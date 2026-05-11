#<1 ... 3301330233033304 Додано: Пон 11 тра, 2026 07:16 Vadim_ написав: shapo написав: формально, ухилянт - это человек уклоняющийся от выполнения указов правительства формально, ухилянт - это человек уклоняющийся от выполнения указов правительства

Я не вибирав ні цого президента ні це правительство, хай вони ідуть в окоп Я не вибирав ні цого президента ні це правительство, хай вони ідуть в окоп



Ни в одной стране ваши политические предпочтения и то как вы голосовали никого не волнуют - вы обязаны подчиняться действующему законодательству и исполнительной власти.

А в случае неподчинения любая власть применяет репрессии,и вот здесь очень широкий диапазон в зависимости от ситуации в стране и уровня ее развития - от вербального осуждения до отправки в тюрьму shapo Повідомлень: 4991 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 859 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2026 07:43

рабство? рабство? Vadim_ Повідомлень: 4917 З нами з: 23.05.14 Подякував: 667 раз. Подякували: 538 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2026 11:44



Добро пожаловать в современный мир.

Він,кстати ,местами намного гуманнее чем в предыдущие столетия shapo Повідомлень: 4991 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 859 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2026 11:54



News from USA

(Або «Під лежачій камінь вода не тече»)



Як відомо, досягти успіху в кожній справі можна тільки зусиллями.

Якщо нічого не робити, то ніколи не досягнеш мети.



В цьому смислі наші українці внесли в США таке нове «дихання», що можна безкінечно дивуватися.

Ми тут вже обговорювали пана Романа Сидюка - колишнього одесита - який приїхав в США за програмою U4U, майже відразу купив собі за 170 000$ будинок (була невиплачена іпотека в сумі 150 000$), прожив в тому будинку 2 роки, там жінка йому народила 4-у (!) дитину. Він не спав та дурниць на форумі не писав:

а) отримав ліцензію рієлтора;

б) зайнявся продажем будинків в ціновому діапазоні 250 000…350 000$;

в) підібрав собі в купівлю ділянку землі; створив «кооператив» з українців в кількості 8 осіб - всі украінці; побудували всі разом собі приватні будинки за тією технологією, до якої звикли в Україні (залізобетон, залізобетонні плити перекриття, цегла). Один з будинків продали, маючи профіт на потреби. Вселилися.

г) перши свій будинок пан Роман вже продав за 270 000$, отримавши профіт в сумі 100 000$.



Але далі ціла фантасмагорія: ось що значить наші українці в умовах вільного ринку!

Його «кооператив» вірно відчув тенденцію на ринку нерухомості та побудували хлопці відразу 10 (!) недорогих будинків під «тимчасових орендарів».



Ідея цікава: іде масовий попит на приватні будинки в гарній локації серед приємного клімату (нагадує нашу Житомирщину), люди приїжджають і приїжджають: треба їх десь розселити на період пошуку варіанта для інвестицій. На сьогодні, як говорить пан Роман, найбільший попит на приватні будинки ціною до 300 000 доларів.



Так ось, будь ласка: будинок, а не квартира, в оренду на період пошуку стабільного житла - оренда за дисконтною ціною в 1200$. Ніяка копійка, як говорить колишній одесит пан Роман, не повинна проходити мимо розсудливих, активних та розумних людей…

Чудова ідея: при ціні оренди в тому штаті в 1400…1600$ за квартиру в кондомініумі - бери в оренду в нас - будеш під нашою опікою і ціна для тебе дисконтна: 1200$.

Ну розумно ж! І клієнт «під ретельним доглядом»!



Але наші люди не зупиняються та йдуть і далі.

Зайняли також нішу «ДОРОГОГО» БУДІВНИЦТВА ДЛЯ заможних клієнтів.

Є і такі: українці про це знають краще за інші народи світу!



Штат Флорида.

Наш колишній киянин пан Сергій Головченко.

Ще 6 років тому ходив по Позняках, милуючись будинками на вулиці Анни Ахматової.

Плювався від унікальної технології, при якій з купи білої силікатної цегли або з залізобетонних стовпів та з/б плит за технологією будівництва цехів заводів, можна зробити паралелепіпед, обмежений з боків чимось, що нагадує здалеку цеглу. Такі паралелепіпеди з гиканʼєм та криками купували люди, які в середині за допомогою мішків з цементом, мішків з піском, вапняного розчину, листів гіпсокартону та картонного ламінату з дверьми, які зовні нагадують дерево, намагалися за великі або за дуже великі гроші створити щось типу житлове, в якому можна розмістити ліжко для щасливого сімейного життя.

Милувався чудовим ЖК «Дніпровські вежі», побудованим за антифекальною технологією, та прекрасними рішеннями будинків Войцеховського, реалізовані проєкти таких забудовників як "Укрбуд", "Аркада" та "Київміськбуд" - все побудовано для людей за сучасною дендральною технологією: в будівництві не використовувалася ні деревина, ні дошки, ні вікна, ні двері, ні дахи, ні сходи, ні мрія сучасного киянина (і не тільки) - ліфти...





Зовсім інша ніша: купує ділянки землі по 1,5 мільйона доларів.

Здійснює будівництво: і вуаля - продано за 7 мільйонів доларів.

Це при тому, що переїхав в США всього 4 (чотири) роки тому.



Рекомендую, там є розповіді та репортажі з обʼєктів:



Докладно про його роботу та реалізовані проєкти тут:

https://www.instagram.com/golovchenkoss/



Можна також подивитися - майже помацати руками - тут:

