#<1 ... 3299330033013302 Додано: П'ят 08 тра, 2026 13:09 akurt написав: Ну ось бачите, а наш нью-йоркський квартирант так біситься просто від того, що я розказую про конкретні випадки того, як розмістилися, як знайшли себе, та як працюють наші українці за океаном.

ситуация везде похожа Если речь о rjkz, то он очень грамотный специалист,особенно в отделке и считать умеет т.к.бизнесом занимался.Что касается успеха или неудач наших бывших сограждан за пределами Украины,то,конечно, есть такие в медицине,инженерном деле,айти,но только при условии долгого упорного труда и непрерывном обучении.Что касается бизнеса,особенно строительного,то мне лично это очень сомнительно т.к.в любой стране для входа в него нужны очень серьезные деньги,связи, знание рынка,законов и,конечно,ментальности населения.Поэтому в Израиле я что-то не заметил наших бывших бизнесменов проявивших себя где-либо,в основном проедают наворованное,пардон,заработанное в стране исхода если не считать русские магазины торгующие продуктами из СНГ,рестораны и пр.Бывший подельник Ходорковского Невзлин держит 9-й русскоязычный канал для так и не выучивших иврит пенсов где кроме вечернего времени с новостями крутят дерьмовые российские сериалы.Есть ещё бухарский еврей Л.Леваев торгующий бриллиантами,но живёт он тут давно и у него сейчас проблемы как и гремевшего 15-20 лет назад Гайдамака ,сейчас потухшего.Конечно,Израиль специфическая страна,но по отзывам моих бывших коллег которые после 22 года оказались в разных странах от Индонезии и Кипра до восточной Европы и Швеции в разных качествахситуация везде похожа Востаннє редагувалось shapo в П'ят 08 тра, 2026 13:20, всього редагувалось 1 раз. shapo Повідомлень: 4987 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 856 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2026 13:57 Frant написав:

До речі, як в Ізраілі роблять з бігунцями і ухилянтами від воєнної служби - можете нам розказати?. А вказаний вами товарижч - він ще досить молодий. Тобто військовозобов.язаний. Він залишив свої 4 квартири в Києві, на всяк випадок. Хтио повинен воювати за них? Як на мою думку, держава повинна забрати у подібних військовозобов.язаних бігунців нерухомість і віддати тим, хто воює. Бажаючих на 4 квартири в Києві - буде достатньоДо речі, як в Ізраілі роблять з бігунцями і ухилянтами від воєнної служби - можете нам розказати?.



Хотя страна как и все в мире меняется и тут будут большие перемены начиная с окончанием внешней политики умиротворения ХАМАСа и Хезболлы и заканчивая внутренними реформами Я считаю,что rjkz ничего не нарушил уехав туда где ему лучше. Что касается конфискации собственности без решения суда,то это путь к тройкам НКВД из 1937г.Израильтяне при начале войны возвращаются защищать свою родину даже если в ней давно не живут хотя и ухилянты есть от светских до ультраортодоксов часть из которых вообще не признает право Израиля на существование т.к.он создан без Машиаха.В отличие от Украины тут служат и погибают и дети высокопоставленных лиц.Хотя страна как и все в мире меняется и тут будут большие перемены начиная с окончанием внешней политики умиротворения ХАМАСа и Хезболлы и заканчивая внутренними реформами shapo Повідомлень: 4987 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 856 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2026 15:17 shapo написав: Frant написав:

нажаль тут это не там...



п.с.если я пойду в окоп и загину , держава гарантуе забезпечення моєї сімьї років на 20, не бомжами ? , НІ, собери 100500 бумажек нажаль тут это не там...п.с.если я пойду в окоп и загину , держава гарантуе забезпечення моєї сімьї років на 20, не бомжами ? , НІ, собери 100500 бумажек Vadim_ Повідомлень: 4911 З нами з: 23.05.14 Подякував: 665 раз. Подякували: 538 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 тра, 2026 22:42 бангладешців ліпше навезти, чим філіпінців бангладешців ліпше навезти, чим філіпінців

Повідомлень: 42908 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1638 раз. Подякували: 2883 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2026 17:45 shapo написав: akurt написав: Ну ось бачите, а наш нью-йоркський квартирант так біситься просто від того, що я розказую про конкретні випадки того, як розмістилися, як знайшли себе, та як працюють наші українці за океаном.

