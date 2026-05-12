Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3304330533063307 Додано: Вів 12 тра, 2026 20:14 Re: Еміграція, заробітчанство M-Audio написав: Ой+ написав: Frant написав: А вказаний вами товарижч - він ще досить молодий. Тобто військовозобов.язаний. Він залишив свої 4 квартири в Києві, на всяк випадок. А вказаний вами товарижч - він ще досить молодий. Тобто військовозобов.язаний. Він залишив свої 4 квартири в Києві, на всяк випадок.

Якщо майно на особі, яку офіційно оголосять в розшук, накладуть штраф, то висока імовірність арешту майна. Якщо майно на особі, яку офіційно оголосять в розшук, накладуть штраф, то висока імовірність арешту майна.

Щоб накласти справжній штраф (а не "штраф ТЦК"), потрібно виконати певні юридичні дії, які держава, знов таки, НЕ ХОЧЕ виконувати, хоча має такі можливості. От просто так, за законом - не хоче, а по беззаконню через "штраф в додатку Резерв+" -- то будь-ласка. При цьому вимагає від громадян дотримання законодавства. Того самого, яка сама ж держава написала, і сама ж виконувати не бажає. Ось у чому особливий цинізм ситуації. Щоб накласти справжній штраф (а не "штраф ТЦК"), потрібно виконати певні юридичні дії, які держава, знов таки, НЕ ХОЧЕ виконувати, хоча має такі можливості. От просто так, за законом - не хоче, а по беззаконню через "штраф в додатку Резерв+" -- то будь-ласка. При цьому вимагає від громадян дотримання законодавства. Того самого, яка сама ж держава написала, і сама ж виконувати не бажає. Ось у чому особливий цинізм ситуації. Та приблизно такі самі дії, які виконує патрульна поліція, коли виписує штрафи за порушення ПДД. Нічого особливого тут немає Та приблизно такі самі дії, які виконує патрульна поліція, коли виписує штрафи за порушення ПДД. Нічого особливого тут немає Faceless

Модератор Повідомлень: 37698 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1506 раз. Подякували: 8312 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2026 20:18 rjkz написав: Faceless написав: Letusrock написав: Якщо ви зараз скачаєте Резерв+ та зареєтруєтесь то велика ймовірність того що побачите там напис "Ваш розшукує ТЦК") Щоб там зареєструватися, треба мати рахунок у українському банку, що має bankid Щоб там зареєструватися, треба мати рахунок у українському банку, що має bankid



А если нет счета в украинском банке, что делать? А если нет счета в украинском банке, что делать?

Как вариант заригистрироваться в Дие через биометрический паспорт, потом с помощью Дія-підпис открыть счёт в каком-нибудь подходящем банке. Но кажется без украинского номера телефона в дие зарегистрироваться тоже не выйдет. Можно ли как-то удаленно обзавестись украинской симкой -- не знаю. В общем, квест явно не для счастливых жителей зарубежья, которые давно там и уже и забыли как общаться с украинским государством. Как вариант заригистрироваться в Дие через биометрический паспорт, потом с помощью Дія-підпис открыть счёт в каком-нибудь подходящем банке. Но кажется без украинского номера телефона в дие зарегистрироваться тоже не выйдет. Можно ли как-то удаленно обзавестись украинской симкой -- не знаю. В общем, квест явно не для счастливых жителей зарубежья, которые давно там и уже и забыли как общаться с украинским государством. M-Audio Повідомлень: 3685 З нами з: 23.03.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 559 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2026 20:18 Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав: Щоб там зареєструватися, треба мати рахунок у українському банку, що має bankid Щоб там зареєструватися, треба мати рахунок у українському банку, що має bankid



А если нет счета в украинском банке, что делать? А если нет счета в украинском банке, что делать? Тоді тільки топать в ТЦК оновлювати. Чи в ЦНАП ще можна було, якщо не прибрали/quote]



А шо делать если выписался из всех реестров? Тоді тільки топать в ТЦК оновлювати. Чи в ЦНАП ще можна було, якщо не прибрали/quote]А шо делать если выписался из всех реестров? rjkz

Повідомлень: 18484 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8899 раз. Подякували: 5647 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2026 20:20 Faceless написав: M-Audio написав: Ой+ написав: Якщо майно на особі, яку офіційно оголосять в розшук, накладуть штраф, то висока імовірність арешту майна. Якщо майно на особі, яку офіційно оголосять в розшук, накладуть штраф, то висока імовірність арешту майна.

