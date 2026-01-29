Додано: П'ят 08 тра, 2026 15:04
Banderlog написав:
budivelnik написав:
ППС
Я й зараз пишу
Для України вихід на кордони 1991 року набагато кращий варіант ніж зупинка по сьогоднішній лінії ... бо це просто відтягне наступний акт Війни через пару років.
Тому нам треба зробити все щоб педерація розвалилась бажано на 2-3 частини і це ДОЗВОЛИТЬ нам не втрачаючи життя українців вийти на кордони 1991 року і навіть більше , отримати на цих кордонах СОЮЗНІ для НАС Держави
Белгородську народну республіку
Кубанську народну республіку...
чому не до уралу?
і який чорт це має цей кращий варіант зробити
?
Ненаучною фантастикою увлєкаєтесь? То я вам підкину кращий варіант.
Давайте краще окупуєм росію, цілою, до китаю і самі будем нафту продавати.
Як думаєте для кращого управління столицю в москву треба перенести? Чи в новосибірськ?
А щоб москалі не бунтували назвем це союз славянських держав і мови зробим державні - українську російську і білоруську
Нормальний план?
цей варіант руські зроблять самі - коли будуть ділити московський трон.
відразу видно імперця на відміну від українця. нам не потрібно щось окупувати, нам потрібно, щоб нас залишили в спокої...
Додано: П'ят 08 тра, 2026 15:10
Xenon написав:
️Путін готовий говорити про мир, — Пєсков.
Кремль готовий до переговорів з усіма сторонами, включно з Євросоюзом та Україною.
що тільки не скажеш, щоб відсвяткувати 9 травня...
Додано: П'ят 08 тра, 2026 15:19
Shaman написав: Banderlog написав:
Даж самі помірковані говорять, що план- війна іще на 3 роки.
Пересидіти трампа, новий дасть зброю і тоді як... всмятку.
Чи може тут в патріотів інший план?
задовбали. це ж очевидно - Україна буде змушена воювати, бо влада на Раші не збирається зупинятися. якщо Раша з якоїсь причини зупиниться - війна закіфнчиться вже завтра.
як модна торочити цю маячню "Еліта вибрала роль" та інше - війну без кінця обрала влада на Раші, ми лише захищаємось. й чим довше вони воюють, тим гірше для їх країни - але коли владу на Раші хвилювала доля Раші та її населення...
маячню торочите ви. От давай внятно -який план?
в нас кого хвилює доля населення? Елітка гроші виводить, квартири в європах купляє, ні по них ні по їх родичах ніхто не стріляє.
А бидла й рабів нових завезуть. Он багладешців вже завозять... за 5 6 років від наших не відрізниш, сало будуть їсти аж за вухами лящатиме.
Додано: П'ят 08 тра, 2026 15:24
Banderlog написав:
ЛАД написав:
це ти п Я бачу єдиний варіант - воювати до повної перемоги, ніяких ЛБЗ.
Так что здесь "не те що я казав"?
Тут "кордони 91" виглядає як minimum minimorum, а не як якісь заоблачні вимоги.
ну поміркований ющ пару місяців тому теж заявив шо ніяких кордонів, тіки до москви. Чим тоді він відріняється від корчинського?
Еліта вибрала роль для України - таран. А це самогубство для країни.
Даж самі помірковані говорять, що план- війна іще на 3 роки.
Пересидіти трампа, новий дасть зброю і тоді як... всмятку.
Чи може тут в патріотів інший план?
У нас поміркованих в публичном пространстве не осталось, им давно заткнули рты.
Все помірковані у нас транслюють російські наративи и являются, в лучшем случае, корисними ідіотами или прямо агентами ФСБ.
Додано: П'ят 08 тра, 2026 15:31
Shaman написав: Banderlog написав:
ЛАД написав:
ЛАД написав:
це ти п Я бачу єдиний варіант - воювати до повної перемоги, ніяких ЛБЗ.
Так что здесь "не те що я казав"?
Тут "кордони 91" виглядає як minimum minimorum, а не як якісь заоблачні вимоги.
ну поміркований ющ пару місяців тому теж заявив шо ніяких кордонів, тіки до москви. Чим тоді він відріняється від корчинського?
Еліта вибрала роль для України - таран. А це самогубство для країни.
Даж самі помірковані говорять, що план- війна іще на 3 роки.
Пересидіти трампа, новий дасть зброю і тоді як... всмятку.
Чи може тут в патріотів інший план?
задовбали. це ж очевидно - Україна буде змушена воювати
, бо влада на Раші не збирається зупинятися. якщо Раша з якоїсь причини зупиниться - війна закіфнчиться вже завтра.
Україна це хто?
Можно пофамильно?
Ви це Україна чи ні?
як модна торочити цю маячню "Еліта вибрала роль" та інше - війну без кінця обрала влада на Раші, ми лише захищаємось. й чим довше вони воюють, тим гірше для їх країни - але коли владу на Раші хвилювала доля Раші та її населення...
