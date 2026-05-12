Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 20:51

M-Audio написав:
  Hotab написав:
От просто так, за законом - не хоче, а по беззаконню через "штраф в додатку Резерв+" -- то будь-ласка.


Ви думаєте нач ТЦК не виносить письмову постанову, коли в Резерв+ зʼявляється штраф?
Я не знаю, я питаю.

Ні, ніякої постанови немає. Навіть оскаржувати немає чого.
Чого немає, є, і номер там же в Резерві є
Faceless
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 20:53

Ой+ написав:
  Faceless написав:
  Ой+ написав:Якщо майно на особі, яку офіційно оголосять в розшук, накладуть штраф, то висока імовірність арешту майна.

Та ні. Арешт рахунків в Україні - так, а для арешту майна штраф мав би бути на порядок більший. А тут тисяч до 40 може бути не більше

Не знаю як практично, але:
За порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації в Україні передбачено суворі санкції. Адміністративні штрафи для громадян становлять від 17 до 25,5 тис. грн, а за повторне порушення — до 34 тис. грн. Штрафи можуть бути багаторазовими, а несплата веде до передавання справи держвиконавцю, який має право блокувати банківські рахунки та накладати арешт на майно (авто чи житло) для його подальшого продажу, якщо сума боргу перевищує 160 тис. грн. https://tsn.ua/ukrayina/rakhunky-ta-may ... 18410.html
Майно може бути арештоване виконавчою тільки за теоретично можливим сценарієм, що штрафів виписали багато і сума накопичилась велика (не памʼятаю скільки там в мінімалках, щось від 400к грн).
Але якщо один штраф висить несплачений, то другий такий самий виписати не можуть, бо це штраф за олне і теж правопорушення. Тому як практично можна накопичити стільки штрафів не знаю
Faceless
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 20:58

  Ой+ написав:
  Faceless написав:
То есть, если человек выполнил установленную законодательством процедуру выезда из Украины на ПМЖ, то нифига не будет.
Так как одним из пунктов - снятие с воинского учета. На этом правила воинского учета заканчиваются.
В мире около 60 млн украинцев разных возрастных и гендерных групп.
В Украине на начало большой войны благодаря кравчукам-кучмам-прахфесссрам и пр осталось около 30 млн.
Как добраться до остальных 30 млн?
Прахфессср переживает, хрущики у метро кушать хочуть.
rjkz
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 20:59

  Faceless написав:
M-Audio написав:
  Hotab написав:Ви думаєте нач ТЦК не виносить письмову постанову, коли в Резерв+ зʼявляється штраф?
Я не знаю, я питаю.

Ні, ніякої постанови немає. Навіть оскаржувати немає чого.
Чого немає, є, і номер там же в Резерві є

То чого ж вони їх до виконавчої служби не передають?
M-Audio
 
Повідомлень: 3686
З нами з: 23.03.11
Подякував: 661 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 21:08

  rjkz написав:
  Faceless написав:
Letusrock написав:Якщо ви зараз скачаєте Резерв+ та зареєтруєтесь то велика ймовірність того що побачите там напис "Ваш розшукує ТЦК")
Щоб там зареєструватися, треба мати рахунок у українському банку, що має bankid


А если нет счета в украинском банке, что делать?

Якщо є біометричний укр.паспорт та будь-яка сімкарта то рахунок можна відкрити віддалено
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 21:09

  Faceless написав:Але якщо один штраф висить несплачений, то другий такий самий виписати не можуть, бо це штраф за олне і теж правопорушення. Тому як практично можна накопичити стільки штрафів не знаю

наприклад за неоновлення даних - один, за непроходження ВЛК - два, за прострочений/недійсний квиток - три
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 21:23

І все одно не вистачить
Крім того, з того що бачив - за півроку порушення зникають і штрафу не списують
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 21:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:а для арешту майна штраф мав би бути на порядок більший. А тут тисяч до 40 може бути не більше

Нет. Есть ограничение по сумме на арест и конфискацию только единственного жилья (173 тыс грн = 20 минимальных).
На любую другую недвижимость арест налагается без проблем и от суммы не зависит.

Ну и штраф там легко может быть и 55 тыс итого (в исполнительной службе удваивается и + 10%).
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 21:34

а разминирование не заминирование Чонгара сколько?
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2026 21:40


