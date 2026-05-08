|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 тра, 2026 06:01
Frant написав:
Пан Акурт наїзжає на всіх, хто розумний і пише за суттю.Чому,
пане Акурт???
ШІ з понтами
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4901
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 664 раз.
- Подякували: 538 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 08 тра, 2026 06:45
akurt написав:
Я дуже радий, що саме ви, якого ми знаємо як досвідченого будівельника, зробили такий цікавий аналіз.
Приємно, що ви ретельно проаналізували практично кожен крок, виявили місця, де треба було зробити по-іншому.
Ех, якби так само - та про новобудови в Києві, Дніпрі, Харкові та Львові…
Мені по дорозі додому у Львові зручно було їхати по вулиці «Трускавецька», де будували велетенський і зовні (!) шикарний ЖК. Я весь час дивився на його коробку та стіни - на етапі будівництва - і думав, що щасливі мешканці/власники/інвестори ніколи не дізнаються, з якого лайна це зліплено криворукими… все замаскували зовнішнім оздобленням…
Можливо, Вам буде цікавим такий факт: це жахливий напад на гуртожиток університету в одному обласному центрі. Будівля середини ХХ сторіччя здається повністю зруйнована. Але пройшло в пресі непоміченим також руйнування будинка навпроти (фізику нікуди не дінеш) - там сучасна багатоповерхівка, здається 14 поверхів.
Мені про це написав мій приятель - реальний діючий будівельник і один із найвідоміших на сьогодні в Україні спеціалістів.
Так ось він мені написав такі слова: «Через проспект высотка в стекле. Сэкономили на стройматериалах в свое время. И без свай… С остеклением перемудрили. Сильно сэкономили».
Як по-вашому: «дендрофекальная технология» или нет?
І чи може взагалі це бути в Україні, бо як відомо, «дупорукі» і дебільні будівельники творять криворуке зло для людей тільки за її межами?
Разбираться нужно в каждом конкретном случае. Кроме строений укогруп других откровенных халтурщиков,особенно в области несущих конструкций в Киеве не знаю,да и его спасало то,что нормы несовершенны и при неразрезных схемах ( а других практически нет) спасает перераспределение нагрузок которые видел при реконструкции завода Генератор построенного 60 лет назад на Новоконстантиновской ( это муж Камалии Моххамад Заур тогда вкладывал деньги от проданного в Донецке метзавода в Киевскую недвигу). Когда решили делать паркинг и раскопали столбчатые фундаменты одна колонна в основании стакана оказалась вообще без бетона и уже тогда обратили внимание на просевшее в этом месте перекрытие.
А воровать намного эффективнее и,главное,незаметнее можно на вентфасадах, гидроизоляции и прочих работах.
Что такое " перемудрили с остеклением" не понимаю, они что делали не проекту или без авторского и технадзора?
А сваи это вообще из области фантастики. Там что, можно так нарушить проект или их не было и это его личное мнение о квалификации проектанта?
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4983
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 850 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|