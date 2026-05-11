мне дома на своём огороде и в саду хорошо ..., как разные птицы поют, даже "пение" сорок приятно
Додано: Пон 11 тра, 2026 19:02
Додано: Пон 11 тра, 2026 19:09
Пан M-Audio завжди - на мою думку - висловлює правильні та цікаві думки.
Зараз мені здається суміш різних тез і є одна помилка.
Держава - як відомо - засіб примусу своїх громадян.
Завжди так було: король примушував підданих до покори, хто не погоджувався - рубали голови або вішали дуже швидко.
Ось уявіть: що могло заставити молодих хлопців у Другу світову війну приймати участь у пекельних боях в Африці, в пустелі, або в зовсім невідомих для нас - а значно жорсткіших - боях з Японією на численних островах в іншій частині Земноі кулі, де під час десантів гинуло до 50% солдат армії США.
Ну і наша історія з моїх родичів: 1941 рік. Німці вже перейшли Дніпро підходять - як зараз московіти - до Гуляй-Поля. В роті служить чоловік моєі рідної тітки, яка тоді працювала медичною сестрою в тому місті. Страшена паніка, наші відступають та відступають, а тут хата, в якій його жінка. Йому 20 років. Всі реально «драпають»… на схід..
Він залишається у хаті жінки. Його ховають в підвал від німців і він живе в підвалі до того часу, як наші звільняють Гуляй-Поле. Весь час в хаті живуть німецькі офіцери.
Хто страшніший: окупанти чи наші?
Мій дід вибрав влучний момент коли Гуляй-поле звільнили від окупантів (офіцери Червоної армії розмістилися в їх хаті) та здалеку і потихеньку починає зондувати питання, як зятя витягнути з підвалу.
Офіцер Червоної армії погоджується допомогти…
Мій дід був наївний і не міг передбачити, що в Запорізькій області та в Запоріжжі будуть брати в наші дні іноземну валюту за таке саме мішками, валізами, торбами, візками та виварками - як он сьогодні оприлюднили фото в «Украінська правда».
На ранок увірвалося НКВС/МГБ та витягли батька мого двоюрідного брата з підвалу.
Відправили в тюрму, де він помер через рік згідно з довідкою - від сухот («туберкульоз»). Де й взявся… не було ж… а може і не від сухот…
Так що держава завжди була засобом примусу та кари. Завжди так було. Мій двоюрідний брат раптово помер від інсульту - до того, як відкрили архіви НКВС. Батька він тільки і бачив що у віці 2 роки в підвалі дідової хати…
Останнє речення з допису M-audio досить трагічне - але так сталося для мільйонів наших українців.
Здається вчора було повідомлення що населення України оцінюють в 28 мільйонів людей.
Не в 45, і не в 42…
Це важкий і трагічний - але факт, з яким всім треба жити.
«А факт - самая упрямая в мире вещь!» («Майстер і Маргарита»).