Щоб накласти справжній штраф (а не "штраф ТЦК"), потрібно виконати певні юридичні дії, які держава, знов таки, НЕ ХОЧЕ виконувати, хоча має такі можливості. От просто так, за законом - не хоче, а по беззаконню через "штраф в додатку Резерв+" -- то будь-ласка. При цьому вимагає від громадян дотримання законодавства. Того самого, яка сама ж держава написала, і сама ж виконувати не бажає. Ось у чому особливий цинізм ситуації. Щоб накласти справжній штраф (а не "штраф ТЦК"), потрібно виконати певні юридичні дії, які держава, знов таки, НЕ ХОЧЕ виконувати, хоча має такі можливості. От просто так, за законом - не хоче, а по беззаконню через "штраф в додатку Резерв+" -- то будь-ласка. При цьому вимагає від громадян дотримання законодавства. Того самого, яка сама ж держава написала, і сама ж виконувати не бажає. Ось у чому особливий цинізм ситуації. Та приблизно такі самі дії, які виконує патрульна поліція, коли виписує штрафи за порушення ПДД. Нічого особливого тут немає Та приблизно такі самі дії, які виконує патрульна поліція, коли виписує штрафи за порушення ПДД. Нічого особливого тут немає

Та я ж не кажу, що там щось дуже особливе, хоча відмінності від штрафу за порушення ПДР всеж суттєві. Я кажу, що держава цього не виконує, а те, що вона виконує - не є законним. Та я ж не кажу, що там щось дуже особливе, хоча відмінності від штрафу за порушення ПДР всеж суттєві. Я кажу, що держава цього не виконує, а те, що вона виконує - не є законним. M-Audio Повідомлень: 3685 З нами з: 23.03.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 559 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2026 20:27 rjkz написав: А шо делать если выписался из всех реестров? А шо делать если выписался из всех реестров?

Радоваться

А если серьёзно, то были проблемы у людей с оформлением паспорта. Даже когда "вынь да положь военно-учетные документы" уже в ДП "Документ" требовать перестали, и стали обновлять данные о месте проживания самостоятельно, то люди, по которым вообще никаких данных не было, попадали в ситуацию, когда этот "Документ" не может обновить данные, потому что негде. И отправляли в ТЦК по месту жительства для регистрации и заведения учетной записи. Не знаю, как сейчас. РадоватьсяА если серьёзно, то были проблемы у людей с оформлением паспорта. Даже когда "вынь да положь военно-учетные документы" уже в ДП "Документ" требовать перестали, и стали обновлять данные о месте проживания самостоятельно, то люди, по которым вообще никаких данных не было, попадали в ситуацию, когда этот "Документ" не может обновить данные, потому что негде. И отправляли в ТЦК по месту жительства для регистрации и заведения учетной записи. Не знаю, как сейчас. M-Audio Повідомлень: 3685 З нами з: 23.03.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 559 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2026 20:30 Hotab написав: От просто так, за законом - не хоче, а по беззаконню через "штраф в додатку Резерв+" -- то будь-ласка.





Ви думаєте нач ТЦК не виносить письмову постанову, коли в Резерв+ зʼявляється штраф?

Я не знаю, я питаю. Ви думаєте нач ТЦК не виносить письмову постанову, коли в Резерв+ зʼявляється штраф?Я не знаю, я питаю.

Ні, ніякої постанови немає. Навіть оскаржувати немає чого. Ні, ніякої постанови немає. Навіть оскаржувати немає чого. M-Audio Повідомлень: 3685 З нами з: 23.03.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 559 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2026 20:31 rjkz написав: Frant написав: " Доброволець з Норвегії, який приєднався до штурмового підрозділу «Примари» 63 бригади, щиро не розуміє, чому Україну захищають далеко не всі українці."

" Доброволець з Норвегії, який приєднався до штурмового підрозділу «Примари» 63 бригади, щиро не розуміє, чому Україну захищають далеко не всі українці."



Проффесура может присоединится к этой почетной миссии.

Тут еще выяснилось что прахвфессср служил в армии.

За кой он нашару перловку наминал, а сейчас не хочет - не понятно. Проффесура может присоединится к этой почетной миссии.Тут еще выяснилось что прахвфессср служил в армии.За кой он нашару перловку наминал, а сейчас не хочет - не понятно.

Я не тікав з своєї держави.

І не голосував за зелених єрмаків і міндичів. Я не тікав з своєї держави.І не голосував за зелених єрмаків і міндичів. Frant

Повідомлень: 23383 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1834 раз. Подякували: 2605 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3304330533063307 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless