів. Найбільш сильного впливу етилового спирту піддається відділ головного мозку, який називається гіпокамп."
Vadim_ написав:каждому своё(с) у меня 60 литров вина из молдовы
Vadim_ написав:на днях за років 5 купив "яблучний сік" ,це шось не
Вадим, поменше вживайте алкоголю. Тому що він сприяє деградації інтелектуальних властивостей мозку:
"Алкоголь і пам’ять пов’язані безпосередньо, оскільки тривале зловживання спиртним призводить до зниження когнітивних функцій мозку, а здатність запам’ятовувати інформацію є однією з таких функцій. Пам’ять, інтелект, мислення і сприйняття погіршуються через те, що етанол згубно впливає на нейрони. Порушується їх нормальне функціонування, а багато з них просто гинуть. Однак у процесі останніх досліджень вчені з’ясували, що справа не лише в загибелі мозкових нейронів. Найбільш сильного впливу етилового спирту піддається відділ головного мозку, який називається гіпокамп."