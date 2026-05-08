Если речь о rjkz, то он очень грамотный специалист,особенно в отделке и считать умеет т.к.бизнесом занимался.
Что касается успеха или неудач наших бывших сограждан за пределами Украины,то,конечно, есть такие в медицине,инженерном деле,айти,но только при условии долгого упорного труда и непрерывном обучении.
Что касается бизнеса,особенно строительного,то мне лично это очень сомнительно т.к.в любой стране для входа в него нужны очень серьезные деньги,связи, знание рынка,законов и,конечно,ментальности населения.
Поэтому в Израиле я что-то не заметил наших бывших бизнесменов проявивших себя где-либо,в основном проедают наворованное,пардон,заработанное в стране исхода если не считать русские магазины торгующие продуктами из СНГ,рестораны и пр.
Бывший подельник Ходорковского Невзлин держит 9-й русскоязычный канал для так и не выучивших иврит пенсов где кроме вечернего времени с новостями крутят дерьмовые российские сериалы.
Есть ещё бухарский еврей Л.Леваев торгующий бриллиантами,но живёт он тут давно и у него сейчас проблемы как и гремевшего 15-20 лет назад Гайдамака ,сейчас потухшего.
Конечно,Израиль специфическая страна,но по отзывам моих бывших коллег которые после 22 года оказались в разных странах от Индонезии и Кипра до восточной Европы и Швеции в разных качествах
ситуация везде похожа