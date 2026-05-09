Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 13:09

  akurt написав:Ну ось бачите, а наш нью-йоркський квартирант так біситься просто від того, що я розказую про конкретні випадки того, як розмістилися, як знайшли себе, та як працюють наші українці за океаном.
Біситься не по-дитячому.


Если речь о rjkz, то он очень грамотный специалист,особенно в отделке и считать умеет т.к.бизнесом занимался.
Что касается успеха или неудач наших бывших сограждан за пределами Украины,то,конечно, есть такие в медицине,инженерном деле,айти,но только при условии долгого упорного труда и непрерывном обучении.
Что касается бизнеса,особенно строительного,то мне лично это очень сомнительно т.к.в любой стране для входа в него нужны очень серьезные деньги,связи, знание рынка,законов и,конечно,ментальности населения.
Поэтому в Израиле я что-то не заметил наших бывших бизнесменов проявивших себя где-либо,в основном проедают наворованное,пардон,заработанное в стране исхода если не считать русские магазины торгующие продуктами из СНГ,рестораны и пр.
Бывший подельник Ходорковского Невзлин держит 9-й русскоязычный канал для так и не выучивших иврит пенсов где кроме вечернего времени с новостями крутят дерьмовые российские сериалы.
Есть ещё бухарский еврей Л.Леваев торгующий бриллиантами,но живёт он тут давно и у него сейчас проблемы как и гремевшего 15-20 лет назад Гайдамака ,сейчас потухшего.
Конечно,Израиль специфическая страна,но по отзывам моих бывших коллег которые после 22 года оказались в разных странах от Индонезии и Кипра до восточной Европы и Швеции в разных качествах
ситуация везде похожа
shapo
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 13:57

  Frant написав:
А вказаний вами товарижч - він ще досить молодий. Тобто військовозобов.язаний. Він залишив свої 4 квартири в Києві, на всяк випадок. Хтио повинен воювати за них? Як на мою думку, держава повинна забрати у подібних військовозобов.язаних бігунців нерухомість і віддати тим, хто воює. Бажаючих на 4 квартири в Києві - буде достатньо :wink:

До речі, як в Ізраілі роблять з бігунцями і ухилянтами від воєнної служби - можете нам розказати?.


Я считаю,что rjkz ничего не нарушил уехав туда где ему лучше. Что касается конфискации собственности без решения суда,то это путь к тройкам НКВД из 1937г.
Израильтяне при начале войны возвращаются защищать свою родину даже если в ней давно не живут хотя и ухилянты есть от светских до ультраортодоксов часть из которых вообще не признает право Израиля на существование т.к.он создан без Машиаха.
В отличие от Украины тут служат и погибают и дети высокопоставленных лиц.
Хотя страна как и все в мире меняется и тут будут большие перемены начиная с окончанием внешней политики умиротворения ХАМАСа и Хезболлы и заканчивая внутренними реформами
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 15:17

нажаль тут это не там...

п.с.если я пойду в окоп и загину , держава гарантуе забезпечення моєї сімьї років на 20, не бомжами ? , НІ, собери 100500 бумажек
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2026 22:42

бангладешців ліпше навезти, чим філіпінців
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 17:45

Если речь о rjkz, то он очень грамотный специалист,особенно в отделке и считать умеет т.к.бизнесом занимался.
Что касается успеха или неудач наших бывших сограждан за пределами Украины,то,конечно, есть такие в медицине,инженерном деле,айти,но только при условии долгого упорного труда и непрерывном обучении.
Что касается бизнеса,особенно строительного,то мне лично это очень сомнительно т.к.в любой стране для входа в него нужны очень серьезные деньги,связи, знание рынка,законов и,конечно,ментальности населения.


Спасибо на добром слове.
Дожил, мне уже адвокаты нужны. :lol:
Насчет ментальности.
Я уже не очень все помню.
На ЮТУБЕ(!), то есть, не я, не мой родственник, не родственник родственника и даже не знакомый, кажется из Украины, в США построил дом по НОРМАЛЬНОЙ в нашем понимании технологии. Заказывал материалы из Европы, кажется что-то из Украины.
Получилось дорого. Но строил в востребованной локации.
Справедливости ради, строил в не простых условиях, на склоне горы, но основание стабильное - гранит.
Получилось не плохо.
Но все-же очень высокая себестоимость.
Ходили смотреть очень многие.
Если я правильно помню, то с трудом продал на грани себестоимости и зарекся больше так делать.
Я еще будучи в Украине советовался со своими друзьями, которые тут много лет, что если я СЕБЕ построю по нормальной технологии, то как с этим.
Они сразу сказали - ты потом это не сможешь продать.
Я - КАК? У вас дендрофекальные халабуды разлетаются (на то время) с аукционами на повышение, а нормальный дом из кирпича или ЖБ я не продам?
- Да, тут с недоверием относятся ко всему не американскому и не привычному.

Они думают, что живут в самой передовой ВО ВСЕМ стране мира, но в строительстве тут технологии столетней давности. Буквально.
В НЙ запрещено в многоквартирных зданиях использовать полимерные трубы как для канализации так и для водоснабжения. Чугун для канализации и медь для воды.
Рассказы что в Европе изготавливают полимеры, которы долговечней намного металла, которые технологичней и дешевле они воспринимают с остеклененным взглядом.
Эти конченные окна на балансах, которые требуют постоянного обслуживания и ремонта.
И пр и пр.
И не хотят ничего знать и слушать.
Вообще, иммигрантам, которые получили жизненный опыт в странах с более сложными условиями выживания, в некотором смысле легче, так как местные...эээ...ну нет, они не "они тупые" (с)....скорей у них мышление не поливариантное.
Они строят свой путь пошагово, но по прямой.Я-бы сказал прямолинейно.
И когда натыкаются на ошибку в "алгоритме", то начинают все сначала.
Варианты логики когда можно строить несколько альтернативных путей развития событий для них не существуют. Шахматы тут не популярны. Кстати, на примере нынешнего руководдителя хорошо видно. Большая политика - это сложнейшая шахматная партия. Но карточный шулер играет по своим "правилам". И сейчас попал в цугцванг и не понимает как так, что у него на руках самые сильные козыри (самая сильная армия и пока еще самая сильная экономика...не взирая не на что), а ему до мата не далеко.
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 17:54

Ну, Вы в дискуссии с франтом зря по НКВД вспомнили.
Для него товарисч сталин - кумир.
Вчера встретился с бывшими соседями по одной из квартир, которую арендовал тут и выяснилось, что они тоже из Киева. Их сын тут. Думаю он моложе меня (я его не видел никогда). В Киеве у них тоже квартиры.
Они тут с 98 года. Наверное тоже должны отослать сына в Украину защищать квартиру, которую покинул в юном возрасте и наверняка с трудом вспоминает.
У франта когнитивный диссонанс в плане восприятия жизненных ценностей исключительно через недвижимость.
Чаще всего активируется в пятницу вечером.
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 18:33

Vadim_
я столько не могу прочитать


То є так.. Читати - не бухати. Багато не осилиш.