Если речь о rjkz, то он очень грамотный специалист,особенно в отделке и считать умеет т.к.бизнесом занимался.Что касается успеха или неудач наших бывших сограждан за пределами Украины,то,конечно, есть такие в медицине,инженерном деле,айти,но только при условии долгого упорного труда и непрерывном обучении.Что касается бизнеса,особенно строительного,то мне лично это очень сомнительно т.к.в любой стране для входа в него нужны очень серьезные деньги,связи, знание рынка,законов и,конечно,



Варианты логики когда можно строить несколько альтернативных путей развития событий для них не существуют. Шахматы тут не популярны. Кстати, на примере нынешнего руководдителя хорошо видно. Большая политика - это сложнейшая шахматная партия. Но карточный шулер играет по своим "правилам". И сейчас попал в цугцванг и не понимает как так, что у него на руках самые сильные козыри (самая сильная армия и пока еще самая сильная экономика...не взирая не на что), а ему до мата не далеко. Спасибо на добром слове.Дожил, мне уже адвокаты нужны.Насчет ментальности.Я уже не очень все помню.На ЮТУБЕ(!), то есть, не я, не мой родственник, не родственник родственника и даже не знакомый, кажется из Украины, в США построил дом по НОРМАЛЬНОЙ в нашем понимании технологии. Заказывал материалы из Европы, кажется что-то из Украины.Получилось дорого. Но строил в востребованной локации.Справедливости ради, строил в не простых условиях, на склоне горы, но основание стабильное - гранит.Получилось не плохо.Но все-же очень высокая себестоимость.Ходили смотреть очень многие.Если я правильно помню, то с трудом продал на грани себестоимости и зарекся больше так делать.Я еще будучи в Украине советовался со своими друзьями, которые тут много лет, что если я СЕБЕ построю по нормальной технологии, то как с этим.Они сразу сказали - ты потом это не сможешь продать.Я - КАК? У вас дендрофекальные халабуды разлетаются (на то время) с аукционами на повышение, а нормальный дом из кирпича или ЖБ я не продам?- Да, тут с недоверием относятся ко всему не американскому и не привычному.Они думают, что живут в самой передовой ВО ВСЕМ стране мира, но в строительстве тут технологии столетней давности. Буквально.В НЙ запрещено в многоквартирных зданиях использовать полимерные трубы как для канализации так и для водоснабжения. Чугун для канализации и медь для воды.Рассказы что в Европе изготавливают полимеры, которы долговечней намного металла, которые технологичней и дешевле они воспринимают с остеклененным взглядом.Эти конченные окна на балансах, которые требуют постоянного обслуживания и ремонта.И пр и пр.И не хотят ничего знать и слушать.Вообще, иммигрантам, которые получили жизненный опыт в странах с более сложными условиями выживания, в некотором смысле легче, так как местные...эээ...ну нет, они не "они тупые" (с)....скорей у них мышление не поливариантное.Они строят свой путь пошагово, но по прямой.Я-бы сказал прямолинейно.И когда натыкаются на ошибку в "алгоритме", то начинают все сначала.Варианты логики когда можно строить несколько альтернативных путей развития событий для них не существуют. Шахматы тут не популярны. Кстати, на примере нынешнего руководдителя хорошо видно. Большая политика - это сложнейшая шахматная партия. Но карточный шулер играет по своим "правилам". И сейчас попал в цугцванг и не понимает как так, что у него на руках самые сильные козыри (самая сильная армия и пока еще самая сильная экономика...не взирая не на что), а ему до мата не далеко. rjkz

Повідомлень: 18477 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8898 раз. Подякували: 5644 раз. Профіль 14 10 7 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2026 17:54 shapo написав: Frant написав:

