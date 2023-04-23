RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2026 23:00

  DmitryZP написав:
  viy написав:2. Дуже уважно дивиться тип переказу, далеко не завжди він автоматично вибран оптимальний для Вас! Повине бути: Карта - Банківський рахунок.


Щойно зайшов створити новий переказ. Обрав картка-банк.рахунок. Показує за 100 євро коміс 0.20євро. Далі обираю отримувача ібан євро вайз, відправник моно (ЮК євро) - і воно одразу показує комісію 2.20 євро. Десь пороблено....


Така ж ситуація.

А ще на днях воно змусило про податк.резиденство відповідати.




  won написав:
  DmitryZP написав: обираю отримувача ібан євро вайз, відправник моно (ЮК євро)

Ви спочатку розкажіть, як це ви робите переказ по ібан з валютної укр.карти за кордон - в умовах, коли це заборонено. Буде дуже корисно.


З картки тягне ТГ на iban.


  viy написав:
  DmitryZP написав:
  viy написав:2. Дуже уважно дивиться тип переказу, далеко не завжди він автоматично вибран оптимальний для Вас! Повине бути: Карта - Банківський рахунок.


Щойно зайшов створити новий переказ. Обрав картка-банк.рахунок. Показує за 100 євро коміс 0.20євро. Далі обираю отримувача ібан євро вайз, відправник моно (ЮК євро) - і воно одразу показує комісію 2.20 євро. Десь пороблено....


А які комісії показує якщо натиснути "змінити" в розділі тип переказу?

І намагайтесь на поспішати, в мене був тиждень коли комімісію показувало десь до 2% але потім все стало норм. Жаль я пропустив можливість конвертнутися по гарним курсам наприкінці березня - початку квітня, не було ресурсу, а коли ресурс з'явився курс підскочив ((


Гарні показує.
Особливо на gpay. 0.1%
Але який сенс? У 0.2%, якщо для вже використаної картки, миттю додає ще 2%
А gpay я не ризикнув, бо для неї ж треба адресу внести, і ТГ потім помітить щось не те...
Але тепер, схоже, втрачати вже нема чого. Додав картку до кінця в джіпейку.
І вломив в ІВ майже дві тисячі за день порціями менше 500. Лише за 0.1% кмс
Чекатиму чи заблокують профіль. :D



  DmitryZP написав:
  viy написав:А які комісії показує якщо натиснути "змінити" в розділі тип переказу?


зараз світить для ЮК євро на айбан 2.70 євро за 100 євро переказу... до речі, я теж бачив таке, що якщо довго не користуватись вони зменшують комісію. а потім як робиш переказ одразу на наступний переказ вже більша стоїть. перевіряють на уважність :)


Ага. Січас. :D
Майже 2 місяці не слав. І отримав оті 2.2% замість 0.2%...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2708
З нами з: 24.08.10
Подякував: 131 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 57585960
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про ICU 1 ... 38, 39, 40
alex2013a90 » П'ят 11 вер, 2020 12:47
397 186701
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2026 08:22
moveton
Відгуки про Freedom Finance 1 ... 62, 63, 64
zoawlhxc » П'ят 05 кві, 2019 08:09
633 356347
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 вер, 2025 09:08
greenozon
Відгуки про Bond.ua 1, 2, 3, 4, 5
greenozon » Нед 23 кві, 2023 12:22
43 54762
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 вер, 2025 18:10
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.