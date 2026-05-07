rjkz написав:НЕ молодое белое сухое вино из Австралии Савиньон-Блан бренда Yellow Tail с кенгуренком на этикетке стоит 5,99 доллара. Легкое, приятное особенно в жаркую погоду белое сухое вино. В НЙ. Его из той Австралии еще привезти надо и заплатить трамповы тарифы на въезде. Французское белое сухое средней ценовой категории - 14 долларов. Очень насыщенный букет и, по правде сказать, несколько тяжеловат. Но вполне для весенней погоды в количестве не более одного бокала. Этого-же производителя самое дорогое вино - кажется около 60 долларов за бутылку мы брали. Устроили пикник поздним июньским вечером на пустынном берегу океана с креветками и суши. Получилось недурственно. Бутылка на двоих легко проскочила. Но в жаркую погоду скорей всего было-бы несколько лишним. Цены указаны без учета такс сейл, на алкоголь примерно 20% в НЙ. Французского производителя сейчас в "тумбочке" нет, на память не помню.
К слову, то грузинское вино что мы обычно брали в Украине, тут один раз попробовали - ...или они его очень неправильно хранили или это подделка или еще что ... - это употреблять нельзя. Не помню точно - или Картули Вази или Теллиани Вэлли. Я их вечно путаю. В Украине брали грузинское только этих двух брендов.
Киндзмараули нравилось , до того как ур одил свой виноград
Любимое вино тов.сталина? Подозреваю, что киндзмараули только этой байкой и обязано. Мне когда-то один человек сказал, что пробовал киндзмараули (еще в советские времена) в Грузии где-то там для привелегированных. И то вино вообще ничего общего с тем, что продается в Украине под этим названием за любые деньги не имеет общего. Нам легче. Мы только по белому сухому. И в весьма ограниченных количествах.
akurt написав:Вино - справа хороша. Обговорення цікаве, але пропоную повернутися до теми гілки. А то дехто міру не знає.
Еміграція, заробітчанство
News from Germany
Нашу люди за кордоном інколи дивують до без тями. То жіночка з Анталії кричить: «Рятуйте! Ось щойно знайшла нареченого із Сомалі - треба терміново одружитися - поки він погоджується - то порадьте, як це зробити якнайшвидше, поки він не прийшов до тями! (А там не все просто: якщо хтось із майбутнього подружжя має інше громадянство, ніж українське, то укласти шлюб в Консульстві неможливо. Треба укладати шлюб в мерії міста/району де проживає хтось із «молодят», а «брачуюшиеся» мешкають в готелі… Та ще й за турецькими законами «молодята» повинні пройти доволі сувору медичну комісію).
То ось прямо з відпочинку на Мальдівах прибула у Париж наша українка - харківʼянка - та голосно вимагає терміново надати їй «Тимчасовий захист» у Франції з проживанням виключно в Парижі. Цікаво, що навіть у Версалі не погоджується. Тільки Париж! «А на меньшее я не согласна!» Ну, наші люди з діаспори крутять пальцем біля скроні, але ж: “О, Paris…” Та ще й весною… https://youtu.be/Rcvh1G_ObAA?is=ZvAATEcYZM-5JY0x
На цьому фоні наші чоловіки - наприклад, в Німеччині, виглядають реально «красенями» та працьовитими. Мені сподобався підхід до життєвих справ пана Максима на прізвище Біда.
Що тут цікавого? По-перше підтверджує, що середня ціна приватної оселі чи квартири в Європі складає 300 000€. Погоджуюсь: у Франції ви можете купити пристойне житло за ціну від 150 000 євро до 450 000€. Як правило, Продавець вимагає сплату «живими» грошима (не готівкою, а на рахунок в банку), без банківсько-кредитних справ. Але наші люди і тут молодці - можуть взяти і в іпотеку.