Чаще всего активируется в пятницу вечером. Ну, Вы в дискуссии с франтом зря по НКВД вспомнили.Для него товарисч сталин - кумир.Вчера встретился с бывшими соседями по одной из квартир, которую арендовал тут и выяснилось, что они тоже из Киева. Их сын тут. Думаю он моложе меня (я его не видел никогда). В Киеве у них тоже квартиры.Они тут с 98 года. Наверное тоже должны отослать сына в Украину защищать квартиру, которую покинул в юном возрасте и наверняка с трудом вспоминает.У франта когнитивный диссонанс в плане восприятия жизненных ценностей исключительно через недвижимость.Чаще всего активируется в пятницу вечером. rjkz

Повідомлень: 18477 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8898 раз. Подякували: 5644 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2026 22:31 rjkz написав:

Возможно,здесь дело в code of rules потому,что в Украине стояки канализации ставили тоже только из дорогого немецкого чугуна ( украинский,видимо,уже не выпускают) т.к.по пожарным нормам ПВХ трубы допускались только в лежаках.

А вот менять нормы дело долгое ,дорогое и геморройное.

Когда ещё работал в Киеве начался переход на еврокоды от ДБН.

В результате имели странную смесь из ещё оставшихся бывших советских сниповских норм и украинских ДБН и ДСТУ переделанных под еврокоды где часто были внутренние противоречия.

В российских и белорусских нормах было больше конкретики,видимо,потому,что строительные НИИ оказались меньше разгромленными. У казахов почти та же картина что и в Украине.

Что касается рыжего нарцисса,то взгляд из Израиля отличается от взгляда из Украины или США.

Для Израиля на сегодняшний день он сделал больше,чем любой президент США до него хотя тоже наверняка предаст как и Украину из внешних или внутренних интересов.

Его роль в нынешнем мире это роль бульдозера который сметает давно устаревшие и сгнившие конструкции международных послевоенных институтов.

А вот к чему это приведет в итоге большая загадка Возможно,здесь дело в code of rules потому,что в Украине стояки канализации ставили тоже только из дорогого немецкого чугуна ( украинский,видимо,уже не выпускают) т.к.по пожарным нормам ПВХ трубы допускались только в лежаках.А вот менять нормы дело долгое ,дорогое и геморройное.Когда ещё работал в Киеве начался переход на еврокоды от ДБН.В результате имели странную смесь из ещё оставшихся бывших советских сниповских норм и украинских ДБН и ДСТУ переделанных под еврокоды где часто были внутренние противоречия.В российских и белорусских нормах было больше конкретики,видимо,потому,что строительные НИИ оказались меньше разгромленными. У казахов почти та же картина что и в Украине.Что касается рыжего нарцисса,то взгляд из Израиля отличается от взгляда из Украины или США.Для Израиля на сегодняшний день он сделал больше,чем любой президент США до него хотя тоже наверняка предаст как и Украину из внешних или внутренних интересов.Его роль в нынешнем мире это роль бульдозера который сметает давно устаревшие и сгнившие конструкции международных послевоенных институтов.А вот к чему это приведет в итоге большая загадка shapo Повідомлень: 4987 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 856 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2026 22:47 rjkz написав:

Тогда и мой сын покинувший Украину 16 лет назад должен вернуться повоевать.

В начале войны когда Израиль организовал госпиталь в Мостиской и его друзья поехали туда он тоже рвался в патриотическом порыве от чего я его месяц уговаривал этого не делать.

Хорошо,что послушал моего совета и позвонил в украинское консульство в Канберре где ему объяснили что обратно его не выпустят.

Аргументы что он в отличие от изров владеет украинским и может быть там полезен консула не впечатлили Тогда и мой сын покинувший Украину 16 лет назад должен вернуться повоевать.В начале войны когда Израиль организовал госпиталь в Мостиской и его друзья поехали туда он тоже рвался в патриотическом порыве от чего я его месяц уговаривал этого не делать.Хорошо,что послушал моего совета и позвонил в украинское консульство в Канберре где ему объяснили что обратно его не выпустят.Аргументы что он в отличие от изров владеет украинским и может быть там полезен консула не впечатлили shapo Повідомлень: 4987 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 856 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 тра, 2026 23:34 shapo написав: rjkz написав:

В Киеве, даже задоооолго до отъезда, я видел в новостроях только полимерные стояки канализации.

