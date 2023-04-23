Відгуки про Interactive Brokers

DmitryZP написав:
Щойно зайшов створити новий переказ. Обрав картка-банк.рахунок. Показує за 100 євро коміс 0.20євро. Далі обираю отримувача ібан євро вайз, відправник моно (ЮК євро) - і воно одразу показує комісію 2.20 євро. Десь пороблено....
Така ж ситуація.
А ще на днях воно змусило про податк.резиденство відповідати.
З картки тягне ТГ на iban.
viy написав:DmitryZP написав:
Щойно зайшов створити новий переказ. Обрав картка-банк.рахунок. Показує за 100 євро коміс 0.20євро. Далі обираю отримувача ібан євро вайз, відправник моно (ЮК євро) - і воно одразу показує комісію 2.20 євро. Десь пороблено....
А які комісії показує якщо натиснути "змінити" в розділі тип переказу?
І намагайтесь на поспішати, в мене був тиждень коли комімісію показувало десь до 2% але потім все стало норм. Жаль я пропустив можливість конвертнутися по гарним курсам наприкінці березня - початку квітня, не було ресурсу, а коли ресурс з'явився курс підскочив ((
Гарні показує.
Особливо на gpay. 0.1%
Але який сенс? У 0.2%, якщо для вже використаної картки, миттю додає ще 2%
А gpay я не ризикнув, бо для неї ж треба адресу внести, і ТГ потім помітить щось не те...
Але тепер, схоже, втрачати вже нема чого. Додав картку до кінця в джіпейку.
І вломив в ІВ майже дві тисячі за день порціями менше 500. Лише за 0.1% кмс
Чекатиму чи заблокують профіль.
DmitryZP написав:
зараз світить для ЮК євро на айбан 2.70 євро за 100 євро переказу... до речі, я теж бачив таке, що якщо довго не користуватись вони зменшують комісію. а потім як робиш переказ одразу на наступний переказ вже більша стоїть. перевіряють на уважність
Ага. Січас.
Майже 2 місяці не слав. І отримав оті 2.2% замість 0.2%...