По-друге, не бояться брати - теоретично - убите повністю житло! Не бояться тому, що - як говорить пан Максим - «рукасті» і не тільки рукасті, тобто не бояться «брати важке у руки та дурне в голову». Ну і взагалі: «Відкривають тому, хто стукає!» Ну ось: при стартовій ціні за нерухомість в 300 000€ кваліфіковано сторгувалися за 230 000 (!) євро. Різниця в 70 000€!!! З тих 230 000€ цілих 215 000 - кредитні гроші, і НЕ БОЯТЬСЯ! Все пораховано!
По-третє, не перша вже нерухомість - і зверніть увагу! - не для себе, коханого, а під оренду майбутніми орендарями! Ну який же українець не любить орендарів!!!!
Про таку схему ми всі знаємо, нею вірно розпорядилися і двоє моїх приятелів: один в Ірландії здає та сплачує свою іпотеку в Бельгії; інший в Австрії - у Відні, та сплачує свою іпотеку за велику квартиру в центрі Відня. «А что, так можно было?» (с) - Можна!
У мене іншій підхід до цієї проблеми. Наприклад, я був у Грузії на дегустації, де нам показували як виготовляють вина за стародавньою технологією Qvevri. Кіндзмараулі може буть виготовлено як за Європейською технологією, так і Qvevri. Так ось це будуть два різних вина, якісь нотки будуть схожі, але різниця буде не на користь ойропи(IMHO, бо я ще той сомельє). Каністри ніхто не відміняв, нам розповідали шо підробка вина в каністрах виключена, бо виноградний сік та спирт коштують дорожче, АЛЕ одного разу я дійсно в Тбілісі зустрічав підробку "Віно домашнєє". Тому брать таке вино не рекомендую. Так само колись в Італії був на дегустації, де мені дуже сподобалось одне червоне вино. Так би здуру в магазині я би його нівжисть не купив, як і наприклад вина ПАР, Чілі, Австралія, Каліхворнія. В Іспанії я не був на дегустації, якісь вина купляв, але рекомендувать нічого не можу.
Біле сухе. Колись, проїжджаючи через Грецію, а чому б не заскочить на дегустацію? Заскочив, зараз є у мене в "загашніках" грецьке біле. Франція, був на дегустації, де дуже сподобалось вино саме тієї виноробні 1897 року народження, причому саме біле, бо дегустували ми в них і червоні вина.
rjkz написав:Ну шо? "Знов за рибу гроши"(с) Дендрофекальные технологии творят чудеса с ценами в Остине, ТХ. Налетай, торопись, покупай...живопИсь. Те-же самые 200К, что и квартирка вблизи Манхеттена.
Подозреваю, что чисто технически, при застройке большим массивом, такую цену можно получить для любой из распространенных технологий. Хоть на видео хорошо заметны приемы, позволяющие визуально увеличить пространство, наличие спальни на первом этаже позволяет назвать этот дом пригодным для жизни. Да и лестница не выглядит экстремально крутой по меркам экономного строительства. С причинами низкой цены нужно внимательно разбираться. Остин не настолько депресивен, чтобы такая цена была регулярной. Хочется искать подвох, о котором не расскажет риелтор
BIGor написав:Мене дуже дивує капіталізм, 35 років після розвалу совка і комунізму сучасний капіталізм прийшов.....до панелек. Генії, цікаво, довго напевно думали?
Тот факт, что первые попытки реализации технологий крупноблочного строительства не дали надлежащего качества, не порочит саму идею. Если блоки соответствуют современным нормам для ограждающих конструкций и обеспечено надлежащее сопряжение, технология вполне имеет право на существование. Более того, сегодняшние тенденции к усложнению конструкций вывели на первый план проблему нарушения технологии и поиска работников надлежащей квалификации. На заводе соблюдения технологии добиться проще. Многие нарушения технологии просто теряют смысл, т.к не приводят к экономии. Контроль также упрощается. Например, мне трудно себе представить, что на заводе кому-то придет в голову уложить пенопласт на ляпухи, а на традиционной стройке это происходит сплошь и рядом.
Возвращение старых технологий на новом уровне - не такая уж и редкость.