А особисто вас доля України хвилює?
Чи головне, щоб було гірше Раші?
Чи зі Львова не видно, як гірше стає Україні?
Додано: П'ят 08 тра, 2026 15:36
Shaman написав:
.............
схоже, виводити війська українська влада не буде - бо великі ризики (майже гарантовано) подальший наступ, бо руські просто не вміють домовлятися. й тоді є можливість, що війна ще продовжиться деякий час, поки руські вважають, що є можуть (насправді ні). але ще раз - війна продовжується, через божевільну позицію руських, які чомусь вирішили, що мать право знищити сусідню державу. інших пояснення - невдалі потуги зрадофілів
А якщо не виведуть, то ризиків не буде?
Додано: П'ят 08 тра, 2026 15:57
Banderlog написав:
в нас кого хвилює доля населення?
А що доля населення залежить від того коли і де ми зупинимось?
Якщо ми ЗДАМО сьогодні Крим і ОРДЛО .. а завтра прийдуть румуни й заявлять що бандерлог вже в румунії того він вимагає село під Чернівцями+стілець в обленерго... тоді що також ЗДАВАИМ
а якщо жінка бандерлога буде проти здачі румунам бо її брати в ЗСУ мають інше бачення? Що робити починати свару між братами жінки і Бандерлогом?
А якщо 80% ужгородців заявлять що в дупі вони бачили летусорків і не збираються перебиратись у Угорщину -тоді що ?
А якщо лада завтра за фаберже підвісять за його всьо не так одназначна і зроблять це виключно тому що не захочуть його і його прихильників заганяти в палац спорту і палити?
тому ще раз
Поки ЗСУ будуть БОРОТИСЬ за кордони 1991 року... Я БУДУ допомагати ЗСУ
Якщо ЗСУ не зможуть боротись і зупиняться, але ЛАД перейде в партизани і почне боротись в партизанах за кордони 1991 року - я буду допомагати партизанам...
А вийде це чи не вийде - мені якось пофігу...
Додано: П'ят 08 тра, 2026 15:58
ЛАД написав: Shaman написав:
.............
схоже, виводити війська українська влада не буде - бо великі ризики (майже гарантовано) подальший наступ, бо руські просто не вміють домовлятися. й тоді є можливість, що війна ще продовжиться деякий час, поки руські вважають, що є можуть (насправді ні). але ще раз - війна продовжується, через божевільну позицію руських, які чомусь вирішили, що мать право знищити сусідню державу. інших пояснення - невдалі потуги зрадофілів
А якщо не виведуть, то ризиків не буде?
А якщо не вивиде-то ризики зявляться ПІСЛЯ того як педерація захопить невиведених 2000км2... а так як педераційники сьогодні захоплюють менше 1 км в день ... то ЛАД виграє від невиведення, бо він помре швидше ніж ворог захопить....
Додано: П'ят 08 тра, 2026 16:04
budivelnik написав: Banderlog написав:
в нас кого хвилює доля населення?
А що доля населення залежить від того коли і де ми зупинимось?
Якщо ми ЗДАМО сьогодні Крим і ОРДЛО .. а завтра прийдуть румуни
А вийде це чи не вийде - мені якось пофігу...
та понятно що поки твоїх синів не загребли тобі пофігу, як і більшості кого війна не торкається.
Про то і пишем.
Додано: П'ят 08 тра, 2026 16:16
Letusrock написав: budivelnik написав:
Що там про дурня який якщо чогось не зрозуміє - то збреше?
1 Якщо я пишу що
це ти про себе?
чітко ж стояло питання "Приведи хоть одну цитату, где кто-то здесь писал о границах 1991 года
". Цитати є? Є. Що ще потрібно - лігвіністичну експертизу провести?
Пофіг хто і що говорить-головне що він робить
1 Візьмемо Порошенка і його сімю... за 4 роки війни -8 млрд донатів...
Тобто 2 000 000 000грн/рік=50 000 000 доларів/рік
Якщо врахувати що війна коштує 150 млрд доларів в рік то потрібно всього 3000 Порошенків що закрити потреби України
2 Візьмемо мою сімю , в мене звичайно труба нижча-дим прозоріший....
але 2 млн за 4 роки = 500 000 грн/рік= 12 000 доларів/рік
Отже
Треба 4 000 Будівельників щоб замінити ОДНОГО ПОРОШЕНКА.....
А тепер питання
Будемо рахувати скільки треба летусорків чи флайманів чи ладів щоб замінити ОДНОГО Будівельника?
От тому
Для України ( і ЗСУ ) - до сраки що лепочуть ті, хто в 10 000- 100 000- 1 000 000 разів - гірше допомагає ніж будівельник....
Це хоч зрозуміло?
Хочете щоб до Ваших слів/думок прислухались -спочатку зробіть свою вагу хоч трошки відмінною від нуля.