Металлопластиковый водопровод на пресс фитингах намного лучше ЛЮБОГО другого во ВСЕХ отношениях. Но тут такого нет.

Насчет оранжевого цвета - среди моих знакомых, среди которых есть как приверженцы его так и противники, нет особо противоречий касательно необходимости лишения ирана ядерного будущего в плане вооружений.

Есть разночтения КАК это делать и у противников нарцисса большие претензии к тому что вся эта операция была абсолютно не продумана и не подготовленна.

И скорей всего предшественники не решались на этот шаг именно потому что понимали всю сложность и непредвиденность задачи.

Нарцисс-же отменил не работающий договор барака, но фактически сейчас для себя видит "победой" уже заключения нечта аналогичного.

Причем иранцы как на договор барака положили большой болт так положат и на то что подпишут с рыжим.

Причем подписать они готовы что угодно, а вот материалы передавать не согласны.

Кстати, про бульдозер - Вы у Каспарова переняли? Я в чем-то с ним (и с Вами) согласен.

Только ведь не факт, что то, что устроит в конечном счете бульдозер, будет именно то, что хоть как-то устроит Израиль.

А насчет Украины я полностью согласен.

Конечно взгляд из Украины на странные междусобойчики между бульдозером и пуйлом довольно странны на фоне разрыва отношений с цивилизованными странами. В Киеве, даже задоооолго до отъезда, я видел в новостроях только полимерные стояки канализации.Металлопластиковый водопровод на пресс фитингах намного лучше ЛЮБОГО другого во ВСЕХ отношениях. Но тут такого нет.Насчет оранжевого цвета - среди моих знакомых, среди которых есть как приверженцы его так и противники, нет особо противоречий касательно необходимости лишения ирана ядерного будущего в плане вооружений.Есть разночтения КАК это делать и у противников нарцисса большие претензии к тому что вся эта операция была абсолютно не продумана и не подготовленна.И скорей всего предшественники не решались на этот шаг именно потому что понимали всю сложность и непредвиденность задачи.Нарцисс-же отменил не работающий договор барака, но фактически сейчас для себя видит "победой" уже заключения нечта аналогичного.Причем иранцы как на договор барака положили большой болт так положат и на то что подпишут с рыжим.Причем подписать они готовы что угодно, а вот материалы передавать не согласны.Кстати, про бульдозер - Вы у Каспарова переняли? Я в чем-то с ним (и с Вами) согласен.Только ведь не факт, что то, что устроит в конечном счете бульдозер, будет именно то, что хоть как-то устроит Израиль.А насчет Украины я полностью согласен.Конечно взгляд из Украины на странные междусобойчики между бульдозером и пуйлом довольно странны на фоне разрыва отношений с цивилизованными странами. rjkz

Між прочим, по Мариуполю очень заметна, что, возможно, норма и оправданная. Дома целиком выгорали от возгорания или прилёта в одной квартире, и огонь распространялся именно по стоякам канализации и водопровода. Тушить, как можно догадаться, там было некому и нечем. Но с другой стороны не дать огню распространяться таким образом можно, просто поливая стояк из бутылки. Быстро это не происходит, поэтому если условия не настолько экстремальные, слишком уж разрушительных последствий не будет. Между прочим, по Мариуполю очень заметна, что, возможно, норма и оправданная. Дома целиком выгорали от возгорания или прилёта в одной квартире, и огонь распространялся именно по стоякам канализации и водопровода. Тушить, как можно догадаться, там было некому и нечем. Но с другой стороны не дать огню распространяться таким образом можно, просто поливая стояк из бутылки. Быстро это не происходит, поэтому если условия не настолько экстремальные, слишком уж разрушительных последствий не будет. M-Audio Повідомлень: 3677 З нами з: 23.03.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 558 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата

